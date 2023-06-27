U-21

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 3-го туру групового етапу чемпіонату Європи U-21 у рамках групи A, у якому зіграють Нідерланди U-21 та Грузія U-21.

Молодіжна збірна Нідерландів зіграє в квартеті A проти Грузії в рамках третього туру чемпіонату Європи-2023 серед юнаків до 21 року на полі стадіону Динамо-Арена ім. Бориса Пайчадзе в Тбілісі.

Ервін ван де Лой, після нічиєї проти Португалії (1:1), залучив до стартового складу Бюргера та ван Евейка в лінії захисту.

Рамаз Сванадзе, на тлі нічиєї проти Бельгії (2:2), використав із перших хвилин Гочолеішвілі на лівому фланзі захисту, тоді як Ломінадзе гратиме в опорній зоні, а Цитаішвілі розташується в центральній лінії.

Нідерланди U-21: Вербрюгген — Бюргер, ван Евейк, ван Геке, ван де Вен, Гартман — Тейлор, Гравенберх — Еккеленкамп, Броббі, Саммервіль.

Запасні: Схерпен, Схенделаар, Ренсх, Самбо, Рейс, Маатсен, Мангуф, Даллінга, Зіркзе, Мейнанс, Тавшан.



Грузія U-21: Мамардашвілі — Сазонов, Гелашвілі, Каландадзе, Гочолеішвілі — Ломінадзе — Меквабішвілі, Давіташвілі, Цитаішвілі, Азарові — Гагуа.