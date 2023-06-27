U-21

Грузія U-21 виборола путівку до чвертьфіналу молодіжного Євро-2023 в Нідерландів

Команда Рамаза Сванадзе обмінялась голами із суперниками під кінець першого тайму, після чого побудувала захисний мур перед власними володіннями та вибила одного з фаворитів турніру.

Нідерланди U-21 — Грузія U-21, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Нідерланди U-21 — Грузія U-21 1:1

Голи: Тейлор, 45+6 — Давіташвілі, 42



Нідерланди U-21: Вербрюгген — ван Евейк (Мангуф, 83), ван Геке, ван де Вен, Гартман (Маатсен, 83) — Бюргер (Даллінга, 74), Гравенберх — Еккеленкамп (Тавшан, 75), Тейлор, Саммервіль — Броббі (Зіркзе, 20).



Грузія U-21: Мамардашвілі — Гочолеішвілі, Сазонов, Гелашвілі, Каландадзе — Цитаішвілі (Хвадагіані, 58), Ломінадзе (Гагнідзе, 46), Меквабішвілі, Азарові — Гагуа (Гуліашвілі, 79), Давіташвілі (Мамагеішвілі, 90+2).



Попередження: Ломінадзе, Меквабішвілі, Давіташвілі.