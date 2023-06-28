U-21

Англія U-21 закрила шлях до плей-оф Євро-2023 для безвольної Німеччини

Чинні чемпіони Європи без натяку на спортивний азарт поступились у боротьбі за збереження власного почесного звання.

Англія U-21 — Німеччина U-21, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Англія U-21 — Німеччина U-21 2:0

Голи: Арчер, 4, Елліотт, 21



Англія U-21: Траффорд — Джонсон (Ааронс, 57), Крессвелл, Брантвейт, Томас — Палмер, Скіпп — Мадуеке (Гарнер, 58), Елліотт, Ремзі (Сміт-Роу, 58) — Арчер (Гордон, 69).



Німеччина U-21: Атуболу — Вагноман (Фішер, 14), Біссек, Дардаї, Матрічіані (Нец, 46) — Кайтель (Бекер, 81) — Краусс, Вайсгаупт (Аліду, 68) — Штіллер — Вайпер (Нганкам, 67), Шаде.