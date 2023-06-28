U-21

Команда Патріка Рамена розвалилась у другому таймі, але до раунду плей-оф її витягнув результат паралельної гри.

А ось тепер уже остаточно можна заявити, що груповий етап молодіжного чемпіонату Європи-2023 серед юнаків віком до 21 року залишився позаду. Збірна України напередодні визначилась із своїм підсумком місцем у турнірній таблиці квартету B, після чого повинна була дочекатись моменту, коли зі своїми позиціями остаточно визначиться четвірка команд із групи D.

Тут очевидним фаворитом на перемогу, а відповідно й нашим майбутнім суперником, була збірна Франції, яка за перші два тури переграла Норвегію (1:0) та Італію (0:1), після чого мала б поставити масну крапку на своєму шляху на цьому етапі грою проти Швейцарії. У "Наті" тим часом, після стартової перемоги над Норвегією (2:1), був невдалий досвід протистояння проти Італії (2:3), тож ситуація в групі опинилась у підвішеному стані.

"Les Bleus" на цю гру повернулись до більш оптимального варіанту свого складу, застосувавши ротацію, яка була спрямована виключно на його підсилення через участь гравців резерву, що найбільш удало проявили себе до цього. Наприклад, нападник Ліона Раян Шеркі отримав місце в стартовому складі, і вже на 13 хвилині виправдав довіру збоку Сілвена Ріполя.

Щоправда, не без допомоги головного арбітра, який десь побачив фол у діях Рідера на лівому фланзі власного штрафного, коли суперник обходив його на дриблінгу. До безглуздя у вигляді відсутності VAR на груповому етапі цього турніру ми вже звикли, тож скоригувати рішення було неможливо. А Гуїрі тим часом пробив у правий кут із пенальті, тож рахунок у грі було відкрито.

Утім, щастя Франції було нетривалим, оскільки незабаром травмувався півзахисник Коне, але якщо поява Ле Фе цей прикрий факт хоч трохи могла компенсувати, то що було робити з пропущеним на 33 хвилині голом? Швейцарія розіграла видовищну комбінацію перед чужим штрафним, яка завершувалась розгойдуванням безпосередньо перед воротарським поміж Амдуні та Ндоє, який розстріляв ворота з лівого флангу штрафного.

Цей момент був яскравим прикладом того, як "Наті" можуть тиснути на захист суперників, але чогось ми не побачили жодного подібного епізоду після перерви. А там на полі була тільки Франція, якій удавалось легко оминати блок від суперників перед чужими володіннями, що зрештою призвело до голу на 65 хвилині. Баркола та Гуїрі вдвох розібрали захист суперників на лівому фланзі штрафного, і в підсумку Бредлі переграв воротаря в ближньому бою.

І ось тут уже ми почали пильно дивитись за перебігом подій у паралельній грі, бо Італія тоді саме пропустила й цей фактор перегравав наново всі можливі сценарії. Швейцарія в такому випадку була другою, а матчі проти Франції для всіх трьох команд утрачали будь-який сенс. Погодьтесь, що не на кожному турнірі ми можемо бачити такий розвиток турнірної боротьби!

Але поведінка Швейцарії за таких умов видавалась здебільшого дивною, бо команда Патріка Рамена фактично розвалилась та наприпускалась безлічі помилок. А Шеркі того й треба було, і в підсумку гравець Ліона оформив свій власний гол ударом під поперечину, а потім партнери по збірній організували схожий привід для такого самого удару для його одноклубника Какере.

Щодо нашої гри, то все було вирішено — Франція гратиме проти України в чвертьфіналі, а от Швейцарія… А вона просто чекала на фінальний свисток навіть не у звітному протистоянні, а з сусіднього за місто стадіону Клуж-Арена. У підсумку, дочекалась, але з психологією "Наті" все ж таки повинні щось зробити.Швейцарія U-21 —1:4Ндоє, 34 — Гуїрі, 16, Баркола, 65, Шеркі, 76, Какере, 81Саїпі — Блум (Мюллер, 86), Стергіу, Аменда, Вуїоз — Рідер, Яшарі — Маль (Зом, 71), Імері (Фонмоос, 77), Ндоє (Ді Джусто, 86) — Амдуні (Краснічі, 86).Шевальє — Калулу (Сімакан, 85), Баде, Люкеба (Діакіте, 86), Нкунку — Коне (Ле Фе, 19), Какере, Тюрам (Шотар, 70) — Шеркі — Баркола (Калімуендо, 86), Гуїрі.Попередження: Ндоє