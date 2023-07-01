U-21

Наставник продовжить роботу деінде.

Паоло Ніколато підтверджує в Instagram, що залишить Італію U21 після вильоту з чемпіонату Європи.

56-річний наставник оголосив про завершення свого терміну на посаді головного тренера збірної Італії U21 ще до офіційної заяви FIGC, яка ще не оприлюднена.

"Наступило завершення моєї подорожі, завжди важко йти, і мені важко висловити свої емоції, навіть якщо, повірте, я б хотів це зробити. Тому я покладаюся на текст, який, можливо, більше відповідає моїй особистості.

Сім неймовірних років подарували мені емоції, які я ніколи не міг відчути, збагачуючи себе професійно та людсько.

Представляти свою країну майже в ста матчах було справжнім привілеєм, співати гімн Мамелі з серцем було унікальною емоцією. Я щохвилини намагався бути на висоті, сподіваюся, мені це вдалося.

А потім були той чудовий виступ на Євро U19, неймовірний півфінал на чемпіонаті світу U20 в Польщі та чвертьфінал на Євро U21 через два роки. Але перш за все я бачив, як двадцять моїх хлопців дебютували в національній збірній, і ще багато хто знайшов місце у футболі високого рівня.

Цей чемпіонат Європи вийшов невдалим, але спорт є таким.. Ніщо, однак, не зрівняється з повагою та дружбою тих, хто зі мною працював, чому я з хвилюванням присвячую ці кілька рядків. Ви віддали мені всього себе з щирістю та великим професіоналізмом, завдяки чому все це сталося.

Гравці, тренери, менеджери та всі люди, які супроводжували мене в цій подорожі: ви були справжньою причиною цінностей, які я визнаю. Я отримав багато, сподіваюся, я щось повернув, я звичайно старався. Я часто казав: "Або ти віддаєш усе, або взагалі нічого". Ми завжди це робили. Я буду сумувати за вами".

Збірна Італії не вийшла з групи та залишила турнір.