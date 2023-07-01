Наставник продовжить роботу деінде.
Паоло Ніколато - Getty Images
01 липня 2023, 17:38
Паоло Ніколато підтверджує в Instagram, що залишить Італію U21 після вильоту з чемпіонату Європи.
56-річний наставник оголосив про завершення свого терміну на посаді головного тренера збірної Італії U21 ще до офіційної заяви FIGC, яка ще не оприлюднена.
"Наступило завершення моєї подорожі, завжди важко йти, і мені важко висловити свої емоції, навіть якщо, повірте, я б хотів це зробити. Тому я покладаюся на текст, який, можливо, більше відповідає моїй особистості.
Сім неймовірних років подарували мені емоції, які я ніколи не міг відчути, збагачуючи себе професійно та людсько.
Представляти свою країну майже в ста матчах було справжнім привілеєм, співати гімн Мамелі з серцем було унікальною емоцією. Я щохвилини намагався бути на висоті, сподіваюся, мені це вдалося.
А потім були той чудовий виступ на Євро U19, неймовірний півфінал на чемпіонаті світу U20 в Польщі та чвертьфінал на Євро U21 через два роки. Але перш за все я бачив, як двадцять моїх хлопців дебютували в національній збірній, і ще багато хто знайшов місце у футболі високого рівня.
Цей чемпіонат Європи вийшов невдалим, але спорт є таким.. Ніщо, однак, не зрівняється з повагою та дружбою тих, хто зі мною працював, чому я з хвилюванням присвячую ці кілька рядків. Ви віддали мені всього себе з щирістю та великим професіоналізмом, завдяки чому все це сталося.
Гравці, тренери, менеджери та всі люди, які супроводжували мене в цій подорожі: ви були справжньою причиною цінностей, які я визнаю. Я отримав багато, сподіваюся, я щось повернув, я звичайно старався. Я часто казав: "Або ти віддаєш усе, або взагалі нічого". Ми завжди це робили. Я буду сумувати за вами".
Збірна Італії не вийшла з групи та залишила турнір.