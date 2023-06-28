U-21

Відбувся заключний матч групового етапу молодіжної першості.

Збірна Норвегії у матчі третього туру молодіжного Євро-2023 мінімально обіграла Італію з рахунком 1:0.

Єдиний та переможний гол був забитий у середині другого тайму, коли на 65 хвилині результативним ударом відзначився Ерік Ботгейм.

Таким чином, Італія, яка набрала три очки, посіла третє місце та не пройшла у плей-оф Євро-2023, як і Норвегія.

Італія U-21 — Норвегія U-21 0:1

Гол: Ботгейм, 65.

Італія: Карнесекі — Скальвіні (Канчельєрі, 76), Ловато, Околі — Парізі, Річчі, Тоналі, Ровелла (Міретті, 71), Белланова (Камб'язо, 71) — Ньйонто (Камб'ягі, 62), Пеллегрі (Коломбо, 62).

Норвегія: Классон — Вольфе (Камансі, 81), Даланн, Геггейм, Себулонсен — Сейде (Сахрауї, 70), Гове, Кітолано (Зафейріс, 81), Ев'єн (Нуса, 58) — Ботгейм, Джатта (Бобб, 58).

Попередження: Річчі, Канчельєрі — Ев'єн.