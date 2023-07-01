U-21

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку чвертьфінального поєдинку чемпіонату Європи U-21, у якому зіграють Грузія U-21 та Ізраїль U-21.

Молодіжні збірні Грузії та Ізраїлю розіграють поміж собою першу путівку до півфіналу чемпіонату Європи-2023 серед юнаків віком до 21 року на полі стадіону Динамо-Арена ім. Бориса Пайчадзе в Тбілісі.

Рамаз Сванадзе, після нічиєї проти Нідерландів (1:1), використав із перших хвилин Гагнідзе в центрі поля, тоді як Гочолеішвілі перейшов на лівий фланг півзахисту замість Азарові.

Гай Лузон, на тлі перемоги над Чехією (1:0), залучив до стартового складу Хагага на лівий фланг півзахисту.

Грузія U-21: Мамардашвілі — Азарові, Сазонов, Каландадзе, Гелашвілі — Цитаішвілі, Меквабішвілі, Гагнідзе, Гочолеішвілі — Давіташвілі, Гагуа.

Запасні: Калічава, Куталадзе, Капанадзе, Хвадагіані, Гуліашвілі, Мойсцрапішвілі, Сігуа, Хорхелі, Магагеішвілі, Ломінадзе, Джинджолава.



Ізраїль U-21: Перец — Лемкін, Гандельман, Коен — Джабер, Азулай, Карцев, Глух, Хагаг — Тургеман, Горно.

Запасні: Царфаті, Морган, Блоріан, Арад, Халайлі, Білеві, Гофмейстер, Фереде, Абу-Румі, Лаюс.



Гра Грузія U-21 — Ізраїль U-21 почнеться о 19:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.