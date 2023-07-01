U-21

Стали відомі стартові склади команд для чвертьфінального поєдинку чемпіонату Європи U-21, у якому зіграють Іспанія та Швейцарія U-21.

Молодіжні збірні Іспанії та Швейцарії розіграють поміж собою другу путівку до півфіналу чемпіонату Європи-2023 серед юнаків віком до 21 року на полі Жулешті в Бухаресті.

Санті, після нічиєї проти України (2:2), залучив до стартового складу всіх футболістів основного складу.

Патрік Рамен, на тлі поразки від Франції (1:4), використав із перших хвилин той самий набір виконавців.

Іспанія: Арнау Тенас — В. Гомес, Паредес, Пачеко, Міранда — Бланко, Баена — Родрі, Сансет, С. Гомес — Руїс.

Запасні: Агірресабала, Роман, Гільямон, Рікельме, Барренечеа, Арнау Мартінес, Хіла, Вейга, Орос, Санчес, Камельйо, Бернабе.



Швейцарія U-21: Саїпі — Блум, Стергіу, Аменда, Вуїоз — Яшарі, Рідер — Маль, Імері, Ндоє — Амдуні.

Запасні: Амметер, Келлер, Бурх, Зом, Стоїлкович, Фонмосс, Ді Джусто, Барес, Мюллер, Кроніг, Краснічі, Омерагич.



Гра Іспанія — Швейцарія U-21 почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.