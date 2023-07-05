Команда Лі Карслі ще не пропустила жодного м'яча у свої ворота за п'ять матчів фінальної частини турніру.
Ізраїль U-21 — Англія U-21, Getty Images
05 липня 2023, 20:56
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Ізраїль U-21 — Англія U-21 0:3
Голи: Гіббс-Вайт, 41, Палмер, 63, Арчер, 90
На 17-й хвилині Морган Гіббс-Вайт (Англія) не забив пенальті (промах).
Ізраїль U-21:
Царфаті — Джабер, Лемкін, Коен, Ревіво — Хагаг (Халаїлі, 56), Азулай (Білеві, 75), Гандельман (Фереде, 89), Лаюс (Горно, 56) — Тургеман (Абу-Рамі, 89), Глух.
Англія U-21:
Траффорд — Гарнер, Гарвуд-Белліс, Колвілл, Томас — Палмер, Гомес (Скіпп, 78), Джонс (Дойл, 88), Гіббс-Вайт (Мадуеке, 78) — Сміт-Роу (Елліотт, 75), Гордон (Арчер, 74).
Попередження: Тургеман, Лемкін — Колвілл