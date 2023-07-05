U-21

Англія U-21 пішою ходою пройшлась повз Ізраїль на шляху до фіналу Євро-2023

Команда Лі Карслі ще не пропустила жодного м'яча у свої ворота за п'ять матчів фінальної частини турніру.

Ізраїль U-21 — Англія U-21, Getty Images