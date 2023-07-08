U-21

Керманич молодіжки Іспанії прокоментував підготовку до фіналу проти Англії.

Молодіжна збірна Іспанії серед юнаків віком до 21 року розіграє "золоті" нагороди чемпіонату Європи-2023 в Грузії та Румунії в матчі проти Англії.

Головний тренер "Фурії Роха" Сантьяго Денія напередодні гри прокоментував стан власної команди.

"Коли було оприлюднено розклад турніру, ми знали, що нам доведеться подорожувати, якщо вийдемо у фінал. Календар відзначений УЄФА, і він такий, який є.

Ми провели роботу над відновленням так, як планували, і все йде відповідно до нашого плану. Це правда, що в нас менше днів відновлення та поїздка між країнами, але всі ми, разом із фізіотерапевтами та тренерами, підготувались до гри найкращим чином.

Я не хочу нікого виділяти окремо в складі суперників, але я повинен привітати тренера. Є сухі цифри: забили багато голів і не пропустили при цьому у власні ворота. Я можу тільки привітати суперників із цим, тому що вони — чудова команда, і вони вже провели чудовий чемпіонат.

Ми ще не визначились із стартовим складом. У нас наявні 23 неймовірні гравці, і це залежить від того, чи кожен із них буде готовий на 100%. Ми все ще перебуваємо на етапі відновлення деяких футболістів, і всі вони мають шанси зіграти в цьому матчі.

Я не думаю, що це буде якийсь кінець циклу нашої роботи. Тільки відносно цієї команди. Будемо підкріплювати те, що ми робимо добре, і виправляти те, що нам потрібно покращити. Я обіцяю вам, що ми не думали ні про що інше перед цією грою.

Головне — добре грати у футбол. Недостатньо робити це дуже добре, ви повинні межувати з досконалістю. Суперники вміють робити з м’ячем усе, але наша гра має бути кращою", — заявив іспанський фахівець.

Матч Англія — Іспанія відбудеться 8 липня, о 19:00.