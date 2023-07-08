U-21

Стали відомі стартові склади команд для фінального поєдинку чемпіонату Європи U-21, у якому зіграють Англія U-21 та Іспанія U-21.

Молодіжні збірні Англії та Іспанії в Батумі на Батумі-Арені розіграють поміж собою "золото" чемпіонату Європи-2023 серед юнаків віком до 21 року.

Лі Карслі, після перемоги над Ізраїлем (3:0), залучив до стартового складу Макса Ааронса на лівий фланг захисту.

Санті, на тлі розгрому України (1:5), використав із перших хвилин той самий набір виконавців.

Англія U-21: Траффорд — Гарнер, Гарвуд-Белліс, Колвілл, Ааронс — Гіббс-Вайт, Гомес, Джонс, Палмер — Сміт-Роу, Гордон.

Запасні: Гріффітс, Рашворт, Томас, Скіпп, Арчер, Брантвейт, Крессвелл, Джонсон, Дойл, Елліотт, Мадуеке.



Іспанія U-21: Арнау Тенас — В. Гомес, Паредес, Пачеко, Міранда — Бланко, Баена — Родрі, Сансет, С. Гомес — Руїс.

Запасні: Агірресабала, Роман, Гільямон, Рікельме, Барренечеа, Арнау Мартінес, Хіла, Вейга, Орос, Санчес, Камельйо, Бернабе.



Гра Англія U-21 — Іспанія U-21 почнеться о 19:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.