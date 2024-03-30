U-21

Півзахисник Руху прокоментував дебют у молодіжній збірній України.

Під час березневої міжнародної павзи півзахисник львівського Руху Євгеній Пастух отримав перший у кар’єрі виклик до лав молодіжної збірної України серед юнаків віком до 21 року та дебютував у новому колективі.

Гравець "жовто-чорних" після повернення до розташування клубу прокоментував цей міжнародний досвід.

"Завжди приємно отримувати виклики до збірної. Дуже позитивні емоції після візиту в табір молодіжки, адже там чудова атмосфера і зараз команда демонструє хороші результати.

У колективі мене прийняли дуже добре. У адаптації допомагали мої одноклубники з Руху, а також із деякими хлопцями я був знайомий і раніше, це значно спростило спілкування всередині команди.

Робота у збірній відрізняється від того, що ми робимо у клубі. Перш за все, різниця в часових рамках, адже в збірній дуже короткий термін збору і за цей час ми повинні зігратись та сприйняти всю інформацію від тренерського штабу молодіжки.

Сюди приїжджають футболісти з різних клубів, які грають у різний футбол, притаманний їхнім командам. Але з часом всі адаптуються, звикають один до одного і завдяки цій плідній роботі й здобуваються перемоги.

Усі із чудовим настроєм підходили до спарингу з Марокко U-23 та матчу кваліфікації проти Азербайджану U-21. Перед цими поєдинками тренерський штаб акцентував увагу на тактиці й саме цьому було приділено багато часу на тренуваннях.

Це дало свої плоди й ми здобули дві перемоги. Задоволений, що вдалось дебютувати за молодіжку в матчі з олімпійською збірною Марокко. Це великий досвід для мене.

У всіх збірників зараз позитивні емоції, бо є хороший результат, який підкріплений чудовою грою. Та ми вже повернулись у розташування клубу і слід зосередити всю увагу на справах Руху — попереду у нас непростий домашній матч з ЛНЗ.

Слід працювати далі, правильно підготуватись до цього поєдинку та постаратись здобути позитивний для нас результат", — заявив український виконавець.

Найближчий матч львівський Рух проведе вдома проти черкаського ЛНЗ 1 квітня, о 18:00.