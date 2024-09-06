Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 13-го туру групового етапу кваліфікації чемпіонату Європи U-21 у рамках групи F, у якому зіграють Україна та Сербія.
Ілля Квасниця, Getty Images
06 вересня 2024, 17:55
Молодіжні збірні України та Сербії в Ризі зіграють поміж собою в рамках кваліфікації чемпіонату Європи-2025.
Унаї Мельгоса, після перемоги над Азербайджаном (3:0), залучив до стартового складу Ярмолюка в центральний трикутник, тоді як Квасниця зіграє праворуч в атаці.
Любінко Друлович, на тлі поразки від Північної Ірландії (1:2), використав із перших хвилин Лієскича в рамку воріт, тоді як Сефаімович, Ілич та Міличич утворять трійку в центрі захисту, Вукічевич, Джодич та Мілованович гратимуть у центрі поля, а Шлівич, Міятович та Баждар вийдуть у атаці.
Україна U-21: Нещерет — Крупський, Салюк, Батагов, Смоляков — Очеретько, Рубчинський, Ярмолюк — Квасниця, Краснопір, Волошин.
Запасні: Фесюн, Мельниченко, Дідик, Роман, Карабін, Федор, Яцик, Горбач, Брагару.
Сербія U-21: Лієскич — Серафімович, Ілич, Міличич — Мімович, Вукічевич, Джодич, Мілованович — Шлівич, Міятович, Баждар.
Запасні: Калічанін, Петкович, Мілошевич, Глушевич, Джурджевич, Павлович, Константінов, Тріфунович, Величкович.
Гра Україна U-21 — Сербія U-21 почнеться о 19:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.