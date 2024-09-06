U-21

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 13-го туру групового етапу кваліфікації чемпіонату Європи U-21 у рамках групи F, у якому зіграють Україна та Сербія.

Молодіжні збірні України та Сербії в Ризі зіграють поміж собою в рамках кваліфікації чемпіонату Європи-2025.

Унаї Мельгоса, після перемоги над Азербайджаном (3:0), залучив до стартового складу Ярмолюка в центральний трикутник, тоді як Квасниця зіграє праворуч в атаці.

Любінко Друлович, на тлі поразки від Північної Ірландії (1:2), використав із перших хвилин Лієскича в рамку воріт, тоді як Сефаімович, Ілич та Міличич утворять трійку в центрі захисту, Вукічевич, Джодич та Мілованович гратимуть у центрі поля, а Шлівич, Міятович та Баждар вийдуть у атаці.

Україна U-21: Нещерет — Крупський, Салюк, Батагов, Смоляков — Очеретько, Рубчинський, Ярмолюк — Квасниця, Краснопір, Волошин.

Запасні: Фесюн, Мельниченко, Дідик, Роман, Карабін, Федор, Яцик, Горбач, Брагару.



Сербія U-21: Лієскич — Серафімович, Ілич, Міличич — Мімович, Вукічевич, Джодич, Мілованович — Шлівич, Міятович, Баждар.

Запасні: Калічанін, Петкович, Мілошевич, Глушевич, Джурджевич, Павлович, Константінов, Тріфунович, Величкович.



Гра Україна U-21 — Сербія U-21 почнеться о 19:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.