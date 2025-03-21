Молодіжні збірні України та Словенії зіграють товариський матч у турецькій Антальї.

Унаї Мельгоса вирішив використати з перших хвилин Кузика ліворуч у захисті, тоді як Бражко гратиме в опорній зоні, а Крушинський розташується ліворуч в атаці.

Україна U-21: Нещерет — Крупський, Салюк, Михавко, Кузик — Бражко, Рубчинський — Велетень, Царенко, Крушинський — Краснопір.

Запасні: Єрмаков, Вакулик, Вівчаренко, Роман, Хлань, В’юнник, Федор, Козік, Яцик, Варфоломєєв, Брагару.

Гра Україна U-21 — Словенія U-21 почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.