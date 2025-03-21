Стали відомі стартові склади команд для товариського матчу, у якому зіграють Україна U-21 та Словенія U-21.
Володимир Бражко, фото УАФ
21 березня 2025, 17:33
Молодіжні збірні України та Словенії зіграють товариський матч у турецькій Антальї.
Унаї Мельгоса вирішив використати з перших хвилин Кузика ліворуч у захисті, тоді як Бражко гратиме в опорній зоні, а Крушинський розташується ліворуч в атаці.
Україна U-21: Нещерет — Крупський, Салюк, Михавко, Кузик — Бражко, Рубчинський — Велетень, Царенко, Крушинський — Краснопір.
Запасні: Єрмаков, Вакулик, Вівчаренко, Роман, Хлань, В’юнник, Федор, Козік, Яцик, Варфоломєєв, Брагару.
Гра Україна U-21 — Словенія U-21 почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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