U-21

Гравець збірної України U-21 поділився своїми очікуваннями від участі в чемпіонаті Європи.

Опорний півзахисник збірної України U-21 Володимир Бражко дав свій коментар на пресконференції, присвяченій старту чемпіонату Європи-2025 у Словаччині.

Гравець зазначив, що зараз "синьо-жовті" зосереджені на матчі проти Данії, що відбудеться вже сьогодні, 12 червня, розпочавшись о 19:00 за Києвом.

"Дуже сильна група, кожен суперник по-своєму сильний. Ми на сьогодні розбирали лише Данію. Зараз найголовніша гра — найближча. Уже після неї будемо вивчати наступних опонентів. На Євро слабких команд не буває, тож, думаю, нам доведеться важко. Ніхто не приїхав сюди просто так.

Не хочу виділяти нікого з данців. Це збірна, сильна командною грою, із потужним пресингом. Але й нам хочеться продемонструвати найкращі якості й перемогти. Сподіваюся, так і вийде.

Багато українців, на жаль, переїхали сюди через війну. Я сподіваюся, що ми завтра піднімемо їм настрій і подаруємо не лише тим, хто прийде на стадіон, але й тим, хто вболіватиме в Україні, перемогу.

Ми живемо не в місті й сюди добиралися цілу годину. Насправді Словаччина — дуже гарна країна. Я тут бував не раз, два роки тому ми грали з Туреччиною. Тут багато українців, і я сподіваюся на чудову атмосферу на стадіоні", — цитує Бражка офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, окрім Данії у групі D Україні протистоятимуть Фінляндія (15.06) і Нідерланди (18.06).

Раніше щодо Євро-2025 висловився головний тренер української "молодіжки" Унаї Мельгоса.