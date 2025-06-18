U-21

Football.ua представляє прев'ю поєдинку молодіжного чемпіонату Європи-2025 між збірними Нідерландів та України, який пройде 18 червня та розпочнеться о 19:00.

У рамках третього туру молодіжного ЄВРО-2025 на збірну України U-21 очікує очне протистояння з однолітками з Нідерландів у битві за вихід до плей-оф із другої сходинки.

НІДЕРЛАНДИ U-21 — УКРАЇНА U-21

СЕРЕДА, 18 ЧЕРВНЯ, 19:00. СТАДІОН ТАТРАН, ПРЯШУВ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ВАСИЛІС ФОТІАС (ГРЕЦІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА СУСПІЛЬНОМУ

Команда Унаї Мельгоси вже припустилась одної серйозної хиби на цьому турнірі — програла Данії в першому турі (2:3). І хто ж тоді знав, що молода генерація "червоної гвардії" потім ще й здолає Нідерланди (2:1) та достроково забезпечить собі першу сходинку, незалежно від результатів останнього туру.

А у "синьо-жовтих" та "ораньє" тим часом залишилось лише два шляхи: або туди, або туди. Добре, що в другому турі Україна зуміла обіграти Фінляндію (2:0), що так і не вдалось зробити Нідерландам під час першого ігрового дня (2:2). Бо тепер переможець нашої пари забере собі другу путівку до плей-оф, що дорівнює матчу проти надзвичайно потужної Португалії. Але ж є ще й третій варіант результату — нічия. І ось тут у українців є перевага в ті самі два залікові бали.

Відповідно на матч проти явного фаворита ми виходитимемо з двома прийнятними результатами в голові, тоді як опоненти — лише з одним. Добре це чи погано — історичний досвід підказує, що не надто добре, але й не дуже погано, як може здатись на перший погляд. Набагато гірше наразі те, що ще не закінчився груповий етап великого турніру, а нашого головного тренера вже приписують якімось іншим клубам — це непрофесійно й недоречно.

На Євро-2025 ми їхали з відмінним добором виконавців, кожен із яких нині — гравець основного складу в клубах УПЛ, або навіть найближчий до основи резервіст колективу АПЛ. Але зараз футбол на тому рівні розвитку, що нікого цим уже не здивуєш. Дивимось на Нідерланди — Брюгге, ПСВ, АЗ, Аякс, Астон Вілла, Рома, Рейнджерс, Феєнорд — це не просто провідні клуби своїх країн. Це — єврокубковий досвід, якого в наших футболістів просто обмаль.

Тож не дивно, що "ораньє" вважають фаворитом прийдешньої гри. Узагалі дивно, як команда Мікаеля Рейзігера докотилась до такого стану з таким набором виконавців, що тепер або перемагає, або вилітає з турніру. Можливо, це буде перший великий іспит у кар’єрі для багатьох наших футболістів. І як тут не пригадати, що під час дебютного виступу України на цьому рівні в 2006 році з командою на чолі з Артемом Мілевським у атаці, який потім покладе Паненку Швейцарцям уже на "дорослому" чемпіонаті світу, саме Нідерланди стали нам поперек горла у фіналі. Цікаво, Владислав Ванат може в Паненку?

Але куди більше турбує відсутність дискваліфікованого капітана Володимира Бражка. Непотрібна червона картка в грі проти Фінляндії. Узагалі. Бо прямої заміни немає, і тут або змушувати Батагова пригадувати досвід гри в опорній зоні й сподіватись на гарний матч для Салюка, або ставити одразу двох опорників Рубчинського та Ярмолюка, кожен із яких геть не факт, що потягне конкуренцію проти трикутника нідерландців, де зібрані гравці ПСВ, Гронінгена та Феєнорда. Вирішувати цю проблему доведеться виключно Мельгосі.

За версією букмекерів, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Мікаеля Рейзігера. Так, на перемогу Нідерландів U-21 пропонується коефіцієнт 1,57, тоді як потенційний успіх України U-21 оцінюється показником 5,80. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 5,10.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Нідерланди U-21: Руфс — Ренсх, Фламінго, Гато, Матсен — Тейлор, Салах-Еддін, Міламбо — Поку, Огайо, ван Боммел.

Україна U-21: Нещерет — Крупський, Салюк, Михавко, Вівчаренко — Очеретько, Батагов, Ярмолюк — Брагару, Ванат, Велетень.

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