Команда Унаї Мельгоси у вирішальний момент групового етапу поступилась прямому конкуренту й пропустила його поперед себе до плей-оф.
Нідерланди U-21 — Україна U-21, Getty Images
18 червня 2025, 21:00
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Нідерланди U-21 — Україна U-21 2:0
Голи: Валенте, 34, ван Берген, 56
Нідерланди U-21: Руфс — Ренсх, ван ден Берг, Гато, Матсен — Валенте (Регер, 73), Фламінго, Тейлор (Меєр, 90+1) — Мангуф (Поку, 73), ван Берген (Охіо, 79), ван Боммел (ван Бредероде, 79).
Україна U-21: Нещерет — Крупський (Козік, 74), Батагов, Михавко, Вівчаренко — Рубчинський (Царенко, 65), Ярмолюк, Очеретько (Яцик, 74) — Брагару, Ванат (В’юнник, 65), Волошин (Квасниця, 81).
Попередження: Матсен, ван ден Берг — Вівчаренко, Очеретько
На 81-й хвилині був вилучений Юрі Регер (Нідерланди U-21) (грубе порушення).