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Нідерланди U-21 — Україна U-21 2:0
Голи: Валенте, 34, ван Берген, 56

Нідерланди U-21: Руфс — Ренсх, ван ден Берг, Гато, Матсен — Валенте (Регер, 73), Фламінго, Тейлор (Меєр, 90+1) — Мангуф (Поку, 73), ван Берген (Охіо, 79), ван Боммел (ван Бредероде, 79).

Україна U-21: Нещерет — Крупський (Козік, 74), Батагов, Михавко, Вівчаренко — Рубчинський (Царенко, 65), Ярмолюк, Очеретько (Яцик, 74) — Брагару, Ванат (В’юнник, 65), Волошин (Квасниця, 81).

Попередження: Матсен, ван ден Берг — Вівчаренко, Очеретько

На 81-й хвилині був вилучений Юрі Регер (Нідерланди U-21) (грубе порушення).