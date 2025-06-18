U-21

Україна U-21 поразкою від Нідерландів завершила виступи на Євро-2025

Команда Унаї Мельгоси у вирішальний момент групового етапу поступилась прямому конкуренту й пропустила його поперед себе до плей-оф.

Нідерланди U-21 — Україна U-21, Getty Images