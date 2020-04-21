Фан-сектор

Читатель Football.ua Андрей Жариков продолжает цикл материалов, посвященных первому розыгрышу FA Cup.

Предыдущие части:

- Часть I. Идея и формат турнира

Как было сказано ранее, в турнире приняло участие 15 коллективов. На момент проведения кубка многие из этих команд являлись новосозданными клубами, что вызывало насмешки над соревнованием у Шеффилдской Ассоциации Футбола. В то же время, в отличие от кубков Юдана и Кромвеля, где участниками были только команды из Шеффилда и пригородов города, в Кубке Вызова ФА участвовали коллективы с нескольких регионов Англии и даже Шотландии. Именно данный факт позволяет ФА утверждать, что эта ассоциация ответственна за организацию первого в мире турнира на национальном уровне.

Впрочем, разнообразие представленных городов в итоге сыграло злую шутку с организаторами турнира. Хоть транспортная система Британии и являлась, пожалуй, лучшей в мире на тот момент, стоимость внутренних переездов была неподъемной для большинства футбольных коллективов, а потому многие запланированные матчи турнира попросту не состоялись.

Названия 15 клубов-первопроходцев турнира вряд ли вам многое скажут, однако среди них было несколько команд, которые станут знаковыми для развития футбола в целом.

Куинз Парк (Queen's Park F.C.)

Наверное, самым известным участником первого розыгрыша Кубка Вызова ФА был Куинз Парк из Глазго, старейший футбольный клуб Шотландии. Вплоть до начала ХХ века Куинз Парк был неоспоримой силой в стране горцев. Именно при непосредственном содействии этого клуба была образована Шотландская Футбольная Ассоциация. Более того, игроки Куинз всецело представляли сборную Шотландии в поединке против Англии в первом официально признанном международном матче. Кстати, именно после этого голубой цвет формы Куинз Парк станет стандартом для шотландской национальной сборной.

Куинз Парк был всецело любительским клубом (к слову, девиз клуба – «Ludere Causa Ludendi», что примерно означает «играть ради игры») и твердо противостоял появлению профессионализма в футболе. К сожалению, такая твердость стала губительной для команды: в 1890 году клуб отказался участвовать в дебютном розыгрыше новосозданной Шотландской Футбольной Лиги, считая это первым ростком профессионализма. Куинз все же стал членом Лиги спустя десять лет, однако слишком много времени было утеряно и клуб больше не мог быть конкурентноспособным продолжая участие лишь в региональных соревнованиях и Кубке Шотландии. Кстати, Куинз Парк по сей день является третим клубом страны по количеству завоеванных Кубков Шотландии (после сами знаете каких команд), даже несмотря на то, что последний трофей был добыт еще в ХIХ веке.

К слову, Куинз Парк сохранял свой любительский статус вплоть до ноября 2019 года, когда наконец-то было принято решение о переходе в профессионалы. Между прочим, в статусах любителей именно в Куинз Парк начинали свои футбольные карьеры Алекс Фергюсон (на минуточку, 20 голов в 31 матче), а также нынешний защитник Ливерпуля Эндрю Робертсон.

Сейчас Куинз Парк выступает во Второй Шотландской Лиге, четвертым по рангу дивизионом в футбольной иерархии Шотландии. Несмотря на это, домашней ареной клуба числится главный стадион страны, 5-ти звездочный «Хэмпден Парк», рассчитанный на 52 000 зрительских мест (хотя в планах у клуба переехать на стадион вместимостью 2000 человек в 2021 году).

В 1871 году Куинз Парк дойдет до полуфинала Кубка Вызова, при этом не сыграв ни одного матча. В первом раунде им противостояла команда Школы Донингтона (Donington School). Оба клуба не сумели договориться о дате и месте проведения матча, а потому организаторы решили дать путевку в следующий раунд обоим коллективам. Тем ироничнее было наблюдать результаты жеребьевки второго раунда, в котором Куинз Парк вновь стоило противостоять Школе Донингтона! Так как матч должен был состояться на домашней арене шотландцев в Глазго, команда школы, просчитав затраты на трансфер студентов, решила отказаться от участия в турнире.

В третьем раунде Куинз не участвовали, так как волей жребия получили путевку сразу в полуфинал, где встретились с Уондерерз (Wanderers). Начиная с полуфиналов, все матчи проводились в Лондоне, что, несомненно, не играло на руку Куинз, однако команда все же смогла найти необходимые средства для поездки в столицу Британской империи. Матч с Уондерерз был боевой, но завершился сухой ничьей, что означало необходимость проведения переигровки. К сожалению, денег на повторный вояж в Лондон у шотландцев уже не нашлось и им пришлось сняться с турнира.

В следующие сезоны (вплоть до запрета от Шотландской Футбольной Ассоциации на участие клубов из Шотландии в английских турнирах в 1887 году) Куинз будут частыми участниками Кубка ФА, но особой славы не снискают, зачастую снимаясь с турнира из-за нехватки средств на выездные матчи. Исключениями станут розыгрыши 1883-84 и 1884-85 годов, когда они дважды доберутся до финала соревнования, но оба раза уступят Блэкберн Роверс (Blackburn Rovers F.C.)

Аптон Парк (Upton Park F.C.)

В 1871 году лондонский Аптон Парк не был на передовых ролях, а потому неудивительно, что уже в первом раунде клуб безальтернативно проиграет Клэпем Роверс (Clapham Rovers) с разницей в три сухих мяча. Да и в последующих розыгрышах Кубка ФА Аптон не снискал особой славы. Однако же трудно представить развитие футбола без вклада этого маленького клуба.

19 января 1884 года в четвертом раунде Кубка ФА Аптон Парк сошелся силами с Престон Норт Энд (Preston North End F.C.). Матч закончился с ничейным счетом 1-1, однако сразу же после игры представители лондонского клуба пожаловались в ФА, что Престон выплачивает зарплату своим игрокам, а следовательно не является любительским клубом и не может принимать участие в соревновании. Владельцы Престона подтвердили факт выплаты денежных средств своим игрокам, аргументировав это тем, что подобная практика скрыто присутствует во многих клубах Ассоциации. Недолго разбираясь, ФА приняла решение отстранить Престон от участия в соревновании. Такая санкция, однако, была негативно воспринята большинством клубов-членов ФА, в которых скрытая выплата денежного вознаграждения своим игрокам была нормой. В ассоциации назревал раскол и под давлением обеспеченных клубов с севера Англии в 1885 году ФА приняла историческое решение о легализации профессионализма в футболе. По сути, именно благодаря Аптон Парк футбол стал профессией, а не только игрой для развлечения.

Помимо этого, Аптон Парк стал первым победителем футбольного соревнования на Олимпийских Играх. Как известно, современные Олимпийские Игры берут отсчет с 1896 года, но на том соревновании футбол не был представлен как вид спорта. Однако уже через четыре года организаторы включили выставочный футбольный мини-турнир в программу Олимпийских Игр в Париже. Главной идей такого шага был не розыгрыш медалей, а популяризация футбола как вида спорта (хотя в последствии Международный Олимпийский Комитет все же утвердит медали участникам). Предполагалось, что в соревновании будут участвовать пять стран, но Германия и Швейцария в последний момент отказались, а потому участие принимали только коллективы из Франции (Союз французских спортивных сообществ), Бельгии (команда Свободного Университета Брюсселя) и Великобритании.

Достеменно неизвестно каким образом именно Аптон Парк удостоился чести представлять Британию, так как на начало ХХ века клуб вовсе не был значимой силой в английском футболе. Из архивных материалов следует, что Аптон Парк был первым клубом, согласившимся на участие в Олимпиаде, однако далеко не первым, кому ФА предложила такой шанс. Скорее всего, выставочные матчи в другой стране попросту не вызвали большого интереса у более именитых футбольных клубов Британии.

Как бы там ни было, именно английский коллектив стал триумфатором того странного мини-турнира проведя всего лишь одну игру: согласно регламенту соревнования, французы на правах хозяина Олимпиады должны были провести по матчу с каждым из своих соперников. И если проблем со студентами из Бельгии не возникло (6-2), то футболисты Аптон Парк не оставили хозяевам ни единого шанса, разгромив их со счетом 4-0. Целых 500 болельщиков стали свидетелями того исторического матча – для сравнения, финал Кубка ФА в том же году собрал почти 70 000 зрителей.

Спустя десятилетие после той Олимпиады Аптон Парк прекратит существование.

Марлоу (Marlow F.C.)

Представители одноименного города, что в графстве Бакингемшир, сегодня выступают в Южно-центральном дивизионе Истмийской лиги, объединяющей полупрофессиональные и любительские футбольные клубы Лондона и Юго-Восточной Англии (8-ой по рангу дивизион в Англии).

В дебютном розыгрыше Кубка ФА Марлоу уже в первом раунде уступят Мейденхед Юнайтед и закончат свой путь. В целом, Марлоу не снискают особой славы в Кубке ФА, где их наиболее выдающимся достижением будет полуфинал в сезоне 1881-82. И это несмотря на то, что Марлоу является уникальным клубом-рекордсменом Кубка ФА: с момента образования турнира в 1871 году, Марлоу принимал участие в каждом (!) из последующих розыгрышей соревнования.

Несмотря на ранний вылет из кубка, главная звезда Марлоу, Кутберт Оттовей, уже через год получит честь вывести сборную Англии на первый официальный международный матч против Шотландии с капитанской повязкой.

Мейденхед Юнайтед (Maidenhead United F.C.)

Обидчики Марлоу представляли семитысячный город Мейденхед, что в графстве Беркшир. В розыгрыше первого кубка Мейденхед Юнайтед дойдут до четвертьфинала: победив в первом раунде Марлоу (2-0), они затем будут остановлены Кристал Пэлас (0-3).

Примечательным является тот факт, что за полтора века своего существования клуб ни разу не сменил домашнюю арену: что в ноябре 1871-го против Марлоу в Кубке ФА, что в марте 2020-го против Стокпорт Каунти в Национальной лиге (пятом по значимости дивизионе в системе футбольных лиг Англии) Мейденхед Юнайтед проводит свои матчи на стадионе Йорк Роуд. Таким образом, Йорк Роуд официально признан старейшей футбольной ареной беспрерывно используемой одним и тем же клубом.

Кристал Пэлас (Crystal Palace F.C.)

Нет, это не нынешний Кристал Пэлас, выступающий в Премьер-Лиге. В то же время, корни обеих команд ведут к одноименной компании, владевшей Хрустальным дворцом и прилегавшему к нему тематическом парку, первому подобному в Британии.

В дебютном розыгрыше Кубка ФА Кристал Пэлас дойдет до полуфинала. Так, в первом раунде клуб сыграет в безголевую ничью с ФК Хитчин (Hitchin F.C.) и оба коллектива будут допущены в следующий раунд. Там у Пэлас не возникнет проблем с Мейденхед Юнайтед. В третьем раунде Кристал Пэлас сразится с Уондерерз, где, несмотря на явный статус андердога, сможет сдержать свои ворота на замке. Правда, голов игроки Пэлас тоже не забьют. Ничейный результат позволит обоим коллективам шагнуть в полуфинал, где, волей жребия, Пэлас выпадет играть с Королевскими Инженерами. Вновь будучи заведомым аутсайдером противостояния, игроки Пэлас сумели, как это сейчас модно говорить, «припарковать автобус» у своих ворот и свести первый поединок в безголевую ничью. Впрочем, в переигровке фаворит уверенно взял верх забив три безответных мяча.

Кристал Пэлас еще несколько раз примет участие в Кубке ФА (без особых успехов), но в 1875 году клуб будет расформирован в связи с финансовыми проблемами у владельцев Кристал Пэлас Компани. Однако, спустя 20 лет Компания вновь станет поддерживать большой футбол: из-за чрезмерно затратной эксплуатацией фонтанов и прудов в парке, руководство предприятия решит их засыпать и отстроить на их месте футбольный стадион. Именно на этом стадионе пройдут 20 финалов Кубка ФА (второй показатель после Уэмбли, который будет построен в 1923 году) с 1895 по 1914 год, устанавливая и обновляя все новые рекорды посещаемости (более 120 000 зрителей на финале Кубка в 1913 году между Астон Виллой и Сандерлендом, второй показатель за всю истории розыгрыша соревнования). Наличие прекрасной арены и популярность футбола в стране не оставят равнодушными владельцев Кристал Пэлас Компани: в 1905 году будет создан новый одноименный футбольный клуб, который сегодня выступает в Премьер-Лиге.

Итак, после четырех раундов первого Кубка ФА в финал прошли команды Уондерерз (Wanderers) и Королевские Инженеры (Royal Engineers). Данное историческое событие состоялось 16 марта 1872 года.

Продолжение следует...

Андрей Жариков, читатель Football.ua