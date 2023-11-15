Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Максим Таловєров поділився своїми думками щодо роботи у національній команді.

Захисник збірної України Максим Таловєров прокоментував підготовку національної команди до вирішального матчу відбору Євро-2024 проти Італії.

"Я щасливий. Дуже цікаво було тренуватися. Супергравці, суперполе, що ще потрібно? Із головним тренером поки що не говорив особисто, але була теорія, він усе пояснював. Усі зрозуміли, намагалися виконувати настанови на полі.

Михайло Мудрик? Якщо чесно, не знаю, що б без нього тут робив. Він — фантастична людина, класний гравець. Пишаюся, що маю такого друга.

Атмосфера дуже тепла, кожен намагається підтримувати, підказувати. Я щасливий знаходитися тут. Порівняно з іншими командами, у національній збірній усе на такт швидше. Я це тримаю в голові, намагаюся швидше працювати з м’ячем", - наводить слова Таловєрова прес-служба УАФ.

Нагадаємо, матч Україна – Італія відбудеться 20 листопада, о 21:45 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова трансляція олайн матчу.