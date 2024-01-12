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Football.ua представляє матеріал про витрати лондонського клубу.

До понеділка Прем'єр-ліга повинна повідомити клубам, чи вони були визнані такими, що відповідають або порушують Правила прибутку та сталого розвитку змагань — PSR — їхній еквівалент правил ФФП. Минулого місяця клуби подали рахунки витрат за сезон-2022/23.

Багато з їхніх суперників очікують — і, можливо, навіть сподіваються, — що Челсі матиме проблеми, заплативши 1 мільярд фунтів стерлінгів (1,3 мільярда доларів) за нових гравців під керівництвом амбітних власників Тодда Боулі та Clearlake Capital.

Проте, навіть якщо скептицизм за межами клубу високий, занепокоєння на Стемфорд Брідж невелике. Челсі твердо вірить, що, попри такі агресивні витрати, вони витримали допустимий ліміт збитків Прем'єр-ліги в 105 мільйонів фунтів стерлінгів (134 мільйони доларів) протягом трирічного періоду моніторингу, який закінчується 30 червня 2023 року.

Спробуємо пояснити, як це може бути й чому шлях Челсі до фінансової відповідності може стати значно складнішим наступного року.

Найбільшим досягненням Боулі як власника Челсі на сьогодні може бути просування бухгалтерської концепції амортизації в основний футбольний дискурс.

Було задокументовано, що вони підписали багато тривалих контрактів з новими гравцями, що дозволило їм розподілити комісії за переказ на значно довший період часу. Це дозволило знизити річні витрати на рахунках.

Приклад: підписання контракту на вісім з половиною років після переходу з донецького Шахтаря в січні 2023 року означає, що вартість трансферу Михайла Мудрика у розмірі 62 мільйони фунтів стерлінгів амортизується на рівні 7,3 мільйона фунтів стерлінгів на рік. Ця сума склала б 12,4 мільйона фунтів стерлінгів, якби він підписав більш стандартний п'ятирічний контракт.

УЄФА фактично закрив цю лазівку в червні, обмеживши амортизацію п’ятьма роками незалежно від тривалості контракту, і минулого місяця клуби Прем’єр-ліги також проголосували за це правило. Але жодна з цих змін у правилах не впливає на угоди, які Челсі вже укладав, і амортизаційна вигода від цих більш тривалих угод є життєво важливою у звітах за 2022-2023 роки.

Челсі підписав дев’ятьох гравців у літнє вікно 2022 року та ще вісім у січні 2023 року, включно з рекордним на той час клубним придбанням в лиці Енцо Фернандеса за 106 мільйонів фунтів. Ми не можемо знати точні цифри, пов'язані з цими трансферами, особливо якщо врахувати додаткові витрати, такі як винагороди агентів, але, виходячи з оприлюднених цифр, The Athletic оцінює загальні витрати в 555,4 мільйона фунтів стерлінгів (це включає комісію, сплачену за Деніса Закарію і Жоао Феліша).

Це величезна цифра, але вона не актуальна, коли йдеться про розрахунки Челсі.

Цифра, яка має значення, становить 96,6 мільйона фунтів стерлінгів — це оцінка The Athletic щодо загальної амортизованої вартості 15 нових контрактів, а також фіксовану комісію за оренду Закарії та Жоао Феліша.

Челсі також продавав гравців у період з 1 липня 2022 року по 30 червня 2023 року, якщо бути точним, до 11 футболістів, зокрема, перехід Кая Гаверца в Арсенал, продаж Матео Ковачича в Манчестер Сіті та відхід Каліду Кулібалі та Едуарда Менді в клуби Саудівської Аравії. Загальна сума, отримана від продажів (також оцінка на основі оприлюднених сум трансферів) становить 202,5 мільйона фунтів стерлінгів.

Це набагато менше, ніж загальні витрати на трансфери, але клуби фіксують комісії за продаж гравців одноразово на своїх рахунках за вирахуванням залишкової балансової вартості.

Наприклад, Гаверца було продано за таку саму початкову суму (62 мільйони фунтів стерлінгів), за яку Челсі заплатив Баєру за його придбання у 2020 році, але через два роки контракту на Стемфорд Брідж його балансова вартість становила лише 24,8 мільйона фунтів стерлінгів, тобто залишок 37,2 мільйона фунтів стерлінгів із гонорару за продаж зареєстровано як прибуток.

Багато інших гравців, яких Челсі продав у 2022-2023 роках, або грали в клубі достатньо довго, щоб їх майже повністю амортизували (Емерсон Палмієрі, Мічі Батшуайі, Кенеді), або були випускниками академії, які являли собою чистий прибуток після продажу (Рубен Лофтус-Чік, Біллі Гілмор). Єдиними гравцями, проданими з бухгалтерським збитком, були Тімо Вернер і Кулібалі.

Загалом, якщо врахувати залишкову балансову вартість, The Athletic оцінює прибуток Челсі від продажу гравців у 100,7 мільйона фунтів стерлінгів у 2022-2023 роках. Це з лишком компенсує амортизовану вартість підписання Болі-Клірлейка за перший рік, надаючи клубу більше можливостей для виконання фінансових вимог Прем’єр-ліги, ніж здавалося на перший погляд.

Інші джерела доходу залишаються досить прибутковими

У сезоні 2022/23 Челсі вилетів з Ліги чемпіонів від Реала. Проте команда заробила близько 80 мільйонів фунтів стерлінгів додаткового доходу від трансляцій.

Падіння з третього на 12-те місце в Прем’єр-лізі обійшлося дорого (різниця у винагороді за місце в таблиці становить 1,9 мільйона фунтів стерлінгів), але цей фінансовий удар компенсується ширшим збільшенням доходу Прем’єр-ліги від телебачення, насамперед за міжнародні угоди.

Телекомунікаційна фірма Three була в останній рік основним спонсором футболок Челсі. Угода принесла 40 мільйонів фунтів стерлінгів, тоді як криптовалютна платформа Whalefin погодилася платити 20 мільйонів фунтів стерлінгів на рік, щоб виступати спонсорами, надписи якої розташовані на рукавах.

Ніщо в інших потоках доходів Челсі на 2022-2023 роки не викликає питань щодо загального дотримання клубом вимог PSR.

Інші витрати були неоднозначними

Зміна тренерів у 2022-2023 роках була недешевим задоволенням. Грема Поттера можна вважати помилкою в 35 мільйонів фунтів стерлінгів (Брайтону заплатили 21,5 мільйона фунтів стерлінгів за розторгнення контракту, а компенсація після звільнення склала близько 13 мільйонів фунтів стерлінгів), на додаток до 10 мільйонів фунтів стерлінгів, сплачених за звільнення Томаса Тухеля.

У цьому контексті легко зрозуміти, чому статус вільного агента Маурісіо Почеттіно влітку 2023 року був привабливим для Боулі.

З іншого боку, потік транзакцій гравців за останні 18 місяців фактично знизив річний фонд заробітної плати Челсі на десятки мільйонів фунтів стерлінгів, оскільки високооплачувані угоди часів Романа Абрамовича були замінені на молоді таланти за більш стимульованими угодами з нижчими базовими зарплатами.

Подібно до правил фінансового фейр-плею (FFP) УЄФА, дотримання PSR оцінюється протягом трирічного періоду моніторингу. Однак, визнаючи фінансовий вплив пандемії Covid-19, Прем'єр-ліга об'єднала сезони 2019-20 і 2020-21 у своїх розрахунках.

Це означає, що поточний період моніторингу оцінює середнє значення за 2019-20 та 2020-21, 2021-22 та 2022-23 роки. Клубам дозволено втрачати 5 мільйонів фунтів стерлінгів на рік, які можуть бути збільшені до 35 мільйонів фунтів стерлінгів на рік шляхом вливання 30 мільйонів фунтів стерлінгів. 22 грудня Боулі та Клірлейк влили в клуб ще 140 мільйонів фунтів стерлінгів, але ця інвестиція коштів буде врахована лише в розрахунках PSR наступного року.

За один період моніторингу максимально допустимі втрати становлять 105 мільйонів фунтів стерлінгів. На перший погляд, сподівання Челсі виконати вимоги здаються неможливими: клуб опублікував середній збиток до сплати податків у 60 мільйонів фунтів стерлінгів за 2019-20 та 2020-21 роки та 122 мільйони фунтів стерлінгів у 2021-22 роках. Це загальний збиток у розмірі 182 мільйонів фунтів стерлінгів, що значно перевищує ліміт PSR до 2022-2023 років.

Але це не так просто. Клуби можуть робити відрахування на інші витрати (наприклад, витрати, пов’язані з жіночою командою, академією та загальною інфраструктурою), а також значне коригування збитків, спричинених пандемією.

Знову ж таки, ми не можемо знати точні цифри, але після застосування цих відрахувань і коригувань картина значно змінюється; Swiss Ramble оцінює втрати Челсі через Covid-19 у сезонах 2019-20 та 2020-21 в середньому в 64 мільйони фунтів стерлінгів.

Непотрапляння у Лігу чемпіонів залишить діру в 80 мільйонів фунтів стерлінгів у рахунках, які клуб повинен подати в Прем'єр-лігу до 31 грудня 2024 року.

У літнє трансферне вікно 2023 року Боулі та Клірлейк знову витратили значні кошти на Мойзеса Кайседо з Брайтона, а також уклавши угоди з Ромео Лавією, Крістофером Нкунку, Коулом Палмером, Акселем Дісасі, Ніколасом Джексоном, Робертом Санчесом і Леслі Угочукву.

Перехід Мейсона Маунта в Манчестер Юнайтед не відбувся до 5 липня, а це означає, що його початкова сума трансферу в 50 мільйонів фунтів стерлінгів може бути записана як чистий прибуток у звітах 2023-24. Крістіан Пулішич, Каллум Хадсон-Одоі та Ітан Ампаду також були продані з прибутком у новому фінансовому році, тоді як Ньюкасл був зобов’язаний придбати випускника Кобхема Льюїса Голла за початкову суму в 28,5 мільйона фунтів стерлінгів наприкінці сезону.

Н’Голо Канте, Сезару Аспілікуеті та П’єру-Емеріку Обамеянгу було дозволено піти, а клуби, які орендували Ромелу Лукаку, Кепу Аррісабалагу та Хакіма Зієша взяли на себе їх зарплати. Але важко зрозуміти, як ці заощадження допоможуть клубу?

Нові придбання в січні виявляються неможливими, тим часом необхідні більш значні продажі гравців, щоб зберегти Челсі відповідність PSR на 2023-24 роки; Swiss Ramble прогнозує, що цього сезону клуб зафіксує збиток до сплати податків у 132 мільйони фунтів стерлінгів і загальний скоригований збиток у 201 мільйон фунтів стерлінгів за наступний період моніторингу, що майже вдвічі перевищує допустимий ліміт у 105 мільйонів фунтів стерлінгів.

Здається, що Боелі та Клірлейк поки що балансують на натягнутій фінансовій мотузці, але робити це буде лише важче, якщо команда не почне показувати результат на футбольному полі.

За матеріалами The Athletic