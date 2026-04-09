Гравці, тренери та клуби діляться емоційними спогадами та цитатами про Містера.

Смерть легендарного тренера Мірчі Луческу сколихнула світовий футбол. У соцмережах слова скорботи та пам’яті висловили відомі футболісти, колеги та наставники, підкреслюючи його неймовірну відданість грі, унікальний стиль тренерства та людяність.

ГРАВЦІ

Тайсон (експівзахисник Шахтаря): "Пан Мірча, я завжди буду пам’ятати вас за все, що ви зробили для мене, за уроки протягом моєї кар’єри. Ви були для мене як батько… Назавжди в моєму серці".

Ілля Забарний (захисник Парі Сен-Жермен та збірної України):

"По-справжньому видатна людина. Назавжди вдячні. Спочивайте зі світом".

Георге Хаджі (ексфутболіст, Румунія):

"Втрата цілої епохи… він був моїм ментором і наставником, який відкрив двері у великий футбол".

Ярослав Ракіцький (ексзахисник Шахтаря): "Містер, мій найважливіший тренер у житті. Дякую за футбольну казку, віру в мене і цінні уроки не лише на полі, а й у житті. Ви назавжди у моєму серці".

Жадсон (ексгравець Шахтаря):

"Футбольному світу дуже бракуватиме Мірчі Луческу".

Алекс Тейшейра (ексгравець Шахтаря):

"Мірча Луческу був для мене батьком і другом".

Фернандіньо (ексгравець Шахтаря):

"Rest in Peace Mister".

Сергій Сидорчук (ексгравець Динамо):

"Людина, що змінила український футбол та назавжди увійшла в його історію. Світла пам’ять, Містере".

Генріх Мхітарян (гравець Інтера): "Футбол втратив справжнього джентльмена і візіонера гри. Спочивайте з миром, Містере".

Хакан Чалханоглу (гравець Інтера): "Ми втратили не просто тренера, а велику особистість. Спочивайте з миром, учителю".

Дарійо Срна (ексгравець та спортивний директор Шахтаря): "Дорогий Містере, ми провели разом у Шахтарі дванадцять незабутніх років — років, сповнених перемог, емоцій та спогадів. Ми здобули понад 20 трофеїв, серед яких найважливіший — Кубок УЄФА. Ви були не лише великим тренером, а й справді особливою людиною. Ви дали так багато — мені та команді. Ми завжди будемо вдячні за це. Ви назавжди залишитеся в наших серцях. Мої найщиріші співчуття вашій родині. Спочивайте з миром, Містере".

Раду Драгушин (гравець Тоттенгем): "Це ще болючіше, бо ми втратили людину, яка формувала характери та надихала цілі покоління. Для мене він був одним із тих, хто надав ще більшого сенсу цьому шляху завдяки своєму особливому погляду на футбол. Через усе, що він означав для національної збірної, Мірча Луческу показав нам, що означає відповідальність носити цю футболку. Його спадщина залишиться в кожному з нас. Дякую за все, пане. Спочивай з миром. Для мене велика честь, що ми мали можливість працювати разом".

Маріус Марін (гравець Пізи): "Спочивайте з миром, дядю Мірча!"

Влад Драгомир (гравець Пафоса): "Ви дали мені шанс, коли я найбільше його потребував. Завдяки вам я здійснив одну з моїх найбільших мрій з дитинства – одягнути футболку національної збірної. За це я буду вічно вдячний! Сподіваюся, містере!"

ТРЕНЕРИ

Арда Туран (головний тренер Шахтаря):

"Моє співчуття родині Луческу. Він був для мене хорошим учителем. Як для українського футболу, так і для Туреччини, моєї країни, він був дуже важливою фігурою. Те, чого він навчав, що показав у футболі, і спадщина, яку він залишив, завжди будуть з нами".

Сергій Ребров (тренер збірної України): "Вчора не стало Мірчі Луческу. Людини, яка не просто тренувала, а й десятиліттями визначала обличчя нашого футболу. Ми багато років були по різні боки барикад. Наші матчі завжди були принциповими, складними, виснажливими. Але саме в цій наполегливій боротьбі народжувалася справжня повага… Його внесок — це не тільки трофеї, це ціла епоха, на якій виросло не одне покоління".

Олександр Шовковський (екстренер Динамо):

"Відпочивай зі світом, Містере… 1945–2026".

Андрій П’ятов (тренер воротарів Шахтаря):

"Спочивай з миром, Містере".

Аделіо Моро (італійський тренер, колишній помічник Луческу): "Мені пощастило знати його як людину і тренера. Уже у 90-х він був попереду багатьох тренерів. С ним виникла велика дружба, він став для мене старшим братом".

Мирон Маркевич (заслужений тренер України):

"Професіонал. Після Валерія Лобановського він залишив найпомітніший слід в українському футболі".

Дієго Сімеоне (тренер Атлетіко Мадрид): "У мене залишилися чудові спогади про нього як про людину та тренера… Завжди залишався ясною, скромною і доброю людиною".

Фатіх Терім (екстренер Галатасарая та збірної Туреччини):

"Ти віддав футболу все до останнього. Спочивай із миром, друже".

Ігор Йовічевич (екстренер Шахтаря): "Дійсно видатна людина. Вдячний назавжди. Спочивайте з миром".

Андреа Пірло (головний тренер ФК Юнайтед): "Дякую за все, Містере… Я ніколи не перестану Вам дякувати… Ви виховали мене як сина, давши можливість проявити себе серед інших, коли я був зовсім юним… Ви навчили мене, що означає любити цей спорт у всіх його деталях… Я ніколи не перестану Вам дякувати… Спочивайте з миром, Містере… Дякую, Мірча Луческу".

Президенти клубів та очільники організацій

Рінат Ахметов (президент Шахтаря):

"Смерть Мірчі Луческу — непоправна втрата для всього світового футболу. 12 років спільної роботи стали епохою тріумфів: 22 трофеї і визнання в Європі".

Ігор Суркіс (президент Динамо Київ): "Його ім’я назавжди вписане в історію нашого клубу. Досвід, харизма та відданість футболу допомогли команді повернути стабільність і впевненість".

Джанні Інфантіно (президент ФІФА): "Це дуже сумний день для футболу – ми прощаємося з легендою нашої гри. Мірча Луческу був великою людиною… Він залишив велику спадщину, жив і дихав футболом".

Александер Чеферін (президент УЄФА): "Європейський і світовий футбол втратили виняткову постать. Його вплив і спадщина залишаться для наступних поколінь. Мірча мав рідкісний футбольний інтелект, гідність та пристрасть".

Ла Ліга: "Висловлюємо глибокий жаль з приводу смерті Мірчі Луческу та надсилаємо свої щирі співчуття його родині та друзям".

КЛУБИ

Реал Мадрид: "Футбольний клуб Реал Мадрид, його президент та Правління висловлюють глибокі співчуття у зв’язку зі смертю Мірчі Луческу, який був головним тренером національних збірних Румунії та Туреччини. Реал Мадрид бажає висловити свої співчуття, підтримку та теплі почуття його родині, колегам, клубам та всім близьким. Мірча Луческу, який очолював численні клуби в різних країнах Європи, пішов із життя у віці 80 років. Вічна пам’ять".

Інтер:

"Його робота є важливим розділом у довгій і надзвичайно успішній кар’єрі. Тренер із великою чесністю та професіоналізмом".

Фенербахче: "Висловлюємо співчуття. З глибоким сумом ми дізналися про смерть Мірчі Луческу, який працював головним тренером національної збірної нашої країни, а також у клубах Бешикташ і Галатасарай".

Галатасарай: "З глибоким сумом ми дізналися про смерть Мірчі Луческу, який приніс нашій країні ще один європейський трофей, здобувши Суперкубок УЄФА, а також працював головним тренером нашої команди під час нашого 15-го чемпіонства. Висловлюємо щирі співчуття родині Мірчі Луческу, його близьким і всій футбольній спільноті. Ми не забудемо тебе, Луческу".

Бешикташ: "З великим сумом ми дізналися про смерть нашого колишнього головного тренера, архітектора чемпіонства у наш 100-річний ювілей — Мірчі Луческу. Ми ніколи вас не забудемо, Луческу, спочивайте з миром. Прощавай, Луче".

Дженоа:

"Легенда світового футболу, яка уособлювала справжні спортивні та людські цінності".

Полісся:

"Справжня легенда українського футболу. Таких як він більше не буде".

8 квітня УЄФА ухвалила рішення вшанувати пам’ять Мірчі Луческу. На всіх матчах єврокубків цього тижня буде оголошена хвилина мовчання на знак поваги до легенди футболу.

