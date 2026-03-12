Чтиво

Тренер мадридців має декілька днів, щоб насолодитись тріумфом.

Тренер Реала Альваро Арбелоа відповдав на запитання журналістів після матчу з ледь помітною, майже хижою посмішкою. Його запитали, чи могла перемога 3:0 над Манчестер Сіті у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів бути ще кращою навіть у найсміливіших мріях.

"Принаймні все пройшло краще, ніж ви, медіа, очікували, — відповів Арбелоа. — Я дуже радий за вболівальників і за гравців. Футболісти отримали справжнє задоволення від цього вечора і повністю його заслужили — після всього, що довелося пережити. І тим більше після того, як вони сьогодні працювали на полі.

Ми знали, що в цю команду і цих футболістів мало хто вірить. Але сьогодні ми показали: це Реал Мадрид. І ніколи не варто думати, що ми вже списані".

Звучало це майже як коло пошани від Арбелоа — людини, яка ще під час кар'єри гравця, а тим більше після її завершення, не втрачала нагоди тонко підколоти всіх, хто, на його думку, недооцінював його або Реал.

І певною мірою це було зрозуміло. Для команди і для її молодого тренера цей результат мав величезне значення, адже до матчу вони підходили під серйозним тиском.

Багато хто вважав, що Арбелоа — який лише на початку січня замінив на тренерській лаві Хабі Алонсо — навряд чи надовго затримається на Бернабеу. За перші два місяці результати були нестабільними, а гра команди часто виглядала нервовою і нерівною.

Тим більше після попереднього домашнього матчу — прикрої поразки 0:1 у Ла Лізі від скромного сусіда Хетафе. Тож перед грою з Манчестер Сіті скептичні журналісти прямо запитали Арбелоа, чи справді він вважає Реал фаворитом цього протистояння.

"Ви всі знаєте, що Ліга чемпіонів для нас — особливий турнір. Тут працює наш характер, наша мотивація і наш дух, — відповів він. — Ми Реал Мадрид. І за будь-яких обставин ми ніколи не вважаємо себе слабшими за когось".

Його слова підтвердилися вже на полі, коли Реал відкрив рахунок, хоча до того моменту гра складалася не на користь мадридців.

Тібо Куртуа віддав довгу передачу вперед у напрямку Федеріко Вальверде на правий фланг. Уругвайський півзахисник блискуче прочитав епізод: передбачив помилки Ніко О’Райлі та Джанлуїджі Доннарумми, виграв боротьбу і відкрив рахунок — 1:0.

Гол виглядав як індивідуальний шедевр, але випадковістю він точно не був. За кілька хвилин до цього Куртуа вже намагався знайти Вальверде подібною передачею в ту саму зону.

Після гри сам Вальверде розповів, що команда спеціально відпрацьовувала такі епізоди під час підготовки до матчу з командою Пепа Гвардіоли.

"Ми багато працювали над цим на тренуваннях, — сказав він в ефірі Movistar TV. — Особливо під час ударів від воріт. Ми знали, що Сіті піде у високий пресинг і гратиме один в один. А це означало, що за спинами захисників буде простір, і попереду у нас достатньо швидких гравців. Тож ми просто скористалися цією можливістю".

Під час спілкування з медіа Арбелоа не приховував, що вважає успіх ще й маленькою тренерською перемогою над Пепом Гвардіолою — людиною, з якою у Мадрида вже багато років триває окрема тактична історія. Колись Гвардіола протистояв Реалу як тренер Барселони, коли сам Арбелоа ще виходив на поле в команді Жозе Моурінью, а тепер — як наставник Манчестер Сіті.

"Ми дуже добре знаємо, як грає Сіті і як мислить Пеп, — пояснив Арбелоа в ефірі Movistar TV. — Ми намагалися перекрити лінії передач і закрити простір, не дозволити їм нав'язати те, що вони люблять найбільше: змусити суперника висмикуватися з оборонної структури та відкривати зони за спинами. Ми розуміли, що зможемо завдати їм проблем, якщо будемо терплячими, змусимо їх розвертатися та атакуватимемо на швидкості".

Перший гол повністю змінив атмосферу на Бернабеу. У команді та на трибунах відчутно додалося впевненості. А для Сіті це виглядало майже знайомо: за останні роки англійці не раз пропускали від Реала такі болючі, раптові удари.

Особливо зарядженим виглядав Вальверде. У підсумку він оформив один з найяскравіших хет-триків у історії мадридських вечорів у Лізі чемпіонів, довівши рахунок до 3:0 ще до перерви. І тут також є заслуга нового тренера. Вальверде був одним з тих футболістів, кому найважче давалися тактичні вимоги Хабі Алонсо. Арбелоа ж працює простіше: менше жорстких схем і більше свободи для рішень на полі. Капітан команди отримав можливість частіше підключатися до атак і діяти інтуїтивно.

Втім, Реалу трохи посміхнулася й удача, коли команда обороняла свою перевагу. Антоніо Рюдігер видав фантастичне — і водночас дуже ризиковане — винесення майже з лінії воріт, коли Ерлінг Голанд уже чекав, щоб замкнути передачу у порожню сітку. А Куртуа вкотре продемонстрував свою неймовірну реакцію, врятувавши команду після того, як О’Райлі вибив м'яч з-під ніг юного Тьяго Пітарча біля штрафного майданчика.

Хоча ідеально для мадридців цей вечір не склався. Наприклад, у другому таймі Вінісіус Жуніор не реалізував пенальті — момент, про який ще можуть згадати у матчі-відповіді.

Обставини також допомогли Арбелоа сформувати склад на цю гру. Через травми Кіліана Мбаппе, Родріго та Джуда Беллінгема тренеру було простіше зробити ставку на більш працездатних футболістів, особливо в центрі поля. Серед них — 18-річний вихованець академії Тьяго Пітарч, який у своєму дебютному матчі в основі Ліги чемпіонів відпрацював без перепочинку.

Завдяки цьому Реал виглядав компактнішим, а Вальверде міг сміливіше йти вперед, знаючи, що позаду його підстрахують.

До матчу-відповіді Мбаппе і Беллінгем можуть повернутися до складу — або ж з'явитися вже у потенційному чвертьфіналі. Але, як показав досвід Алонсо, зібрати всіх зірок Мадрида в одну справді збалансовану команду — завдання не з простих.

За такої переваги Реал повинен довести справу до кінця у матчі-відповіді. Сам Арбелоа попередив, що на Етіхаді на команду чекає "багато випробувань", і його гравцям знову доведеться працювати на межі.

Якщо це вдасться, новий тренер отримає ще більше визнання.

Втім, у Мадриді добре знають, як швидко змінюється настрій. Минулого сезону команда Карло Анчелотті теж упевнено пройшла Сіті у Лізі чемпіонів, але вже у наступному раунді без шансів вилетіла від Арсеналу. Той сезон завершився без великих трофеїв — і Анчелотті втратив роботу.

У нинішнього Реала також вистачає проблем. Тож не стане великою сенсацією, якщо вже в суботу команда знову зіткнеться з труднощами, коли на Бернабеу приїде Ельче, що бореться за виживання.

У Мадриді все може змінитися дуже швидко — Арбелоа це чудово знає. Саме тому в середу ввечері він не приховував задоволення від похвали. І після такого матчу мав на це повне право.

The Athletic