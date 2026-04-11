Україна

Півзахисник Металіста 1925 розповів Football.ua про підготовку до матчу з Динамо у 23-му турі УПЛ

Денис Антюх готується до матчу проти своєї колишньої команди. Фото: ФК Металіст 1925

Металіст 1925 після 22-х матчів у поточному сезоні посідає п’яту сходинку в УПЛ. У клубі давно не приховують амбіцій посісти місце якомога вище у турнірній таблиці і вже у найближчий

– Денисе, останній матч Металіста 1925 із Колосом завершився без забитих мʼячів. На твою думку, рахунок 0:0 у цій грі — закономірний?

– Чесно, складно сказати. Все ж, мабуть, більше так, ніж ні.

– Цікаво, що у першому колі ваша команда виграла у Колоса 1:0 і саме ти забив вирішальний мʼяч. Колос для тебе — зручний суперник?

– Ні, Колос не є зручним суперником, бо завжди вони дуже гарно грають в обороні. Всі знають, що з Колосом складно і навіть гранди з Ковалівки легко очок не привозять.

– Ти виступав за ковалівську команду впродовж трьох сезонів. Які спогади спадають на думку першими у цей період?

– Скажу загалом: залишилися приємні спогади про цей період моєї кар'єри. По суті, моє становлення вже в УПЛ сталося саме у Ковалівці і за це я клубу вдячний.

– Окрім ковалівців, цього сезону ти двічі забив Карпатам і Металіст 1925 переміг із рахунком 2:1. Це був твій найкращий матч цього сезону?

– Не можу сказати. Чемпіонат ще не закінчився, попереду багато матчів, тому побачимо вже за його підсумками.

– Попереду матч проти київського Динамо, теж не чужого тобі клубу. Якщо я попрошу тебе назвати три найяскравіших спогади з періоду в Динамо, що це буде?

– Мабуть, найяскравішим спогадом про той період залишиться таки дебют за Динамо. Це точно в пам'яті.

– Хто з гравців Динамо був твоїм найліпшим другом, коли ти там грав?

– Взагалі з усіма був у хороших стосунках. Але якщо вже когось виділяти, то найбільше в той час я спілкувався з Гармашем та Шабановим. З Артемом досі спілкуємось щодня, бо навіть на тренування їздимо щодня разом.

– У киян яскраво проявляє себе молодь: Пономаренко, Редушко, Захарченко. Дивлячись на матчі киян навесні, у тебе є розуміння, як протидіяти цим молодим гравцям?

– Ми розберемо Динамо. Будьте певні, що нам точно розкажуть як діяти проти того чи іншого гравця.

– Проти кого з гравців Динамо тобі буде грати найскладніше?

– Не можу виділяти когось одного. У Динамо завжди гарна команда з хорошим підбором виконавців. Динамо є Динамо, проти них завжди усім складно грати.

– Ви дійшли до півфіналу Кубка і отримали у суперники Чернігів. Хвилюєтесь перед цим матчем? Все ж, не щодня випадає нагода вийти у фінал Кубка України…

– Вважаю, Чернігів – гарна команда. До такої стадії не доходять випадкові команди, тому це ще раз доводить, що опонент хороший. Хвилювання точно немає, адже у нас попереду не тільки матчі Кубка, а й багато поєдинків УПЛ. Готуємося від гри до гри, тому поки всі думки тільки про гру з Динамо.

– У Динамо тебе запрошував Мірча Луческу, який днями пішов з життя… Що згадуєш про вашу співпрацю з Містером?

– Містер залишився лише у позитивних спогадах. Було дуже приємно з ним працювати. Самі розумієте, що люди такого масштабу багато дають. Тому можу висловити тільки слова співчуття стосовно відходу Луческу.