Чтиво

Арне Слот провів блискучу першу кампанію на чолі Ліверпуля.

Відхід епохи Юргена Клоппа виявився набагато плавнішим, ніж очікували: Арне Слот привів клуб до 20-го чемпіонського титулу в англійській еліті, видавши при цьому неймовірну серію з 26 матчів без поразок у Премʼєр-лізі.

З нагоди історичного досягнення Арне Слот зустрівся з The Athletic на тренувальній базі в Кіркбі, щоб згадати вісім ключових моментів свого дебютного сезону.

Передсезонна підготовка в США

Джеймс Пірс: Арне, давайте повернемося до передсезонного турне США в липні. Старт був непростий: чимало основних гравців ще відпочивали після Євро та Кубка Америки. На чому ви зосередилися в ті перші тижні?

Арне Слот: Якщо чесно, я трохи нервував — багато гравців приєдналися лише за два тижні до старту сезону. З моменту, коли дізнався, що отримав цю роботу, і аж до дзвінків гравцям щодо їхньої відпустки, в голові постійно крутилася одна думка: "Якщо дам їм стільки відпочинку, то матиму їх лише на два тижні підготовки".

Але після року роботи в Англії можу точно сказати — я ухвалив правильне рішення, коли дав більшості по три тижні відпочинку. До початку сезону думав: "Може, вистачить і двох тижнів — матиму зайвий тиждень підготовки", але тепер розумію: в цій лізі не можна давати менше.

Добре, що в Америці в основному працював із молоддю — це дозволило вже тоді почати впроваджувати мої ідеї. Думаю, їм справді сподобалися тренування, бо й результати були хорошими.

Пірс: Було помітно, як швидко команда адаптувалася до нового стилю гри — більш стриманого, контрольованого.

Слот: Так, але гадаю, мене запросили в клуб саме тому, що між мною та Юрґеном не така вже й велика різниця. У нас багато спільного в стилі. І це спростило адаптацію — не довелося змінювати все з нуля. Багато чого залишилося, як було, тому ми могли зосередитися на дійсно важливих аспектах. Саме тому зміни стали помітними досить швидко.

Хоча навіть зараз, після цілого сезону зі мною, ця команда неймовірно швидко переходить у контратаку. І я, до речі, цьому не вчив! Тобто не все змінилося, але ті речі, які ми мали оновити — вдалося налаштувати досить швидко, бо інше вже добре працювало.

Перша перемога — на полі Іпсвіча

Пірс: Це був ваш перший офіційний матч на чолі Ліверпуля. Було хвилювання?

Слот: Звісно, як і завжди перед стартом сезону. Але справа була не в тому, що це дебют саме в Ліверпулі, а в тому, що це взагалі перший матч нового сезону. Ти ніколи точно не знаєш, у якій формі твоя команда — таке саме відчував і у Феєнорді, і, певен, буду знову відчувати в серпні.

Ми їхали до Іпсвіча, і для них це було як фінал Кубка Англії — повернення до Премʼєр-ліги після стількох років. Стадіон гудів, феєрверки, спека, ранній початок — усе для великого свята. Я відчував звичне для старту сезону хвилювання, плюс не знав до кінця, чого чекати від англійського футболу.

Пірс: Ви виграли 2:0, але в пресі багато говорили про те, що після фінального свистка ви не пішли до фанатів гостьового сектору, а одразу зайшли в підтрибунне приміщення. Це був свідомий жест — мовляв, хай зв’язок із уболівальниками формується природно?

Слот: Смішно, але в мене просто така звичка — якщо команда зробила щось особливе, заслуга має бути їхня. У Нідерландах тренер не завжди йде до фанатів після виїзду. Того дня я щиро вважав, що хлопці заслужили всю увагу — вони й виграли цей матч. А потім мені вперше сказали: "Так тут не прийнято".

З того часу я почав це робити. Але навіть зараз, коли йду до сектора — не для того, щоб бути в центрі уваги. Це про команду. Моя філософія завжди була такою: "Це ваш момент".

Штурм Олд Траффорд

Пірс: Вересень, Олд Траффорд. Переконлива перемога 3:0, і ви стали першим тренером Ліверпуля, який виграв свій дебютний виїзний матч проти Манчестер Юнайтед з часів Джорджа Кея — а це майже 90 років. Це було як новий етап?

Слот: Днями мене питали в нідерландських медіа: "Який матч, на вашу думку, став моментом, коли гравці вам по-справжньому повірили?". Думаю, саме цей. Ми трохи змінили підхід у побудові атак.

Я сказав гравцям: "Юнайтед очікує, що Домінік Собослай гратиме праворуч. Вони весь тиждень готувалися саме до цього. Але він вийде зліва, і ми ось тут, тут і тут діятимемо інакше". І все саме так і відбулося.

Чи виграли ми саме через це? Ні. Ми забили два, а може й три м’ячі з контратак. Але я думаю, це був той день, коли гравці сказали собі: "Окей, його ідеї працюють". А перемога 3:0 на Олд Траффорд дала нам упевненість, що попереду може бути щось справді велике.

Пірс: Мохамед Салах тоді віддав два асисти Луїсу Діасу і забив третій гол сам. Фантастичний сезон у нього — 33 голи та 23 результативні передачі в усіх турнірах. Космічний рівень...

Слот: Так, і рівень, якого, можливо, буде важко досягнути ще раз за наступні два сезони. Я дуже сподіваюся, що зможе, але навіть якщо цифри будуть трохи скромніші — це все одно буде крутий сезон. Але я знаю Мо — він щодня викладається по максимуму й хоче зробити для цього клубу ще більше.

Камбек проти Брайтона

Пірс: 2 листопада виглядає як ключова дата в контексті всього сезону. Арсенал програв Ньюкаслу, Ман Сіті поступився Борнмуту, а Ліверпуль повернувся в гру після 0:1 і переміг Брайтон 2:1. Ви вийшли на перше місце — і залишилися там до самого фінішу…

Слот: Брайтон був чудовим у першому таймі. Вони створили нам масу проблем. Весь тиждень готували тактичний план, до якого ми змогли підлаштуватися лише в перерві. Але це не той матч, після якого я подумав: "О, тепер ми точно станемо лідерами". Я завжди відчував, що боротьба з Сіті і Арсеналом триватиме до самого кінця. Але це була велика перемога, бо ми обіграли суперника, який на той момент перебував у чудовій формі. Це були дуже важливі три очки. Незадовго до того Брайтон зумів зіграти внічию на полі Арсенала.

Пірс: Декілька гравців казали, що очікували від вас гніву в перерві через те, як Брайтон домінував у першому таймі. Але ви залишалися спокійним і чітко пояснили, що потрібно змінити.

Слот: Бути злим у 15–20 перервах за сезон — це не дає результату. Потрібно зберігати ці моменти для справді особливих випадків. У 9 із 10 випадків я злюся лише тоді, коли не бачу належної самовіддачі. От проти Саутгемптона вдома (у березні) — так, я був злий. А ще трохи — в матчі проти Іпсвіча.

Проти Брайтона не було сенсу сердитися. Гравці старалися, але суперник просто зіграв не так, як ми очікували, тому ми запізно реагували в пресингу. Розумніше було внести корективи. Загалом ця команда завжди працює дуже старанно. Я так само дію зі своїми дітьми. Якщо вони не стараються — тоді я можу бути жорстким. Але якщо вони доклали зусиль, а щось не вдалося — ніколи не сваритиму.

Сяяння Нуньєса

Пірс: Пам’ятаєте шалене святкування після матчу з Брентфордом у січні, коли Дарвін Нуньєс оформив дубль у компенсований час?

Слот: То були 90 хвилин суцільного розчарування. Ми були так близько до гола, просто продовжували і продовжували тиснути, хоча Брентфорд постійно погрожував нашим воротам у контратаках. Ми випустили Дарвіна, і не забувай, хто асистував на перший м’яч — Трент Александер-Арнольд. Дарвін забив кілька важливих голів, але саме той, перший проти Брентфорда, можливо, був найважливішим і для нього, і для нас.

Ще одна річ — як і в багатьох інших матчах цього сезону, коли до кінця залишається небагато часу, а результат ще під питанням, ми кидаємо в бій атакувальних гравців. Після Дарвіна вийшли ще Гарві Елліотт і Федеріко К’єза. Гарві віддав м’яч Тренту в атаці на перший гол. Ми завжди намагаємось дотиснути.

Пірс: Тоді Дарвін став героєм, але ти часто змінював центрфорварда цього сезону — то Нуньєс, то Діогу Жота, то Луїс Діас. Чому вирішили використовувати Діаса в центрі нападу, а не на лівому фланзі?

Слот: Діогу довго був поза грою. Травму він отримав у жовтні, в матчі з Челсі, і йому знадобився час, щоб повернути свою форму. Тож у нас залишився лише Дарвін як варіант у центрі. А через щільний графік з листопада по березень, ми не могли використовувати його в кожному матчі. Потрібно було спробувати інших. Ми поставили туди Лучо (Діаса) — і він дуже добре впорався. Через травму Діогу мені довелося шукати інший варіант на позиції "дев’ятки".

Люте мерсісайдське дербі

Пірс: Ви ж знали, що я запитаю про це! Гудісон у лютому. До тієї ночі вам вдавалося стримувати емоції у технічній зоні. Що такого сталося тоді?

Слот: Там сталося багато речей в доданий час, які було важко прийняти. Я зазвичай спокійний. Але вся атмосфера того вечора не дозволяла зберігати спокій. Вболівальники шаленіли — це ж останнє дербі на їхньому стадіоні. У доданий час теж сталося багато всього дивного. Але ми всі люди, всі помиляємось.

Йдеться про фол на Мо, про фол на Ібу (Коанате), про четвертого арбітра, який сказав мені, що залишилася лише хвилина, хоча їхній гравець лежав із травмою, а потім м’яч чомусь віддали їм, хоча він був у нас. Це дало їм змогу ще раз закинути довгу передачу. І вони забили через 80 секунд. Я відчував, що арбітр просто чекав моменту, коли ми виб’ємо м’яч, щоб потім дати фінальний свисток. Але якщо вже сказав, що залишилося 60 секунд, — треба було свистіти. Навіть для мене це було забагато!

Тоді здавалося, що ми втратили два дуже важливих очки. Але зараз, коли озираюся назад, можу подякувати Майклу Оліверу — адже саме завдяки тій нічиї ми змогли виграти титул на власному стадіоні, проти Тоттенгема.

Виснаження Собослаї у матчі з Сіті

Пірс: Це фото ідеально передає виступ вашої команди проти Манчестер Сіті. Гравці буквально вбилися на полі, щоб зберегти перевагу 2:0, здобуту в першому таймі. Це була перша перемога Ліверпуля на Етіхаді в АПЛ за майже десять років, і при цьому ви володіли м’ячем лише 34 відсотки часу.

Слот: Це показує, наскільки важко нам довелося працювати, і водночас наскільки хорошим все ще є Сіті. Якщо суперник може так контролювати м’яч проти нас — це топ-команда. Всі тоді відчували, що якщо втримаємо цю перемогу, то будемо дуже близькі до титулу. Хлопці билися неймовірно. Мо в другому таймі взагалі діяв майже як крайній захисник!

Цей момент — привід віддати їм величезну шану. Так, у нас якісні футболісти, але здобути таку перемогу завдяки самовіддачі — ось що мені справді подобається. І фанам це подобається. Якщо глянути на те фото Домініка, можна побачити наскільки він виснажений — це говорить про все. І від бігу, і ментально — адже коли хвиля за хвилею йде атака суперника, це дуже виснажує психічно.

Пірс: Ви здивували всіх, вийшовши на той матч без номінального форварда, зігравши з Собослаї та Кертісом Джонсом як двома "десятками". Це явно застало Сіті зненацька. Якщо обирати матч, у якому план спрацював ідеально, це був би він?

Слот: Ні, я б не обрав саме той. Бо нам довелося надто багато захищатися. Я більше люблю ті матчі, де план передбачає багато володіння м’ячем. Тому для мене один із найкращих — це домашня гра проти ПСЖ (1/8 фіналу Ліги чемпіонів у березні). Бо за тиждень до того вони нас просто знищили у Парижі. Але на Енфілді — не скажу, що все змінилося на 180 градусів, але відмінність була величезною. І це зробило той вечір особливим — ми змогли настільки перевернути сценарій гри.

Це було не лише завдяки мені — велика заслуга наших фанатів, ця неймовірна атмосфера. Ми постійно діяли першим номером і повинні були вигравати, але поступилися в серії пенальті. Можливо, не пощастило, але з огляду на те, як пощастило нам у першому матчі — можливо, так і мало бути. Але з точки зору тактики — це той матч, про який я можу сказати: "Ми справді зробили все як слід".

Особливий момент на Енфілді

Пірс: Це фото – або інше, де ви танцюєте!

Слот: О, я точно надаю перевагу цьому!

Пірс: Коли згадуєте той день, коли ви офіційно стали чемпіонами Прем’єр-ліги, що перше спадає на думку? Там було стільки емоцій. Багато хто називає це найкращим днем, який вони коли-небудь переживали на Енфілді.

Слот: Мабуть, саме цим я пишаюся найбільше. Коли люди, які працюють у клубі десятиліттями або підтримують його все життя, кажуть, що це було для них щось найособливіше – з огляду на всю історію успіхів Ліверпуля – це, мабуть, найвища точка, яку можна досягти. Такі слова викликають емоції навіть у такого спокійного й зібраного хлопця, як я.

Пірс: Якщо б ви мали обрати одну улюблену мить з того дня — що б це було?

Слот: Це був би момент, коли ми приїхали на стадіон і почули, як уболівальники співають: Now you’re gonna believe us, we’re gonna win the league. Щоразу, коли згадую – серце тремтить. Ще один момент – це вже після матчу, коли зазвучала Freed From Desire. Я подивився навколо – і всі просто світилися від щастя. Так багато радості. Не знаю, хто був тим ді-джеєм, але він заслуговує на окремий респект. Це теж було по-справжньому особливо.

Пірс: Ваш перший рік на чолі Ліверпуля вийшов неймовірним. Чи ще більше тепер хочеться нового сезону?

Слот: Абсолютно. Саме заради таких моментів ми й працюємо щодня — щоб ставати кращими. А коли один такий пережив — хочеться ще. Бо виявляється, ти щось не встиг відчути, не встиг повністю насолодитись.

Підняття трофею і чемпіонський парад – це буде щось особливе. А потім — коротка відпустка, і я впевнений: усі ми подумаємо — “Я хочу пережити це ще раз. І ще. І ще”.

The Athletic