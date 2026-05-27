Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua представляє учасників найближчого мундіалю у рамках цілого циклу матеріалів.

Уже цього літа в США, Канаді та Мексиці стартує найбільший чемпіонат світу в історії футболу. Вперше мундіаль проходитиме за участі 48 збірних, а турнір обіцяє подарувати ще більше топових афіш, драматичних сюжетів та історичних моментів.

У рамках циклу матеріалів про учасників ЧС-2026 сьогодні говоримо про господарів попереднього ЧС-2022 – збірну Катару.

ЧЕМПІОНАТ СВІТУ-2026. СКЛАД ГРУПИ B

КАТАР НА ШЛЯХУ ДО ЧЕМПІОНАТУ СВІТУ-2026

Збірна Катару розпочинала свою участь в Азійській кваліфікації з другого раунду і мала у суперниках за груповим етапом Кувейт, Індію та Афганістан. Цей етап відбору катарські футболісти пройшли без поразок, єдиною втратою очок стала нульова нічия із Афганістаном. У підсумку – перше місце і 16 очок.

&У третьому команди були поділені на три групи по шість збірних. Катар опинився у групі А, де його суперниками були збірні Узбекістану, Киргизстану, ОАЕ, Ірану та Північної Кореї. У такі компанії Катар показав непоганий результат, хоч і програв 5 матчів, але чотирьох перемог та нічиєї вистачило для того, аби посісти четверте місце та продовжити свою боротьбу у наступному раунді.

&Зрештою, на останньому етапі катарські гравці впоралися із командами ОАЕ та Оману і кваліфікувалися на ЧС-2026. Обидва матчі Катар виграв із рахунком 2:1.

ІСТОРІЯ ВИСТУПІВ НА ЧЕМПІОНАТАХ СВІТУ

Для катарської збірної минулий чемпіонат світу став дебютним, однак путівку на нього команда отримала автоматично, як країна-господар турніру. У групі з титульною літерою А Катар успіху не мав: три поразки від Нідерландів, Сенегалу та Еквадору і останнє місце.

ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР: ХУЛЕН ЛОПЕТЕГІ

Іспанець Хулен Лопетегі поїхав до Катару після трьох років в АПЛ, впродовж яких він очолював Вулвергемптон та Вест Гем. Цікаво, що обидві ці команди понизилися у класі цьогоріч. Невідомо чи сильно цей факт засмутив Лопетегі, однак зі збірною Катару він пов’язаний контрактом до літа 2027 року.

У свої 59 років Лопетегі встиг попрацювати із командами різного гатунку. Найтоповіші – це збірна Іспанії, Реал (правда зовсім коротко у 2018) та Порту (2014 — 2016). А ще був хороший період у Севільї (2019 — 2022). Руку у тренерській роботі Лопетегі набивав із юнацькими та молодіжними збірними Іспанії на початку 2010-х. Напевно, всі добре пам’ятають історію, коли Лопетегі вивів збірну Іспанії на ЧС-2018, але новина про те, що Хулен очолить Реал обурила керівників Королівської іспанської футбольної федерації і його було звільнено з посади за кілька днів до старту мундіаля.

Щоправда, в Реалі Лопетегі того року теж не затримався: 5:1 від Барселони в першому ж Ель-Класіко і ола, біржа праці. Утім, хтозна, може ЧС-2026 стане для Лопетегі початком великого тренерського відродження?

ЗАЯВКА ЗБІРНОЇ КАТАРУ НА ЧМ-2026

Остаточна заявка катарців ще досі не визначилася (дедлайн – 1 червня). До попередньої заявки увійшли 36 футболістів, але Хулену Лопетегі ще належить визначитися із тими, хто на мундіаль не потрапить. Відзначимо, що рекордсмен команди Хассан Аль-Хайдос присутній у розширеному списку, але в останніх матчах команди він участі не брав. Загалом, востаннє стабільну ігрову практику цей гравець мав ще до приходу Лопетегі – у 2024 році він став переможцем Кубку Азії, зігравши на всіх матчах цього турніру.

ЯК ГРАЄ КАТАР?

В цілому, Хулен Лопетегі притримується класиної тактичної схема 4-2-3-1. Лідер та капітан команди Акрам Афіф у цій схемі розташовується або на лівому, або на правому фланзі атаки. Хоча, наприклад, в матчі Arab Cup проти Сирії, йому була відведена позиція центрфорварда. В цілому ж, матч проти Сирії Лопетегі використав для Водночас, традиційно на вістрі атаки у Катару грає Ахмед Алааелдін з Аль-Райяна.

Місце у воротах зазвичай посідає Месхал Баршам. Четвірка захисників в останніх матчах Катару була незмінною: праворуч грав Аюб Аль-Уї (лише з сирійцями його змінив Тарек Салман). Ліворуч у захисті грає Султан Аль-Брейк. Правого центрального захисника грає Аль-Хашими Аль-Хуссейн, його напарником тут виступає зазвичай Лукас Мендес або ж Ісса Лей.

В якості опорних півзахисників іспанський фахівець використовує, як правило, трьох гравців: це Ахмед Фатхі, Ассім Мадібо або ж Жассем Габер. Плеймейкером виступає Мохаммед Аль-Маннай, а по флангах, окрім вищезгаданого Акрама Афіфа, задіюються такі гравці, як Мохаммед Халед Гуда, Хомам Аль-Амін або ж навіть Джуніор Едмілсон.

ГОЛОВНА ЗІРКА: АКРАМ АФІФ

Якщо ви знаходите схожість між Афіфом та бразильцем Вілліаном, який колись грав за Шахтар та Челсі, то це цілком має право на життя. І річ не лише у зачісці, а й позиції, на якій виступають обидва футболісти. Жарт чи ні, але сумарно вартість збірної Катару, згідно з даними Transfermarkt.com – 20.48 млн євро. А вартість Афіфа – 8 мільйонів, він є найдорожчим футболістом своєї збірної.

У складі збірної Катару Афіф виступає з 2015 року. За цей час він зіграв 126 матчів та забив 40 м'ячів. Афіфу 29 років, на клубному рівні зараз він виступає за Аль-Садд, а в юнацькі роки проходив навчання в академії іспанських Севільї та Вільярреалу. Разом із тим, Акрам отримав належний досвід і на дорослому клубному рівні: він пограв за той-таки Вільярреал, ще один іспанський клуб – Спортінг Хіхон та бельгійський Ейпен. Контракт гравця наприкінці 2010-х належав Вільярреалу, але у клубі на Афіфа не розраховували: спочатку він повернувся до Аль-Садда в оренду, а влітку 2020-го катарці викупили його контракт за 1 млн євро.

СПАРИНГ ІЗ "МЕТАЛІСТОМ 1925"

Цікавий факт про збірну Катару: минулого літа Хулен Лопетегі та його команда стали суперниками харківського Металіста 1925 на зборах в Австрії. Щоправда, українському клубу не вдалося досягти позитивного результату: вони пропустили вже на 1-й хвилині від Алмоеза Алі, а наприкінці першого тайму Мунтарі (не той, що Саллі) подвоїв перевагу катарської команди. Той матч так і завершився із рахунком 2:0.

ГРУПА B: ГОСПОДАРІ ТА ДВІ ЄВРОПЕЙСЬКІ ЗБІРНІ

У групі B Катару дісталася дуже непроста компанія. І якщо з Канадою катарці мають шанси на очки, то збірні Боснії і Герцеговини та Швейцарії навряд готові втрачати очки із азійською збірною. Перед чемпіонатом світу Катар зіграє два контрольні матчі: один із командою Ірландії, а другий – із Сальвадором. Саме матч із ірландцями виглядає репетицією протистоянь із БіГ та Швейцарією.

До речі, чи знали ви, що Катар та Швейцарія вже зустрічалися у своїй історії? Так, це сталося майже 8 років тому, 14 листопада 2018 року. Тоді у Лугано, на стадіоні ді Корнаредо, Катар переміг у товариському матчі із рахунком 1:0. А переможний м'яч забив (не дивіться вгору!)... Акрам Афіф!

Із Боснією і Герцеговиною Катар зустрічався двічі і теж у форматі товариських матчів. 14 січня 2000 року саме катарська команда перемогла в очній зустрічі на своєму полі – 2:0. Цікаво, що нинішній керманич збірної БіГ Сергей Барбарез грав у тому матчі. А от друга зустріч відбулася на стадіоні Грбавица у Сараєво, 10 серпня 2010 року. Тоді команди зіграли вінчию 1:1: на швидкий гол Ведада Ібішевича на 9-й хвилині команда з Катару відповіла влучним ударом з пенальті від Весама Різіка у другому таймі.

А з Канадою Катар грав відносно незодавно: у вересні 2022-го. Цей досвід вийшов гірким: поразка 0:2, у канадців відзначилися Кайл Ларін та Джонатан Девід.

РОЗКЛАД МАТЧІВ КАТАРУ НА ЧС-2026

ЯКИМ МОЖЕ БУТИ ШЛЯХ ДО ФІНАЛУ?

У випадку, якщо Катар посяде друге місце у групі, він вийде на другу команду групи А в 1/16 фіналу турніру. Якщо ж команда посяде третє місце, але стане однієї з 8 найкращих третіх команд групового етапу, її суперником за 1/16 можуть бути переможець групи Е або D.

Ну і якщо Катар раптом здивує футбольний всесвіт і виграє свою групу, то його суперником у першій стадії плей-оф буде одна з команд, які посядуть третє місце у групах E, F, G, I або J.

ПРОГНОЗ НА ВИСТУП КАТАРУ

Хулен Лопетегі, звісно, класний тренер, але збірна Катару за своїм класом навряд може претендувати навіть на вихід з групи. Звичайно, футбольні дива трапляються, але здається, що ні Швейцарія, ні Боснія і Герцеговина, ні навіть Канада не є слабшими за сьогоднішній Катар. Відтак одне очко для катарської команди можна буде вважати продуктивним виступом.

ПРОГНОЗ FOOTBALL.UA:

4 місце у групі B та завершення виступу на стадії групового етапу.