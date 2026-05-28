Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua представляє учасників найближчого мундіалю у рамках цілого циклу матеріалів.

Уже цього літа в США, Канаді та Мексиці стартує найбільший чемпіонат світу в історії футболу. Вперше мундіаль проходитиме за участі 48 збірних, а турнір обіцяє подарувати ще більше топових афіш, драматичних сюжетів та історичних моментів.

У рамках циклу матеріалів про учасників ЧС-2026 сьогодні говоримо про національну збірну Швейцарії.

ЧЕМПІОНАТ СВІТУ-2026. СКЛАД ГРУПИ B

ШВЕЙЦАРІЯ НА ШЛЯХУ ДО ЧЕМПІОНАТУ СВІТУ-2026

Жереб відправив Швейцарію до групи B, де її суперниками стали команди Швеції, Словенії та Косова. Цей етап Швейцарія пройшла без жодної поразки: чотири перемоги та дві нічиї – прямий вихід до ЧС-2026.

Очки команда Мурата Якіна втрачала у матчах зі Словенією (0:0) та Косово (1:1). А загалом, швейцарці прекрасно провели відбірковий цикл: 14 забитих та 2 пропущених.

ІСТОРІЯ ВИСТУПІВ НА ЧЕМПІОНАТАХ СВІТУ

На відміну від інших учасників групи B, Швейцарія має величезний досвід виступів на такому рівні. У 1930-ті ця команда зупинялася на стадії чвертьфіналу. У 1950 на груповому етапі Швейцарія завершила виступи на стадії групового етапу, а в 1954 – на стадії чвертьфіналу.

У 1962 та 1966 команда зупинялася на стадії групового етапу. Але потім 28 років не брала участь на чемпіонатах світу взагалі! А от у 1994 році швейцарців прорвало: у США вони потрапили до групи А разом із господарями турніру, а також збірними Румунії та Колумбії. У матчі із господарям швейцарці зіграли внічию 1:1, румуни отримали розгромну поразку 1:4 (дубль оформив Адріан Кнуп, ще по м'ячу забили Алайн Шуттер та Штефан Шапюїза), а от Колумбії програли 0:2. Утім, цього вистачило, аби посісти друге місце у групі та пройти до плей-оф.

Правда там Швейцарія потрапила на Іспанію і зіркова Фурія Роха (а коли вона бувала іншою?) рознесла суперника 3:0. Голи забивали Фернандо Йерро, Луїс Енріке та Чікі Бегірістайн. Ну як їм протистояти? Тоді Іспанія, до речі, дійшла до чвертьфіналу і вибула від Італії. Ну а фейл імені Роберто Баджо в фінальній серії проти Бразилії ви всі добре пам'ятаєте.

Наступний чемпіонат світу для Швейцарії настав у 2006-му, його приймала сусідня Німеччина. Так-так, ми з вами все добре пам'ятаємо. Але стривайте: як Швейцарія вийшла на збірну України в 1/8? А вони, взагалі-то, виграли свою групу! Групу, де була збірна Франції (на ЧС-2006!!!), Корея та Того. Ви спитаєте: та як це сталося? Та дуже просто: з Францією Швейцарія зіграла внічию 0:0, а потім по черзі обіграла Того та Корею із однаковим рахунком 2:0. Ну а потім та легендарна серія пенальті, де Шевченко не забиває, а от Мілевський паненкою і Гусєв в лівий нижній від себе реалізовують свої удари. Цубербюллер в шоці, Шовковський – герой, ми – у чвертьфіналі. Даст іст ФантастішЬ!

Після цього Швейцарія завжди (от прям ЗАВЖДИ) грає у фінальній частині чемпіонатів світу. У 2010 Швейцарія виграла (!) у майбутнього чемпіона світу Іспанії (1:0), завдяки м'ячу Желсона Фернандеса. А потім зазнала поразки від Чилі (0:1) і зіграла внічию із Гондурасом (0:0). Чилі та Іспанія набрали тоді по 6 очок, а Швейцарія – 4.

У 2014 та 2018 роках швейцарці стабільно виходили з групи. На турнірі у Бразилії вони подолали Еквадор (2:1) та той самий Гондурас (2:1), але програли французам (2:5), а в 1/8 в овертаймі програли Аргентині (0:1). У 2018 зіграли внічию із Бразилією (1:1) та Коста-Рікою (2:2), і виграли у Сербії (2:1). В плей-оф тоді швейцарців вибила команда Швеції, а точніше – Еміль Форсберг, який забив на 66-й хвилині матчу.

Останній мундіаль продовжив загальну тенденцію: знову дві перемоги у групі (Камерун – 1:0 та Сербія – 3:2) і поразка від Бразилії 0:1. Але в 1/8 Швейцарія потрапляє на Португалію, там Гонсало Рамуш кладе аж три м'ячі у ворота бідолашного Яна Зоммера, а ще по одному докидають Пепе, Рафа Геррейро та Рафаель Леау. Мануель Аканджі намагався врятувати престиж Швейцарії, але його м'яч було забито за рахунку 0:4 та й що це змінило?

Тому інтрига на ЧС-2026: чи пройде вже Швейцарія ту кляту стадію 1/8 фіналу?!

ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР: МУРАТ ЯКІН

Чесно кажучи, іноді дивишся на Мурата Якіна і складається враження, що Арда Туран забув про плановий візит до барбера. Але ні, це різні тренери та й різні люди загалом. Збірну Швейцарії Якін очолив у 2021-му і встиг з нею пройти не лише вищезгаданний ЧС-2022, а й Євро-2024, де з гучністю гудка столичного метро в 1/8 фіналу була відправлена в архіви збірна Італії (2:0), а от із англійцями довелося помучитися: 1:1 в основний час і 3:5 в серії пенальті. Гарет "Південні ворота" Саутгейт знову проскочив до своєї чергової поразки у вирішальному матчі. Ну, така доля в носія жилетки, нічого не вдієш...

Взагалі, Якін народився у Базелі у 1974-му. Як гравець, виступав за Грассхопперс (1992 – 1997), Штутгарт (1997-1998), Фенербахче (1998-2000), Базель (2000; 2001-2006) та Кайзерслаутерн (2000-2001). Себто, в ігровій кар'єрі Хакан бачив таке, що багатьом і не снилося. А от як тренер, починав він з різних швейцарських команд в якості асистента, а потім пройшов майже усі топ-клуби своєї країни (Тун, Люцерн, Базель, Грассхопперс, Сьон), аж поки наполегливість тренера не помітили у національній асоціації.

ЗАЯВКА ЗБІРНОЇ ШВЕЙЦАРІЇ НА ЧС-2026

Свою заявку Мурат Якін оголосив 20 травня. У неї увійшли усі відомі швейцарські футболісти останніх років: тут і Граніт Джака, і Бріль Емболо, і Рікардо Родрігес і багато інших.

Воротарі:

Грегор Кобель, Марвін Келлер, Івон Мвого.

Захисники:

Мануель Аканджі, Ніко Ельведі, Міро Мухайм, Рікардо Родрігес, Сільван Відмер, Лука Хакес, Орель Аменда, Ерай Джемерт.

Півзахисники:

Ардон Яшарі, Денис Закарія, Граніт Джака, Йохан Манзамбі, Джибріль Соу, Міхель Ебішер, Ремо Фройлер, Крістіан Фасснахт, Фабіан Рідер, Ноа Окафор, Рубен Варгас, Дан Ндой.

Нападники:

Седрік Іттен, Брель Емболо, Зекі Амдуні.

ЯК ГРАЄ ШВЕЙЦАРІЯ?

Мурат Якін в останніх матчах не відмовляв собі у задоволенні поекспериментувати зі складами. Наприклад, з Німеччиною у березні грав за схемою 4-3-3, де Ндойє та Варгас грали на флангах атаки, а Емболо був центрфорвардом. Джака був опорним півзахисником, а Фройлер та Рідер грали двох центральних хавбеків. Місце в воротах посідав Грегор Кобель, а четвірку захисників складали Відмер (правий фланг), Родрігез (лівий фланг) та тандем центральних Ельведі та Аканджі.

З Норвегією у тому ж березні, була зовсім інша історія. Швейцарія грала за схемою 3-4-3, тріо захисників складали Аканджі, Ельведі та Закарія, тріо форвардів було тим же (Варгас-Емболо-Ндойє), а в центрі поля обійшлися навіть без Джаки. Словом, тактика залежить виключно від суперника. Можливо, варіант із Норвегією буде домінуючим для Швейцарії на груповому етапі, а от у плей-оф побачимо "німецький формат".

ГОЛОВНА ЗІРКА: ГРАНІТ ДЖАКА

Ну кого ще виділяти у складі Швейцарії, як не найдосвідчинішого, найвидовищнішого гравця? Джака і капітан, і рекордсмен команди за кількістю зіграних матчів (144).

Його дебют за національну збірну Швейцарії припав на кваліфікаційний матч до Євро-2012 проти Англії. І ні де-небудь, а прям на Вемблі! Ще й Швейцарія не програла (2:2), а дебютний гол Джака забив пізніше 0 у ворота Люксембурга 15 листопада 2011 року. Але 15 років у збірній, усі останні велики турніри у футболці національної збірної – це вартує поваги.

РОЗКЛАД МАТЧІВ ШВЕЙЦАРІЇ НА ЧС-2026

ЯКИМ МОЖЕ БУТИ ШЛЯХ ДО ФІНАЛУ?

У випадку, якщо збірна Швейцарії посяде друге місце у групі B, вона зіграє із командою, яка стане другою у групі А (Мексика, ПАР, Корея та Чехія). Якщо ж Швейцарія виграє свою групу, то зіграє в 1/16 із командою, яка покаже найкращий результат серед третіх місць у групах E, F, G, I, J.

Якщо ж Швейцарія стане третьою у своїй групі, існує ймовірність, що їй доведеться грати із переможницею групи D або ж E.

ПРОГНОЗ НА ВИСТУП ШВЕЙЦАРІЇ

Із тим досвідом та підбором гравців, які швейцарська команда має станом на зараз, не виграти цю групу буде злочином. Та й в плей-оф така команда точно має долати перший раунд.

ПРОГНОЗ FOOTBALL.UA:

1 місце у групі B та щонайменше 1/8 фіналу ЧС-2026.