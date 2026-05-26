Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua представляє учасників найближчого мундіалю у рамках цілого циклу матеріалів.

Уже цього літа в США, Канаді та Мексиці стартує найбільший чемпіонат світу в історії футболу. Вперше мундіаль проходитиме за участі 48 збірних, а турнір обіцяє подарувати ще більше топових афіш, драматичних сюжетів та історичних моментів.

У рамках циклу матеріалів про учасників ЧС-2026 сьогодні говоримо про Чехію (41-ша сходинка рейтингу збірних ФІФА), національна команда якої усього вдруге братиме участь у мундіалі, якщо не рахувати виступи Чехословаччини. Гравці Чеської Республіки спробують затьмарити позитивну для її вболівальників ефектність виходу на чемпіонат світу гідним виступом.

ЧЕМПІОНАТ СВІТУ-2026. СКЛАД ГРУПИ A

ЧЕХІЯ НА ШЛЯХУ ДО ЧЕМПІОНАТУ СВІТУ-2026

Опинившись у відбірковій групі з Хорватією, Фарерськими островами, Чорногорією й Гібралтаром, чехи не мали права фінішувати нижче другої сходинки, що в підсумку й сталося. Хорватам вони поступилися шістьма очками, тоді як фарерців випередили на чотири.

У плейоф збірна Чехії спочатку врятувалася від поразки Ірландії, у підсумку впоравшись із нею в серії пенальті, а потім зустрілася з данцями, які вважалися фаворитами навіть з урахуванням того, що матч приймала Прага. Команди обмінялися голами в основний і додатковий час, а пізніше чехи знову святкували тріумф у серії пенальті.

Перед груповим етапом ЧС-2026 Чехія вдома зустрінеться з Косово (31.05), тоді як у США їй протистоятиме Гватемала (05.06).

ІСТОРІЯ ВИСТУПІВ НА ЧЕМПІОНАТАХ СВІТУ

Свого часу збірна Чехословаччини двічі (1934, 1962) здобула "срібло" чемпіонату світу, загалом вісім разів узявши в них участь. У фіналі її обіграли Італія й Бразилія. В обох випадках чехословаки втратили перевагу в один гол.

Чеська Республіка на мундіалі дебютувала в 2006 році, фінішувавши третьою в групі з Італією, Ганою й США. Після чотирьох невдалих спроб повернутися на ЧС чехи все ж досягнули бажаного результату кількома місяцями раніше.

ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР: МИРОСЛАВ КОУБЕК

Мирослав Коубек — один із дебютантів і найстарших спеціалістів на чемпіонаті світу-2026. Посаду керманича збірної Чехії він отримав наприкінці грудня 2025 року. Досвідчений керманич добре знайомий із чеською футбольною культурою й кадровим ресурсом.

Здатність 74-річного спеціаліста ухвалювати жорсткі й безкомпромісні рішення водночас зберігаючи гармонію в колективі вже принесла свої плоди. Із досягнень маючи тільки перемогу в чемпіонаті Чехії на чолі Вікторії, Коубек спробує підтвердити, що йому не дарма довірили національну команду.

ЗАЯВКА ЗБІРНОЇ ЧЕХІЇ НА ЧС-2026

Остаточна заявка чехів досі не з'явилася (дедлайн — кінець 1 червня). До попередньої потрапили 29 гравців.

ЯК ГРАЄ ЧЕХІЯ?

Після всього двох матчів на чолі з Коубеком зарано казати, якою саме буде збірна Чехії під його керівництвом. Хоча на папері він може використовувати трьох центрбеків у тактичній схемі 3-4-1-2, на практиці флангові захисники діють скоріше стримано, ніж агресивно, зміщуються вглиб і надають перевагу оборонній надійності.

В атаці ж сильні сторони чехів очевидні. Коли флангові виконавці отримують більше простору й діють вище, їхнім головним завданням є навіси в штрафний майданчик на високих товаришів по команді. У повітрі Чехія становить серйозну загрозу навіть для найбільш організованих в обороні колективів.

ГОЛОВНА ЗІРКА: ПАТРІК ШИК

Патрік Шик із моменту свого дебюту за збірну Чехії у травні 2016 року провів уже 52 матчі, в яких відзначився 25-ма голами й 6-ма асистами. Центрфорвард леверкузенського Баєра провів хорошу кампанію на клубному рівні (22+4 у 42-х поєдинках) і готовий нагадати всім, що не просто так разом із Кріштіану Роналду став найкращим бомбардиром Євро-2020 (2021). Тоді п'ять голів нині 30-річного гравця допомогли чехам дістатися чвертьфіналу плейоф.

Шика можна вважати схильним до травм, здебільшого невеликих, тож Коубеку доведеться з розумом використовувати далеко не безлімітний ресурс виконавця. Патрік, як і ще деякі гравці збірної Чехії, звик до матчів проти найкращих клубів і збірних, тож із тиском трибун стадіонів у Мексиці він має впоратися.

УСПІХ У ПЛЕЙОФ ВІДБОРУ: ВИПАДКОВІСТЬ ЧИ ЗАКОНОМІРНІСТЬ?

Звільнення Івана Гашека в жовтні 2025 року було логічним наслідком несподіваної поразки Чехії від Фарерських островів. Тим не менш, зміна керманича незадовго до двох надважливих матчів плейоф кваліфікації не завадила чехам повернутися на чемпіонат світу. Найбільше занепокоєння тут викликають драматичний стиль, в якому чеська національна команда вийшла на мундіаль, і очевидна нестача часу в Мирослава Коубека для задіяння його бачення гри.

Вихід на ЧС після 20 років без нього вже є досягненням для Чехії, але гравцям збірної все ще є що доводити вболівальникам. Чехи розуміють, що спроможні на більше, і мають усього ще два матчі перед мундіалем, щоб зібратися й відшукати необхідний для напруженої боротьби в групі темп.

ГРУПА A: ЧЕХИ МАЮТЬ НАЙБІЛЬШИЙ ПОТЕНЦІАЛ

Наявність одразу кількох досвідчених і висококласних гравців у складі для будь-якої національної команди є помітною перевагою. Так само й чимала кількість виконавців, які протягом того чи іншого етапу клубної кар'єри виступали або виступають разом, додає чехам упевненості в своїх силах. Залишається з'ясувати, чи встигла найсильніша на папері збірна групи A добре вивчити своїх майбутніх суперників, які до очних зустрічей один з одним готувалися ще з початку грудня 2025 року.

РОЗКЛАД МАТЧІВ ЧЕХІЇ НА ЧС-2026

ПРОГНОЗ НА ВИСТУП ЧЕХІЇ

Ймовірніше за все, інтрига в групі A триматиметься до фінального свистка в матчах третього туру. Чехи ж навряд чи не зможуть набрати вдосталь для виходу до плейоф ЧС-2026 залікових балів, а друга сходинка квартету дозволить їм зустрітися з другою найкращою збірною групи B (Канада, Боснія і Герцеговина, Катар і Швейцарія), будь-якого представника якої підопічні Коубека здатні подужати й дістатися 1/8 фіналу.

ПРОГНОЗ FOOTBALL.UA:

2 місце в групі А (за додатковими показниками) і виліт з 1/8 фіналу плейоф від значно сильнішого суперника