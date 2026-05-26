Football.ua представляє учасників найближчого мундіалю у рамках цілого циклу матеріалів.

Уже цього літа в США, Канаді та Мексиці стартує найбільший чемпіонат світу в історії футболу. Вперше мундіаль проходитиме за участі 48 збірних, а турнір обіцяє подарувати ще більше топових афіш, драматичних сюжетів та історичних моментів.

У рамках циклу матеріалів про учасників ЧС-2026 сьогодні говоримо про Південну Корею (25-та сходинка рейтингу збірних ФІФА), національна команда якої може похизуватися найкращим серед усіх збірних Азії результатом на мундіалях. Після впевнено подоланого відбіркового циклу корейці мають намір підтвердити свої амбіції у групі.

ЧЕМПІОНАТ СВІТУ-2026. СКЛАД ГРУПИ A

ПІВДЕННА КОРЕЯ НА ШЛЯХУ ДО ЧЕМПІОНАТУ СВІТУ-2026

Південна Корея стартувала з другого раунду кваліфікації ЧС-2026 в Азії. Здобувши 16 очок (різниця голів — 20:1) у квартеті з Китаєм, Таїландом і Сінгапуром, вона дісталася наступного етапу відбору, опинившись у групі з Йорданією, Іраком, Оманом, Палестиною й Кувейтом. Його корейці завершили з шестиочковою перевагою над йорданцями (22 проти 16-ти), знову уникнувши поразок. Перша сходинка дозволила Південній Кореї вийти на мундіаль напряму.

Відбірковий цикл корейці завершили вже майже як рік тому, тож у вересні, жовтні, листопаді й березні вони брали участь у товариських матчах, зокрема зігравши внічию з мексиканцями в США. У 2025 році Південна Корея розгромно поступилася Бразилії у Сеулі. У той же час вона здобула чотири "сухі" звитяги: над американцями на виїзді, а вдома — над парагвайцями, болівійцями й ганцями.

У 2026-му корейці зазнали розгрому від Кот-д'Івуару й поступилися Австрії. Вже невдовзі Південна Корея в американському Прово зустрінеться з Тринідадом і Тобаго (31.05), а також Сальвадором (04.06).

ІСТОРІЯ ВИСТУПІВ НА ЧЕМПІОНАТАХ СВІТУ

Двома поразками дебютувавши на чемпіонаті світу в 1954 році, Південна Корея не виходила на мундіаль до другого в історії мексиканського турніру в 1986-му. Із того часу корейці не пропустили жодного ЧС, а в 2002 році приймали його з Японією. Таким чином поточний розіграш турніру для Південної Кореї 11-й поспіль і 12-й загалом.

Саме вдома 24-ма роками раніше Південна Корея досягнула найкращого для збірних з Азії результату. Корейці фінішували першими в групі із США, Португалією й Польщею, а в плейоф стартували перемогою над італійцями за рахунок "золотого" гола. Пізніше Південна Корея впоралася з Іспанією в серії пенальті, але за крок до фіналу поступилася Німеччині, а також зазнала невдачі в поєдинку за третє місце з Туреччиною.

ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР: МЬОН-БО ХОН

Вдруге в своїй кар'єрі Мьон-бо Хон очолив збірну Південної Кореї у липні 2024 року. Саме на чолі з ним корейці фінішували четвертими в групі ЧС-2014 із Бельгією, Алжиром і рф. Колишній оборонець Хон — рекордсмен своєї національної команди як гравець із найбільшою кількістю матчів (16, 1990-2002) за неї на мундіалях, а на домашньому чемпіонаті світу саме він був її капітаном.

Для 57-річного спеціаліста ефективність є важливішою за ефектність. Через це вболівальники можуть критикувати Мьон-бо, вважаючи його занадто обережним. Тим не менш, Південна Корея демонструє кращі результат і гру, ніж під час першого терміну на чолі з Хоном. Кореєць більше довіряє гравцям, які перебувають у хорошій формі, а також дозволяє своїм підопічним діяти в атаці більш вільно.

ЗАЯВКА ЗБІРНОЇ ПІВДЕННОЇ КОРЕЇ НА ЧС-2026



Воротарі: Кім Син Гю (Токіо), Чо Хьон У (Ульсан Хьонде), Сон Бом Гин (Чонбук Моторс).

Захисники: Кім Мін Дже (Баварія), Кім Мун Хван (Теджон Хана), Соль Йон У (Црвена Звезда), Чо Ю Мін (Шарджа), Лі Те Сок (Аустрія Відень), Пак Чин Соб (Чжецзян), Кім Те Хьон (Касіма Антлерс), Лі Хан Бом (Мідтьюлланн), Єнс Кастроп (Боруссія М), Лі Кі Хьок (Канвон).

Півзахисники: Лі Че Сон (Майнц), Хван Хі Чхан (Вулвергемптон), Хван Ін Бом (Феєнорд), Лі Кан Ін (Парі Сен-Жермен), Пек Син Хо (Бірмінгем), Кім Чин Гю (Чонбук Моторс), Лі Дон Гьон (Ульсан), Пе Чун Хо (Сток Сіті), Ом Чі Сон (Свонсі), Ян Хьон Джун (Селтік).

Нападники: Сон Хин Мін (Лос-Анджелес), Чо Гю Сон (Мідтьюлланн), О Хьон Гю (Бешикташ).

ЯК ГРАЄ ПІВДЕННА КОРЕЯ?

Південна Корея Хона здебільшого оперує тактичною схемою 3-4-3, яка на практиці більше походить на варіант із п'ятьма оборонцями, в якому флангові захисники перебувають у глибині, не завжди активно підключаючись уперед. Ця структура ускладнює життя суперникам, але водночас може обмежувати атакувальний потенціал самих корейців.

У фінальній третині поля Південна Корея значною мірою покладається на Хин-міна Сона й Кан-іна Лі, які діють на флангах атаки. Вони нерідко зміщуються в центр, розтягуючи оборону, і добре взаємодіють. Тим не менш, нейтралізація Сона й Лі загрожує корейцям помітними труднощами в створенні гольових моментів, яких і без того в такій групі навряд чи буде багато.

ГОЛОВНА ЗІРКА: ХИН-МІН СОН

Капітан збірної Південної Кореї їде на четвертий у своїй кар'єрі мундіаль, у 2022 році вперше досягнувши плейоф турніру. Хин-мін Сон уже лідирує за кількістю матчів у футболці корейської національної команди (142), але для захоплення статусу найкращого бомбардира фланговий нападник має відзначитися ще п'ятьма голами (54 проти 58-ми в Бом-гина Чха).

Саме від виступів легенди Тоттенгема, здебільшого, залежить спроможність корейців обійти мексиканців і чехів, які разом із ними претендуватимуть на першу сходинку групи А. Сон має достатні навички, щоб розкрити захист будь-якого із трьох суперників Південної Кореї, і він буде сповнений рішучості реабілітуватися з ЧС-2022, протягом чотирьох матчів якого не відзначився голами.

ПЕРШОПРОХОДЕЦЬ ІЗ НІМЕЧЧИНИ

У вересні 2025 року син кореянки й німця Єнс Кастроп став першим в історії Південної Кореї гравцем змішаного походження (і першим серед тих, хто народився поза країною). На універсального виконавця звернули увагу на тлі його дебюту в Бундеслізі у футболці Боруссії Менхенгладбах. Кастроп може зіграти будь-де в півзахисті й праворуч в обороні.

Викликом Єнса на мундіаль у Південній Кореї, можливо, відкрили двері для подальшої роботи в цьому напрямку. Рано чи пізно корейцям доведеться знайти заміну деяким немолодим лідерам і не виключено, що на одному з наступних чемпіонатів світу в складі національної команди буде більше гравців із таким бекграундом, як у Кастропа.

ГРУПА A: ОСТАННІЙ ТУР ВИЗНАЧИТЬ ДОЛЮ ПІВДЕННОЇ КОРЕЇ

У подібній до квартету А компанії будь-який зайвий пропущений гол може виявитися фатальним. Південна Корея, як і дует її головних конкурентів, сподіватиметься впевнено здолати Південно-Африканську Республіку задля значного покращення своїх шансів на вихід до плейоф.

Обережний і прагматичний підхід легендарного ексгравця збірної Мьон-бо Хона має повноцінно довести свою актуальність для корейців і допомогти їм удруге поспіль вийти з групи чемпіонату світу, чого раніше вони не досягали.

РОЗКЛАД МАТЧІВ ПІВДЕННОЇ КОРЕЇ НА ЧС-2026

ПРОГНОЗ НА ВИСТУП ПІВДЕННОЇ КОРЕЇ

У разі суперечливих результатів у перших двох матчах корейці мають зібратися й дати відсіч Південній Африці, опинившись у плейоф. Там, імовірніше за все, на підопічних Хона чекає доля колективу Паулу Бенту в 2022 році, якому не пощастило в 1/8 фіналу зіткнутися з бразильцями, тоді як нинішня збірна Південної Кореї ризикує зустрітися з бельгійцями або німцями, які є фаворитами своїх груп.

ПРОГНОЗ FOOTBALL.UA:

3 місце в групі А (за додатковими показниками) і виліт з 1/16 фіналу плейоф від значно сильнішого суперника