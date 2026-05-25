Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua представляє учасників найближчого мундіалю у рамках цілого циклу матеріалів.

Уже цього літа в США, Канаді та Мексиці стартує найбільший чемпіонат світу в історії футболу. Вперше мундіаль проходитиме за участі 48 збірних, а турнір обіцяє подарувати ще більше топових афіш, драматичних сюжетів та історичних моментів.

У рамках циклу матеріалів про учасників ЧС-2026 сьогодні говоримо про ПАР (60-та сходинка рейтингу збірних ФІФА), національній команді якої вдалося повернутися на мундіаль після трьох пропущених турнірів. У 2010 році збірній країни-господарки чемпіонату світу вдалося запам'ятатися багатьом уболівальникам, тож новий колектив сподіватиметься якщо не принести їй дебют у плейоф, то хоча б наблизитися до рівня ефектності підопічних Карлоса Альберто Паррейри.

ЧЕМПІОНАТ СВІТУ-2026. СКЛАД ГРУПИ A

ПАР НА ШЛЯХУ ДО ЧЕМПІОНАТУ СВІТУ-2026

Повернутися на мундіаль Південно-Африканській Республіці було дуже непросто. Збірна з другого кошика при жеребкуванні потрапила до групи з Нігерією, Беніном, Лесото, Руандою й Зімбабве. Нігерійці, звісно ж, вважалися фаворитами на пряму кваліфікацію (друга найкраща національна команда виходить до наступного раунду відбору). Тим не менш, ПАР двічі зіграла з ними внічию й двічі обіграла в підсумку третій у турнірній таблиці Бенін, обох обійшовши обох суперників на один заліковий бал (18 проти 17-ти).

Цікаво, що перевага Південно-Африканської Республіки за очками могла бути й більшою. У березні 2025 року вона впоралася вдома з Лесото (2:0), але припустилася критичної помилки. На поле стадіону в Полокване з перших хвилин матчу вийшов опорник Тебохо Мокоена, хоча мав відбувати дискваліфікацію. Дисциплінарний комітет ФІФА покарав ПАР технічною поразкою, тим самим позбавивши її трьох залікових балів за два тури до завершення відбору.

Завдяки цьому перед жовтневими минулорічними матчами Бенін лідирував у групі за додатковими показниками (різниця голів), тоді як ПАР ішла другою (обидві — 14 очок). Нігерія й Руанда мали по 11 очок, а Лесото — 9. Коли Південно-Африканська Республіка на виїзді зіграла внічию із Зімбабве, Бенін і Нігерія свої поєдинки виграли. Пізніше домашня перемога над Руандою й розгром Беніна Нігерією в Уйо дозволили ПАР вийти на ЧС-2026.

Також зауважимо, що після вильоту з 1/8 фіналу плейоф КАН-2025/26 у січні, ПАР провела два товариські матчі проти Панами вдома (1:1, 1:2) протягом чотирьох днів наприкінці березня, а в п'ятницю, 29 травня, вона проведе домашній контрольний поєдинок із Нікарагуа.

ІСТОРІЯ ВИСТУПІВ НА ЧЕМПІОНАТАХ СВІТУ

Південно-Африканська Республіка буде представлена на чемпіонаті світу вчетверте в історії. Дебют мав місце в 1998 році у Франції, коли ПАР фінішувала третьою в групі з країною-господаркою/майбутнім переможцем, Данією й Саудівською Аравією. У 2002-му Південно-Африканська Республіка знову завершила груповий етап на третій сходинці свого квартету з Іспанією, Парагваєм і Словенією, другим у ньому парагвайцям прикро поступившись за забитими голами.

У 2010 році ПАР приймала мундіаль і відкрила його нічиєю з мексиканцями (1:1). Після поразки від уругвайців вона створила сенсацію, завдавши поразки французам. Тим не менш, другою сходинкою Південно-Африканська Республіка все одно поступилася Мексиці через гіршу різницю голів, ставши першою в історії країною-господаркою турніру, яка залишилася поза плейоф.

ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР: ГЮГО БРООС

Керманич ПАР добре знайомий із тим, що таке чемпіонат світу в Мексиці. У 1986 році нині 74-річний колишній оборонець представляв збірну Бельгії і дістався з нею півфіналу плейоф, де та зазнала поразки від Аргентини через дубль Дієго Марадони, а потім поступилася Франції у матчі за третю сходинку. Стартовий матч бельгійців із Гюго Броосом проти мексиканців у групі завершився на користь других.

Зі збірною Південно-Африканської Республіки спеціаліст працює з травня 2021 року. У 2017-му Броос виграв Кубок африканських націй на чолі збірної Камеруну. У той же час із ПАР Гюго здобув "бронзу" КАН у 2023 році, тоді як саме камерунцям його нинішні підопічні поступилися в 1/8 фіналу плейоф турніру в 2025-2026 роках.

Прямолінійний і суворий прихильник дисципліни Броос допоміг збірній Південної Африки знайти чітку ідентичність і послідовний стиль гри, відновивши впевненість і змагальну культуру, що, здавалося, було втрачено після 2010 року. У той же час бельгійця критикували за його поведінку, звинувачуючи в расизмі й сексизмі.

ЗАЯВКА ЗБІРНОЇ ПАР НА ЧС-2026

Остаточна заявка Південно-Африканської Республіки досі не з'явилася (дедлайн — кінець 1 червня). До попередньої потрапили 32 гравців.

ЯК ГРАЄ ПАР?

Найчастіше Броос використовує тактичну схему 4-2-3-1. Тим не менш, не варто очікувати, що ПАР суворо її дотримуватиметься, адже Гюго часто коригує свої плани в залежності від суперника, переходячи від 4-3-3 до 3-5-2. Подібні гнучкість і непередбачуваність можуть стати козирем Південної Африки в майбутніх матчах ЧС-2026.

Деякі принципи в грі підопічних бельгійського спеціаліста залишаються незмінними. Зокрема, відпрацьовувати в захисті зобов'язані й флангові нападники. ПАР активно й високо пресингує, а від кожного гравця вимагається 100% віддача. У той же час брак досвіду й невисокий рівень реалізації моментів можуть завадити в спробах нав'язати боротьбу помітно сильнішим на папері суперникам у групі.

ГОЛОВНА ЗІРКА: ЛАЙЛ ФОСТЕР

Лайл Фостер буде одним із небагатьох представників збірної ПАР на ЧС-2026, на клубному рівні виступаючих в Європі. Можна було б додати, що тільки 25-річний центрфорвард грає в чемпіонаті з топ-5, але його Бернлі вже вилетів з АПЛ. Лайл намагався допомогти клубу, але три гола й два асисти в 26-ти матчах чемпіонату не могли витягнути його із зони вильоту.

Взявши участь у чотирьох (2+2) із п'яти голів Південної Африки в групі КАН-2025/26, їй і Фостеру вдалося вийти до плейоф. Доволі швидкий і небезпечний у побудові атак центрфорвард із 10-ма голами в 26-ти матчах за збірну потребуватиме значної підтримки з боку інших гравців, щоб мати можливість впливати на ситуації у майбутніх непростих дуелях.

ХТО ЗАХИЩАТИМЕ ПАР ВІД ЗІРКОВИХ НАПАДНИКІВ КВАРТЕТУ?

Ім'я Ронвен Вільямс більшість уболівальників почує вперше. Тим не менш, у 2024 році нині 34-річний капітан збірної ПАР опинився на дев'ятій сходинці голосування за найкращого голкіпера від France Football. Ймовірно, головною причиною такого досягнення стала серія пенальті в чвертьфіналі плейоф КАН-2023, яку Кабо-Верде програла Південній Африці через чотири сейви Ронвена. Тоді він став першим воротарем в історії турніру, якому вдалося здійснити подібне.

Кожен суперник Південно-Африканської Республіки має зірок в атаці. Мексиканці розраховуватимуть на Рауля Хіменеса, а чехи й корейці — на Патріка Шика й Сона Хин-міна відповідно. Вміння досвідченого Вільямса, на рахунку якого вже 62 матчі за збірну, будуть перевірятися значно небезпечнішими виконавцями, ніж ті, з якими він зустрічається на клубному рівні, виступаючи за Мамелоді Сандаунз на батьківщині.

ГРУПА A: ЧИ Є МІСЦЕ ДЛЯ СЕНСАЦІЇ?

Південна Африка підходить до групового етапу в статусі явного андердога свого квартету. Звісно, жодного із суперників ПАР не можна вважати топовим, але й цього їй може вистачити для вильоту. За вдалих обставин, підопічні Брооса зачепляться хіба що за третю сходинку, хоча й не факт, що це допоможе їм дістатися плейоф. Умовна рівність конкурентів між собою може вплинути на ситуацію, але очевидно, що особливих приводів для оптимізму вболівальники Південно-Африканської Республіки не мають.

РОЗКЛАД МАТЧІВ ПАР НА ЧС-2026

ПРОГНОЗ НА ВИСТУП ПАР

Якою б дисциплінованою й гнучкою не була збірна Південно-Африканської Республіки, інші представники групи А навряд чи дозволять їй дістатися плейоф навіть із третьої сходинки. Підопічні Брооса залежатимуть від помилок конкурентів, з огляду на досвід і клас яких справедливо вважати, що ПАР не набере більше двох залікових балів. Наявні суперники можуть помилятися, але спроможність Південної Африки користатися цим викликає значні сумніви.

ПРОГНОЗ FOOTBALL.UA:

4 місце в групі А