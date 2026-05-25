Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua представляє учасників найближчого мундіалю у рамках цілого циклу матеріалів.

Уже цього літа в США, Канаді та Мексиці стартує найбільший чемпіонат світу в історії футболу. Вперше мундіаль проходитиме за участі 48 збірних, а турнір обіцяє подарувати ще більше топових афіш, драматичних сюжетів та історичних моментів.

У рамках циклу матеріалів про учасників ЧС-2026 сьогодні говоримо про Мексику (15-та сходинка рейтингу збірних ФІФА), одну з трьох країн-господарок. Попри не надто вражаючу кількість іменитих виконавців у складі, ця національна команда спроможна скористатися шаленою підтримкою на домашніх для неї стадіонах у Мехіко й Сапопані, де проходитимуть її матчі групового етапу.

ЧЕМПІОНАТ СВІТУ-2026. СКЛАД ГРУПИ A

МЕКСИКА НА ШЛЯХУ ДО ЧЕМПІОНАТУ СВІТУ-2026

Мексика оригінально ввійшла в історію чемпіонатів світу, ставши першою країною, яка тричі перебувала в статусі господарки турніру. Звісно ж, на ЧС-2026 мексиканцям кваліфікуватися не довелося. Що стосується форми цієї національної команди, то після перемоги над США (2:1) у фіналі Золотого кубка-2025 вона провела вже 12 товариських матчів.

Шість контрольних поєдинків у 2025 році не були для Мексики вдалими. Тоді вона не зуміла здобути жодної перемоги (4Н, 2П), тоді як 2026-й подарував мексиканським уболівальникам уже чотири звитяги (+ нічийні результати в матчах проти Португалії і Бельгії), до того ж "сухі". Зокрема, 22 травня в Пуеблі поразки з рахунком 0:2 зазнала Гана. Попереду в Мексики товариський матч проти Австралії в американській Пасадіні (31.05) і спаринг із Сербією в Толуці (05.06).

ІСТОРІЯ ВИСТУПІВ НА ЧЕМПІОНАТАХ СВІТУ

Мексиканці 17 разів брали участь у ЧС (дебют — у першому ж в історії мундіалі), пропустивши тільки п'ять турнірів. Майбутній для них буде дев'ятим поспіль. Статус країни-господарки Мексика мала також у 1970 і 1986 роках, коли й досягнула найкращих у своїй історії результатів у вигляді виходу до чвертьфіналу плейоф, в обох випадках зазнавши невдачі в дуелі з майбутнім фіналістом.

Із 1994 по 2018 рік включно мексиканцям удавалося подолати груповий етап із подальшим вильотом з 1/8 фіналу плей-оф, але в 2022-му збірна за додатковими показниками (різниця голів) мінімально поступилася Польщі й вперше з 1978 року не зуміла порадувати своїх уболівальників виходом до наступного раунду ЧС.

Місце проведення й розширення турніру дозволяють Мексиці сподіватися на гідний результат.

ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР: ХАВ'ЄР АГІРРЕ

Хав'єр Агірре втретє отримав посаду головного тренера збірної Мексики в липні 2024 року. Саме на чолі з нині 67-річним мексиканським спеціалістом ця національна команда брала участь у ЧС-2002 і ЧС-2010, в обох випадках досягнувши 1/8 фіналу плейоф.

За майже два роки під керівництвом Агірре Мексика виграла десятий у своїй історії Золотий кубок (також другий з Хав'єром після тріумфу в 2009 році) і вперше — Лігу націй. У 2001 році колишній півзахисник, на рахунку якого 14 голів у 59-ти матчах за мексиканську національну команду, у статусі її керманича здобув "срібло" Копа Америка. Минулим місцем роботи Хав'єра є Мальорка, якій він допоміг дістатися фіналу Кубка Іспанії-2023-24. Із Монтерреєм у 2021 році Агірре виграв Лігу чемпіонів КОНКАКАФ.

Також зауважимо, що Хав'єр представляв збірну Мексики на ЧС-1986, взявши участь у всіх п'яти її матчах. У програному в серії пенальті чвертьфінальному поєдинку з ФРН Агірре отримав червону картку на 100-й хвилині, відновивши кількісний паритет у складах національних команд.

ЗАЯВКА ЗБІРНОЇ МЕКСИКИ НА ЧС-2026

Остаточна заявка мексиканців досі не з'явилася (дедлайн — кінець 1 червня). До попередньої потрапили 55 гравців, хоча квартет виконавців, а саме захисники Луїс Рей (Пуебла) і Едуардо Агіла (Атлетіко Сан-Луїс), а також півзахисник Дензелл Гарсія (Хуарес) і нападник Ісайяс Віоланте (Америка), вже опинилися поза нею.

ЯК ГРАЄ МЕКСИКА?

За час роботи керманичем збірної Мексики Агірре випробовував різні тактичні схеми, але, здебільшого, спирався все ж на улюблену для нього 4-3-3. Мексиканська національна команда організована й намагається компенсувати обмежену індивідуальну якість виконавців колективним, високоінтенсивним стилем гри. Невтомні мексиканці рідко втрачають структуру й завжди прагнуть скористатися небагатьма шансами, що в них виникають.

Оборонна міцність і витривалість цілком можуть допомогти в ході групового етапу, коли Мексиці протистоятимуть більш-менш рівні на папері збірні, але невисокий рівень винахідливості в атаці й брак виконавців, здатних самостійно визначати результат, ризикує завадити цій країні-господарці ЧС-2026 досягнути чогось особливого.

ГОЛОВНА ЗІРКА: РАУЛЬ ХІМЕНЕС

Третій в історії збірної Мексики найкращий бомбардир із 44-ма голами в 125-ти матчах (проти 46-ти в Хареда Борхетті й Чічаріто з 52-ма) є головною надією Хав'єра Агірре в центрі нападу. Для 35-річного Рауля Хіменеса цей мундіаль буде четвертим у кар'єрі.

Гравець Фулгема сподівається вперше відзначитися голом на домашньому для мексиканців ЧС після невдалих спроб у шести матчах попередніх турнірів, де він мав явно замало часу (116 хвилин) для здійснення дебютного результативного удару. Зауважимо, що протягом сезону-2025/26 серед гравців у віці понад 30 років тільки Денні Велбек (35) із Брайтона записав на свій рахунок більше голів, аніж Хіменес (13 проти 9-ти).

Почесна згадка: Гільєрмо Очоа. Проігнорувати потенційного рекордсмена було б несправедливо. Доля участі 40-річного воротаря АЕЛа (Лімасол) досі не визначена, але якщо Хав'єр Агірре все ж довірить йому місце в заявці, то Очоа приєднається до Ліонеля Мессі й Кріштіану Роналду як третій гравець, що поїде на шостий у кар'єрі чемпіонат світу. Щоправда, аргентинець і португалець виходили на поле в кожному з п'яти минулих мундіалів, тоді як Гільєрмо не був задіяний у 2006 і 2010 роках, залишаючись на лаві запасних.

ВІДСУТНІСТЬ ІРВІНГА ЛОСАНО Й ЖАХЛИВА ФОРМА САНТЬЯГО ХІМЕНЕСА

Колишня зірка ПСВ і Наполі Ірвінг Лосано не потрапив навіть до попередньої заявки на ЧС-2026. Сталося це через проблеми лівого вінгера в клубі МЛС Сан-Дієго. Для Агірре, як і для багатьох інших керманичів збірних, наявність у будь-якого гравця стабільної ігрової практики є обов'язковою умовою для виклику на мундіаль. Лосано ж її втратив після сварки з головним тренером Сан-Дієго в роздягальні.

Ірвінг не виходив на поле з кінця листопада 2025 року, жодного разу не опинившись навіть на лаві запасних, тож на ЧС-2026 30-річного гравця з 30-ма результативними діями (18+12) у 75-ти матчах за збірну Мексики ми не побачимо. Залишається тільки з'ясувати, чи на краще це для самих мексиканців.

Не меншою проблемою є й форма центрфорварда Мілана Сантьяго Хіменеса. Після заслуженого трансферу з Феєнорда в лютому 2025 року 25-річний все ще не зумів стати важливою частиною міланського гранда, а в сезоні-2025/26 із тріском провалився, так і не відзначившись жодним голом у 16-ти матчах Серії А. За збірну він теж забиває вкрай небагато (6 голів у 46-ти поєдинках), тож наддосвідченому Раулю Хіменесу, схоже, доведеться тягнути роль голеадора на собі.

ГРУПА A — ОДНА З НАЙБІЛЬШ ЗБАЛАНСОВАНИХ

Ймовірніше за все, за винятком гостей з Африки, всі учасники квартету А спроможні дістатися наступного раунду турніру. Якраз матчем проти ПАР мексиканці й відкриють мундіаль. Господарям поля надважливо вдало задати темп своїм виступам у групі й перевершити суперника, який зіграв із ними внічию (1:1) у першому протистоянні ЧС-2010 у Південно-Африканській Республіці. У матчах проти Південної Кореї на мундіалях Мексика має дві з двох можливих перемог, тоді як із Чехією вона зустрінеться вперше.

РОЗКЛАД МАТЧІВ МЕКСИКИ НА ЧС-2026

ПРОГНОЗ НА ВИСТУП МЕКСИКИ

Нинішня версія мексиканської національної команди, можливо, найслабша в XXI столітті. Тим не менш, на домашньому для неї чемпіонаті світу й у далеко не найгіршому квартеті, збірна Мексики зробить усе можливе, щоб не розчарувати своїх уболівальників другим поспіль вильотом із групового етапу. Навіть найбільш оптимістично налаштовані її прихильники вважають головною метою участь у п'яти матчах, що, особливо за зручних для мексиканців обставин, аж ніяк не виглядає нереальним сценарієм.

ПРОГНОЗ FOOTBALL.UA:

1 місце (за додатковими показниками) у групі А і максимум 1/8 фіналу плейоф