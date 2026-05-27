Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua представляє учасників найближчого мундіалю у рамках цілого циклу матеріалів.

"Хочу присвятити цю перемогу своїм друзям, з якими я щодня по обіді ходив грати у футбол на вулицю, коли мені було шість років. Одного разу моя мама розлютилася і не пустила мене, а на вулиці вибухнула бомба, і всі мої друзі загинули", – так лідер збірної Боснії і Герцеговини Едін Джеко прокоментував вихід своєї на ЧС-2026.

Подія для всієї країни дійсно далеко не буденна. Востаннє (і поки єдиний раз у своїй історії) боснійці грали на ЧС у 2014 році. Тоді Едін Джеко та компанія змогли кваліфікуватися до фінальної частини та вирушити до Бразилії. Шансів потрапити на ЧС до США, Канади та Мексики було теж небагато, але боснійці створили диво, вибивши з плей-оф кваліфікації збірну Італії.

Команду тренує Сергей Барбарез, якого олд-вболівальники пам’ятають як нападника Гамбурга та Баєра у нульові. І тепер у Барбареза і компанії є непогана можливість написати нову, яскраву та приємну сторінку в історії своєї національної збірної.

ЧЕМПІОНАТ СВІТУ-2026. СКЛАД ГРУПИ B

БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА НА ШЛЯХУ ДО ЧЕМПІОНАТУ СВІТУ-2026

Згідно із жеребкуванням, збірна Боснії і Герцеговини у відбірковому циклі опинилася у групі H, де її суперниками були команди Австрії, Румунії, Кіпру та Сан-Маріно. У восьми матчах боснійці набрали 17 очок – цього виявилося достатньо для того, аби гарантувати собі участь у плей-офф кваліфікації. Єдиної поразки команда Барбареза зазнала лише у домашньому матчі проти Австрії (1:2). З ними ж в останньому турі зіграли внічию 1:1.

В обох матчах плей-оф кваліфікації Боснії і Герцеговині пощастило виграати в серії пенальті. Із Вельсом основний час завершився із рахунком 1:1, а в серії одинадцятиметрових саме боснійська команда була сильнішою – 4:2. А от матч з Італією обговорювали ще довго: після пропущеного м’яча від Мойзе Кіна на 15-й хвилині матчу, боснійці не дозволили супернику відзначитися більше, натомість, самі зрівняли рахунок на 79-й хвилині і зуміли довести справу до серії пенальті. У ній італійці били куди завгодно, тільки не у площину воріт. Натомість, господарі реалізували чотири удари і виграли серію із рахунком 4:1.

ІСТОРІЯ ВИСТУПІВ НА ЧЕМПІОНАТАХ СВІТУ

Боснія і Герцеговина – відносно молода збірна. Свій перший офіційний матч вона зіграла лише у 1993-му, тому десь історія боснійців співставна із історією національної збірної України. Як і згадувалося вище, єдиним мундіалем в історії Боснії і Герцеговини був чемпіонат світу-2014. У груповому етапі жереб був злим для цієї країни: Аргентина, Нігерія та Іран.

Вже у першому турі боснійці протистояли Аргентині з Лео Мессі та цілим сузір’ям гравців. Ще й автогол Колашинаца на 3-й хвилині зламав план на гру. Мессі відзначився у середині другого тайму, але наприкінці матчу команда БіГ змогла забити одного м’яча – влучний удар вдався Ведаду Ібішевичу. У підсумку – поразка 1:2.

Не легшим був і другий матч, у якому боснійці програли Нігерії із рахунком 0:1. Зрештою, врятувати свій престиж команда змогла завдяки перемозі над Іраном в останньому турі – 3:1. Однак лише 3 набраних очки – заслабкий результат для того, аби претендувати на вихід з групи. Боснія і Герцеговина посіла третє місце і не вийшла з групи. Але про такі виступи зазвичай говорять: “це було не соромно”. Та й Аргентина дійшла того року до фіналу ЧС.

ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР: СЕРГЕЙ БАРБАРЕЗ

Барбарез – один з найуспішніших боснійських футболістів в історії. Як гравець, він вигравав Кубок німецької ліги у 2003 та ставав найкращим бомбардиром Бундесліги у 2001 році. Саме в цих роках Барбарез отримував визнання і на батьківщині – його називали найкращим футболістом країни.

Утім, за національну збірну Барбарез відіграв лише 8 років: з 1998 по 2006 роки. В 47 матчах він забив 17 м’ячів. Завершивши ігрову кар’єру, Барбарез почав працювати як менеджер. Ще у грудні 2009 року він висловлював своє бажання попрацювати із національною збірною. Однак, національна асоціація обрала Сафета Сушича. І все ж, бажання Барбареза здійснилося, але аж за 15 років. У 2024-му він очолив головну команду своєї країни і в свою першу ж каденцію вивів її на чемпіонат світу. До речі, це єдиний тренерський досвід у кар’єрі Барбареза.

ЯК ГРАЄ БОСНІЯ І ГЕРЦЕГОВИНА?

У матчах із Вельсом та Італією Боснія і Герцеговина грала за схемою з категорії “класичніше немає куди” – 4-4-2. Едін Джеко та Ермедін Демірович грають на вістрі атаки, місце у воротах посідає наш із вами старий знайомий Нікола Васіль (грав за луганську Зорю у 2019-2021 роках).

Утім, сказати, що Боснія і Герцеговина багато забиває, буде, напевно зайвим. Команда за весь відбірковий цикл забила 17 матчів (у 8 матчах). Пропустила лише 7, але зважте, що у відборі, до плей-оф, боснійці не мали топових збірних у суперниках. А у плей-офф і Вельс, і Італія змогли знайти слабкі місця у захисті команди. Що вже казати про топів, якщо у жовтневому товариському матчі Боснії забила навіть скромна Мальта. Єдині, кому не вдалося відзначитися у воротах підопічних Барбареза – це команда Сан-Маріно. Висновки, як-то кажуть, зробіть самі.

ГОЛОВНА ЗІРКА: ЕДІН ДЖЕКО

Чи варто говорити щось про людину, яка в останні 20 років грає виключно на топ-рівні? Пригадую, як рік тому, на базі Полісся у Житомирі спитав у Сергія Чоботенка: "От з ким би ти порівняв Едіна Джеко з персонажів у кіно?". Сергій відповів, що з Халком. “Теж такий здоровий, зайвого нічого не робить. Але там, де потрібно бути – він є”, – сказав Сергій.

Те, що Джеко завжди там, де треба – це факт беззаперечний. Мало того, що в свої 40 років він їде на ЧС. Він ще й капітан цієї збірної! Він ще й найбільшу кількість матчів відіграв у футболці цієї команди – 148. А крім того, Джеко ще й найліпший бомбардир в історії БіГ – 73 м’ячі! Та у нас Шевченко стільки не забив (лише 48). Тому цінність Джеко для всього боснійського футболу більш ніж очевидна.

І звісно, саме до персони Едіна буде прикута найбільша увага в контексті збірної Боснії і Герцеговини. Ну а його форма цього сезону сумнівів не викликає: Джеко разом із Шальке повернувся до Бундесліги, а сам форвард забив шість м’ячів в 11 матчах другої Бундесліги. До речі, Шальке планує продовжити контракт із Джеко ще на рік.

ГРУПА В: А СУПЕРНИКИ ХТО?

У груповому етапі Боснії і Герцеговині доведеться грати із однією з команд-господарок турніру – Канадою, дуже нелегкою Швейцарією та Катаром. Що таке збірна Канади, ми з вами добре пам’ятаємо. Нехай Україна грала з ними і контрольний матч, але усвідомити потенціал цієї збірної українські вболівальники точно встигли.

Цілком можливо, що Боснія і Герцеговина повторить свій результат 2014 року, але ж Канада сьогодні навряд сильніша за Аргентину або Нігерію у 2014-му, правда?

ЗАЯВКА ЗБІРНОЇ БОСНІЇ І ГЕРЦЕГОВИНИ НА ЧС-2026



Воротарі: Нікола Василь, Мартін Зломислич, Осман Хаджикич.

Захисники: Сеад Колашинац, Амар Дедич, Ніхад Муякич, Нікола Катич, Тарік Мухаремович, Степан Раделич, Денніс Хаджикадунич, Нідал Челік.

Півзахисники: Амір Хаджиахметович, Іван Шуньїч, Іван Башич, Дженіс Бурнич, Ермін Махмич, Беньямін Тахірович, Армін Гігович, Керім-Сем Алайбегович.

Нападники: Амар Мемич, Есмір Байрактаревич, Ермедін Демирович, Йово Лукич, Самед Баждар, Харіс Табакович, Едін Джеко.

РОЗКЛАД ЗБІРНОЇ БіГ НА ЧС-2026

ПРОГНОЗ FOOTBALL.UA: 2 місце в групі і щонайменше – 1/16 турніру.