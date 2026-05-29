Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua представляє учасників найближчого мундіалю у рамках цілого циклу матеріалів.

Уже цього літа в США, Канаді та Мексиці стартує найбільший чемпіонат світу в історії футболу. Вперше мундіаль проходитиме за участі 48 збірних, а турнір обіцяє подарувати ще більше топових афіш, драматичних сюжетів та історичних моментів.

У рамках циклу матеріалів про учасників ЧС-2026 сьогодні говоримо про Марокко — гранда африканського континенту, який довів, що може бути конкурентним на чемпіонатах світу.

ЧЕМПІОНАТ СВІТУ-2026. СКЛАД ГРУПИ С

МАРОККО НА ШЛЯХУ ДО ЧЕМПІОНАТУ СВІТУ-2026

Збірна Марокко домінувала у відборі на чемпіонат світу. Вісім матчів, вісім перемог, 22 забитих м'ячі й всього два пропущених. Втім, для розуміння також варто відзначити, що в групі з "Атласькими левами" були такі супротивники, як Нігер, Танзанія, Замбія та Конго.

Цікаво, що при цьому гравці збірної Марокко майже ніяк не виділились індивідуально. Найкращим бомбардиром команду у відборі став Аюб Ель-Каабі з чотирма голами. Це навіть не показник рівня топ-20. У найкращого бомбардира африканського відбору Мохамеда Амури 10 м'ячів. Найкращим асистентом марокканців став Ашраф Хакімі з трьома результативними передачами.

ІСТОРІЯ ВИСТУПІВ НА ЧЕМПІОНАТАХ СВІТУ

Момент слави Марокко на чемпіонатах світу — минулий розіграш. Тоді команда дісталась півфіналу, де поступилась Франції, а після цього зазнала поразки від Хорватії у матчі за третє місце.

Це досягнення стало кульмінацією багаторічного прогресу збірної. Ще з 1970 року вона поступово вибудовувала свій шлях на світовій арені. Вперше Марокко заявило про себе у 1986-му. Тоді команда стала першим представником Африки, що вийшов з групи чемпіонату світу. Після цього були участі в мундіалях в 1994 і 1998 роках, але без виходу в плей-оф. У 2018-му команда повернулась на мундіаль, а вже після був виступ у Катарі у 2022 році.

ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР: МОХАМЕД УАХБІ

Після відходу Валіда Реграґі збірну Марокко очолив Мохамед Уахбі. Цей тренер має нестандартний шлях у професійному футболі. Він народився в Брюсселі та ніколи не був професійним футболістом. За освітою Уахбі — педагог, і саме робота з молоддю стала основою його тренерського становлення.

Понад 17 років він працював в академії бельгійського Андерлехта. Там він відповідав за розвиток молодих футболістів і формування ігрової структури команд. У жовтні 2025 року Уахбі досяг піка своєї кар'єри — перемоги з Марокко U-20 на молодіжному чемпіонаті світу. Це перший успіх такого масштабу для країни. Після цього досягнення він отримав шанс очолити головну збірну країни.

Його підхід суттєво відрізняється від ідей Реграґі. Уахбі — спокійній, системний і орієнтованим на постійний діалог із гравцями. В його штабі є цікаві спеціалісти. Наприклад, Жоау Сакраменто, який працював з Жозе Моурінью та в структурі ПСЖ.

ЗАЯВКА ЗБІРНОЇ МАРОККО НА ЧС-2026

Воротарі

Яссін Буну (Аль-Хіляль)

Мунір Мохамеді (РС Беркан)

Ахмед Реда Тагнауті (АС ФАР)



Захисники

Ашраф Хакімі (Парі Сен-Жермен)

Наєф Агерд (Марсель)

Нуссаїр Мазрауї (Манчестер Юнайтед)

Юссеф Беламмарі (Аль-Ахлі)

Анас Салах Еддін (ПСВ)

Шаді Ріад (Крістал Пелас)

Ісса Діоп (Фулгем)

Закарія Ель Уахді (Генк)

Редуан Халхал (Мехелен)



Півзахисники

Соф’ян Амрабат (Бетіс)

Аззедін Унахі (Жирона)

Білал Ель Ханнус (Штутгарт)

Ісмаель Сайбарі (ПСВ)

Нейл Ель Айнауї (Рома)

Самір Ель Мурабет (Страсбур)

Айюб Буадді (Лілль)



Нападники

Айюб Ель Каабі (Олімпіакос)

Абде Еззалзулі (Бетіс)

Суф'ян Рахімі (Аль-Айн)

Браїм Діас (Реал Мадрид)

Шемсдін Талбі (Сандерленд)

Гессім Яссін (Страсбур)

Айюб Амаймуні (Айнтрахт Франкфурт)

ЯК ГРАЄ МАРОККО?

У тактичному плані Уахбі робить ставку на агресивний, але структурований футбол. З його приходом марокканці почали активніше пресингувати суперника та використовувати інші схеми, зокрема з двома опорними півзахисниками замість одного. Ще одне цікаве рішення — випустити Ісмаеля Сайбарі на вістрі атаки. Його працьовитість та потужний удар можуть стати окремою зброєю "Атлаських левів".

В Уахбі дуже важливу роль у побудові атак відіграє Ашраф Хакімі. Через захисника проходить розвиток атак, а також він ключовий елемент механізму при контролі м'яча. Також відзначимо, що одразу після свого призначення він схвалив виклик до збірної Ісси Діопа — захисника з великим досвідом виступів в АПЛ. При цьому варто розуміти, що призначення Уахбі — не просто спроба дати команді новий імпульс. Від цієї людини очікують оновлення складу і зміну поколінь.

В цілому, головний тренер заявляв, що його команда поступово знаходить баланс і краще адаптується до різних суперників.

ГОЛОВНА ЗІРКА: АШРАФ ХАКІМІ

Можливо, це найкращий гравець в історії збірної Марокко. Вся нація покладається на Хакімі. Ашраф надійний у захисті, постійно підтримує атаки і є лідером роздягальні. До того ж на клубному рівні він досяг всього, про що можете мріяти професійний футболіст.

Єдина проблема — травми. В середині сезону пошкодження йому завдав Луїс Діас. Через це захиснику довелось пропустити декілька місяців й він ризикував пропустити Кубок африканських націй. Також він не зміг взяти участь у матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів проти Баварії. Тому для марокканців дуже важливо, щоб їх капітан був захищений від перенавантаження та перебував в оптимальній формі.

Його роль в побудові гри Уахбі дуже активна. Наприклад, він віддав дві гольові передачі в матчі проти Парагваю, а перед цим асистував в протистоянні з Еквадором.

ЩО ВИКЛИКАЄ СТУРБОВАНІСТЬ

У Мохамеда Уахбі було дуже мало часу для пояснення своїх ідей гравцям збірної та визначення найвідповідніших виконавців для своєї структури.

Звичайно, приблизний кістяк цієї команди зрозумілий, але тренер навіть не встиг зіграти жодного матчу проти дійсно сильно супротивника. І хоча Еквадор, з яким марокканці зіграли 1:1, посів друге місце у відборі на своєму континенті, це сумнівний лакмусовий папірець. В цієї команди 9 нічиїх в останніх 11 зустрічах.

7 червня марокканці проведуть спаринг з Норвегією, і тоді Уахбі буде хоч трохи зрозуміло, наскільки міцний фундамент його команди.

ГРУПА С: ОЦІНЮЄМО ШАНСИ МАРОККО

Зрозуміло, що шанси вийти в плей-офф у Марокко дуже високі. Бо поступитись місцем Гаїті в трійці неймовірно складно.

Втім, матчі проти Бразилії та Шотландії будуть максимально складними. Команда Анчелотті точно не буде діяти авантюрно і підставлятись під контратаки марокканців.

Шотландія ж готова нав'язати серйозну боротьбу в плані фізики. Марокканці славляться своєю витривалістю, впевненою грою на "другому поверсі" та непоступливістю, але шотландці нічим не гірші в цих компонентах.

Очна зустріч з Шотландією буде найважливішою для Марокко. Але варто враховувати, що команда Уахбі підійде до матчу після важкого двобою з Бразилією, а Шотландія натомість після зустрічі з Гаїті, яку ймовірне виграє. І хоч "Атлаські леви" будуть фаворитами пари, тут може статись сенсація.

ПРОГНОЗ НА ВИСТУП МАРОККО

Очкуємо, що команда посяде друге або третє місце у групі. Навряд марокканці зможуть переграти бразильців, а через календар зустріч з Шотландією буде важкою й у фізичному, й у психологічному плані. Далі багато що буде залежати від наступного супротивника. З третього місця марокканці скоріше за все вийдуть на Німеччину, тоді як з другої позиції їх чекає переможець квартету Нідерланди — Швеція — Туніс — Японія. І в такому випадку шанси пройти далі будуть трохи вище.

ПРОГНОЗ FOOTBALL.UA:

3 місце у групі та виліт в 1/16 фіналу ЧС-2026