Вручення титулу Арсеналу, боротьба за єврокубки, шалений ризик вильоту для Тоттенгема та прощання з легендами — в останньому турі Прем’єр-ліги-2025/26.

Англійська Прем’єр-ліга знову залишила найсмачніше наостанок.

Арсенал уже офіційно повернув собі чемпіонський титул уперше за 22 роки, Мікель Артета увійшов в історію клубу, а Пеп Гвардіола завершує неймовірну епоху в Манчестер Сіті. Разом із ним свої клуби після завершення сезону залишають Андоні Іраола та Олівер Гласнер, тоді як Манчестер Юнайтед під керівництвом Майкла Карріка вже у статусі повноцінного тренера достроково повернувся до Ліги чемпіонів після дворічної паузи.

Але це зовсім не означає, що останній тур перетвориться на формальність. Навпаки — попереду один із найбільш хаотичних, нервових і непередбачуваних фіналів сезону за останні роки. Одразу кілька клубів усе ще мріють про Лігу чемпіонів, боротьба за єврокубки охоплює майже половину таблиці, а Тоттенгем ризикує пережити найбільшу катастрофу сучасної історії клубу.

І все це — одночасно у неділю о 18:00 за Києвом. Хіба це можливо пропустити?

Тоттенгем або Вест Гем: хто впаде у прірву?

ℹ️ Що потрібно Тоттенгему:

▪️ перемога над Евертоном

▪️ АБО нічия (майже гарантує порятунок через кращу різницю м’ячів)

ℹ️ Що потрібно Вест Гему:

▪️ лише перемога над Лідсом

▪️ І поразка Тоттенгема від Евертона

Ніхто навіть у найгірших сценаріях не уявляв, що Тоттенгем і Вест Гем підходитимуть до останнього туру в боротьбі за виживання.

Один клуб не так давно грав у фіналі Ліги чемпіонів. Інший вигравав Лігу конференцій. Обидва мають величезні стадіони, дорогі склади та амбіції боротися за єврокубки, а не за право залишитися в АПЛ.

Але реальність сезону-2025/26 виявилася жорстокою.

Після поразки від Челсі доля Тоттенгема більше не виглядає настільки контрольованою, як кілька тижнів тому. Команда Роберто Де Дзербі дійсно ожила після приходу італійця, однак її проблеми проти закритих суперників нікуди не поділися. І саме такий Евертон приїде на Тоттенгем Готспур Стедіум.

Команда Девіда Моєса — одна з найкращих виїзних у лізі цього сезону. У 2025 році більше очок на чужих полях набрали лише Арсенал і Манчестер Сіті. Для Тоттенгема це може бути матч у стилі "або пан, або пропав". Виліт клубу такого масштабу стане справжнім землетрусом для всієї англійської Прем'єр-ліги.

А Вест Гем просто чекатиме свого шансу — його суперником на Лондон Стедіум стане невмотивований Лідс Юнайтед.

Борнмут за крок від найгучнішої сенсації сезону

ℹ️ Що потрібно Борнмуту:

▪️ нічия або перемога над Ноттінгем Форест — гарантія шостого місця

▪️ для потрапляння до Ліги чемпіонів треба:

- перемога Ліверпуля над Брентфордом

- поразка Астон Вілли від Манчестер Сіті

Андоні Іраола вже зробив неможливе. Борнмут уперше в історії зіграє в єврокубках. Клуб, який ще не так давно перебував на межі падіння в п’ятий дивізіон англійського футболу, тепер стоїть за крок від Ліги чемпіонів.

Іронія в тому, що для цього "вишням" може навіть не знадобитися фініш у топ-5. Через перемогу Астон Вілли в Лізі Європи виник абсолютно унікальний сценарій: якщо бірмінгемці завершать сезон п’ятими, то шосте місце АПЛ також стане лігочемпіонським.

Саме тому за матчем Манчестер Сіті — Астон Вілла у Борнмуті стежитимуть не менш уважно, ніж за власною грою.

Іраола залишає клуб героєм незалежно від результату. Але якщо всі пазли складуться — це буде одна з найбільших футбольних історій десятиліття.

Брайтон мріє застрибнути просто в Лігу чемпіонів

ℹ️ Що потрібно Брайтону:

▪️ перемога над Манчестер Юнайтед

▪️ поразка Борнмута від Ноттінгем Форест

▪️ перемога Ліверпуля над Брентфордом

▪️ поразка Астон Вілли від Манчестер Сіті

Брайтон уже гарантував собі єврокубки, але апетит, як відомо, приходить під час їжі.

Команда Фабіана Гюрцелера має шанс не просто фінішувати шостою, а сенсаційно пробитися до Ліги чемпіонів. Проблема лише в тому, що для цього потрібно одразу кілька результатів.

І найважчий із них — власний.

Манчестер Юнайтед Майкла Карріка зараз є найкращою командою ліги за формою на дистанції останніх 16 матчів."Червоні дияволи" вже гарантували собі третє місце, але мають додаткову мотивацію: Бруну Фернандеш може встановити новий рекорд АПЛ за кількістю асистів за сезон.

Для Брайтона це буде матч рівня фіналу.

Сандерленд стоїть за крок від історії

ℹ️ Що потрібно Сандерленду:

▪️ перемога над Челсі

▪️ і втрата очок Брентфордом проти Ліверпуля

Для багатьох це просто ще одна команда із середини таблиці. Але для Сандерленда неділя може стати історичним днем.

"Чорні коти" не грали в єврокубках із 1970-х років. І тепер Граніт Джака і компанія реально можуть пробитися до Ліги конференцій, а за певних сценаріїв — навіть до Ліги Європи.

Для цього потрібно обіграти Челсі — і вже цього достатньо, щоб перетворити сезон на легендарний. Атмосфера на Стедіум оф Лайт обіцяє бути однією з найгарячіших у всій Англії.

Челсі та Брентфорд — ті, хто заважають Сандерленду в битві за останній єврокубковий квиток

ℹ️ Що потрібно Челсі:

▪️ перемога над Сандерлендом гарантує єврокубки

▪️ для Ліги Європи ще потрібна осічка Брайтона

ℹ️ Що потрібно Брентфорду:

▪️ перемога над Ліверпулем

▪️ і втрата очок Челсі проти Сандерленда

▪️ або поразка Брайтона від Манчестер Юнайтед

Ще кілька місяців тому Челсі виглядав командою без чіткої перспективи. Тепер лондонці можуть завершити сезон у єврокубках перед приходом Хабі Алонсо. Але матч проти Сандерленда — справжня пастка. Суперник мотивований не менше, а шалена атмосфера на трибунах може легко перетворити гру на хаос.

І цим дуже уважно користуватиметься Брентфорд із нашим Єгором Ярмолюком. Команда Кіта Ендрюса все ще має шанс уперше в історії пробитися до Європи. Для цього потрібно вигравати на Енфілді та чекати подарунків від конкурентів.

До речі, саме Брентфорд може несподівано зіпсувати прощальний день Мохамеда Салаха.

Останній матч Мо Салаха на Енфілді

ℹ️ Що потрібно Ліверпулю:

▪️ хоча б нічия проти Брентфорда — і місце в Лізі чемпіонів гарантоване

У неділю Енфілд прощатиметься з цілою епохою. Мохамед Салах проводить останній матч за Ліверпуль після дев’яти років, протягом яких став одним із найкращих футболістів в історії клубу та всієї Прем’єр-ліги.

193 голи в чемпіонаті Англії, перемога в Лізі чемпіонів, два чемпіонства АПЛ та статус абсолютної легенди.

Але є одна проблема: Брентфорд приїде не на церемонію прощання.

"Бджоли", як сказано вище, ще можуть потрапити до Європи, тому на Енфілді буде не сентиментальний вечір, а справжня війна за результат.

Манчестер Сіті може допомогти половині ліги в останньому матчі Гвардіоли

ℹ️ Що потрібно Астон Віллі:

▪️ нічия або перемога над Манчестер Сіті — символічна гарантія топ-4

ℹ️ Що потрібно Борнмуту та Брайтону:

▪️ потрібна перемога Манчестер Сіті

Цей матч ще кілька тижнів тому виглядав потенційним "золотим". Тепер чемпіонська інтрига вже мертва, але остання гра Пепа Гвардіоли на чолі Манчестер Сіті все одно впливає майже на всю верхню частину таблиці.

Перемога "містян" над новоспеченими переможцями Ліги Європи в особі Астон Вілли може відкрити додаткове місце в Лізі чемпіонів для шостої команди АПЛ. Саме тому за Пепа Гвардіолу в неділю раптом уболіватимуть фанати Борнмута та Брайтона.

Іронічно, але навіть після втрати титулу Сіті все одно залишається головним "режисером" останнього туру. Саме таким і має бути прощання з найкращим тренером ліги останнього десятиліття.

Арсенал святкує, але попереду — ще більший фінал

ℹ️ Що потрібно:

▪️ Давіду Раї — відстояти "на нуль", щоб побити історичний рекорд Арсеналу. Наразі у іспанець ділись це досягнення з Девідом Сіманом — 19 "сухих" матчів за сезон АПЛ

▪️ як Арсеналу, так і Крістал Пелес — уникнути травм перед єврокубковими фіналами

Арсенал уже чемпіон. На Селгерст Парк буде атмосфера свята, адже саме там “каноніри” отримають свій перший трофей АПЛ за 22 роки. І вперше з 2019 року чемпіонська церемонія пройде не на домашньому стадіоні переможця.

Але повністю розслаблятися команда Артети не може. Попереду — фінал Ліги чемпіонів проти ПСЖ.

Схожа ситуація і в Крістал Пелес, який уже за кілька днів гратиме у фіналі Ліги конференцій. Для Олівера Гласнера це також останній матч АПЛ на чолі клубу.

Тому головне питання — хто ризикне основою, а хто почне берегти лідерів. Об'єктивно — ризикувати тут чимось немає сенсу абсолютно нікому, тому чекаємо на "товариський" матч та повернення Еберечі Езе на стадіон колишньої команди.

Навіть боротьба за 19-те має значення

ℹ️ Що потрібно Вулвергемптону:

▪️ перемога над Бернлі

Навіть на самому дні таблиці залишається інтрига.

Вулвергемптон і Бернлі вже давно вилетіли, але ніхто не хоче завершувати сезон останнім. І справа не лише в репутації — кожне місце в таблиці означає додаткові мільйони фунтів призових.

Для "вовків" це шанс хоча б трохи врятувати катастрофічний сезон.

І так, навіть битва за 19-те місце в АПЛ у неділю матиме значення — не тільки символічне, а й фінансове.

Хто які місця може посісти у фінальний день сезону АПЛ

За матеріалами PremierLeague.com, Opta Analyst