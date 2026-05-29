Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua представляє учасників найближчого мундіалю у рамках цілого циклу матеріалів.

Уже цього літа в США, Канаді та Мексиці стартує найбільший чемпіонат світу в історії футболу. Вперше мундіаль проходитиме за участі 48 збірних, а турнір обіцяє подарувати ще більше топових афіш, драматичних сюжетів та історичних моментів.

У рамках циклу матеріалів про учасників ЧС-2026 сьогодні говоримо про збірну Бразилії — одного з фаворитів мундіалю. Команда спробує завоювати для країни шостий трофей чемпіонату світу. Для розв'язання цієї задачі федерація наважилась призначити іноземного тренера вперше за довгий час. І варто визнати: італієць Карло Анчелотті знає, як вигравати великі трофеї.

ЧЕМПІОНАТ СВІТУ-2026. СКЛАД ГРУПИ С

БРАЗИЛІЯ НА ШЛЯХУ ДО ЧЕМПІОНАТУ СВІТУ-2026

Відбірковий цикл у Південній Америці став для бразильців одним із найнестабільніших за останні десятиліття: команда втрачала очки там, де раніше впевнено домінувала, програвала принципові матчі та не демонструвала звичної для себе легкості в атаці. Попри це, клас виконавців і глибина складу дозволили Бразилії вийти на мундіаль. При цьому суттєво краще за них виступили тільки аргентинці. Бразилія розмістилась на п'ятій сходинці турнірної таблиці, але до Еквадору, що фінішував другим, відставання складає всього лише бал. А ось Аргентині бразильці поступились помітно — на 10 очок. Але не це найбільша проблема — найболючішою стала поразка в очному матчі з рахунком 1:4. Після цього прийшов Карло Анчелотті й покращив результати команди, набравши сім очок в чотирьох заключних іграх. Протягом відбору команда часто залежала від індивідуальних рішень, а не від цілісної структури гри. Проблеми виникали і в центрі поля, де бракувало стабільного контролю темпу, і в обороні під тиском сильних суперників. Однак навіть у такому стані бразильці залишаються однією з найнебезпечніших збірних світу через величезний кадровий потенціал і досвід великих турнірів.

ІСТОРІЯ ВИСТУПІВ НА ЧЕМПІОНАТАХ СВІТУ

Збірна Бразилії — єдина команда в історії, яка брала участь у кожному чемпіонаті світу з моменту першого турніру у 1930 році. Вона п’ять разів вигравала мундіаль — у 1958, 1962, 1970, 1994 та 2002 роках — і саме тому отримала прізвисько "пентакампеони". Історія Бразилії на чемпіонатах світу — це не лише трофеї, а й ціла футбольна культура, що подарувала світу легендарних гравців, стиль "jogo bonito" та культ атакувального футболу.

Одним із найвідоміших моментів в історії світового футболу став фінал ЧС-1950 на стадіоні Маракана, де Бразилія сенсаційно програла Уругваю перед майже 200 тисячами власних уболівальників. Ця невдача стала національною травмою, але вже через вісім років бразильці відповіли появою молодого Пеле та здобули свій перший титул у Швеції, започаткувавши еру домінування.

Попри статус футбольної наддержави, останні десятиліття для Бразилії були суперечливими. Після тріумфу 2002 року команда регулярно приїжджала на турніри серед фаворитів, але щоразу не виправдовувала очікувань. Найболючішим ударом став домашній чемпіонат світу 2014 року, коли у півфіналі бразильці зазнали історичної поразки 1:7 від Німеччини. Цей матч став символом кризи великої футбольної імперії, яка досі намагається повернути собі колишню велич.

ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР: КАРЛО АНЧЕЛОТТІ

Призначення Карло Анчелотті стало для Бразилії історичним кроком. Вперше за багато десятиліть збірну очолив іноземний тренер — і одразу один із найуспішніших фахівців в історії футболу. Після епохи постійної ставки на власну тренерську школу бразильська федерація вирішила довірити команду людині, яка вигравала чемпіонати та Лігу чемпіонів майже всюди, де працювала. Для Анчелотті це також особливий виклик: за 34 роки кар’єри він уперше став головним тренером національної збірної.

Італієць одразу дав зрозуміти, що не збирається будувати команду лише навколо красивого футболу та старої бразильської романтики. На його думку, головний секрет великих перемог Бразилії завжди полягав не тільки у геніальних нападниках, а й у дисципліні та балансі. Анчелотті нагадав, що чемпіонська команда 1994 року грала дуже організовано з двома чіткими лініями по чотири футболісти, а тріумф 2002-го будувався на поєднанні таланту й сильної оборони з трьома центральними захисниками. Саме тому новий тренерський штаб робить акцент не лише на атаці, а й на структурі гри, стандартах, психології та роботі без м’яча.

Анчелотті спокійно говорить про тиск, бо звик жити в ньому ще з часів роботи у Реалі. Він не обіцяє ідеальну команду. Він вважає, що чемпіоном світу стає не той, хто не має проблем, а той, хто краще за інших справляється зі своїми слабкостями.

ЗАЯВКА ЗБІРНОЇ БРАЗИЛІЇ НА ЧС-2026

Воротарі

Аліссон (Ліверпуль)

Едерсон (Фенербахче)

Вевертон (Греміо)



Захисники

Алекс Сандро (Фламенго)

Бремер (Ювентус)

Даніло Луїз (Фламенго)

Дуглас Сантос

Габріел Магальяес (Арсенал)

Рожер Ібаньєс (Аль-Ахлі)

Лео Перейра (Фламенго)

Маркіньйос (Парі Сен-Жермен)

Веслі (Рома)



Півзахисники

Бруно Гімарайнш (Ньюкасл Юнайтед)

Каземіро (Манчестер Юнайтед)

Даніло Сантос (Ботафого)

Фабіньйо (Аль-Іттіхад)

Лукас Пакета (Фламенго)



Нападники

Ендрік (Ліон)

Габріел Мартінеллі (Арсенал)

Ігор Тьяго (Брентфорд)

Луїз Енріке

Матеус Кунья (Манчестер Юнайтед)

Неймар (Сантос)

Рафінья (Барселона)

Раян (Борнмут)

Вінісіус Жуніор (Реал Мадрид)

ЯК ГРАЄ БРАЗИЛІЯ?

Під керівництвом Карло Анчелотті команда поступово відходить від хаотичного й надто емоційного футболу, який часто критикували після ЧС-2022. Нова Бразилія грає більш структуровано: команда намагається краще контролювати темп, уважніше працює без м’яча та значно серйозніше ставиться до оборони. Анчелотті не відмовляється від традиційної бразильської техніки й дриблінгу, але будує систему, де талант має працювати всередині чіткої організації. Велика увага приділяється балансу між лініями, пресингу та швидкому переходу з оборони в атаку.

В атаці Бразилія досі дуже небезпечна через наявність в ростері великої кількості технічних та швидких гравців. Вони здатні вирішити момент завдяки індивідуальній майстерності. Водночас Анчелотті активно працює над деталями, які часто вирішують великі турніри: стандарти, серії пенальті, психологічна готовність і атмосфера всередині роздягальні. При цьому Бразилія досі не виглядає непереможною, як у свої найкращі роки.

ГОЛОВНА ЗІРКА: НЕЙМАР

Звичайно, важко порівняти Неймара з Вінісіусом Жуніором чи Рафіньєю за впливом на гру, але він досі залишається головною зіркою команди. Напевно, останні декілька місяців питання виклику Неймара в збірну на мундіаль було головною темою спортивного медіапростору Бразилії. Карло Анчелотті все ж вирішив взяти 34-річного нападника на турнір.

"Ми спостерігали за улюбленцем уболівальників протягом усього року і помітили, що останнім часом він стабільно грає, а його фізичний стан покращився. Ми вважаємо його важливим гравцем" , — пояснив Анчелотті .

Тренер чітко дав зрозуміти, що викликав Неймара не заради гучного імені чи ролі талісмана на лаві запасних, проте й гарантованого місця у старті він не має.

"Ми обрали Неймара не тому, що бачимо в ньому хорошого запасного гравця, а тому, що віримо в якості, які він може додати команді. Неважливо, чи зіграє він одну, п’ять чи 90 хвилин, чи навіть вийде він на поле чи ні, чи реалізує він пенальті чи ні", — наголосив керманич.

Немає сумнівів, що вболівальники "пентакампеонів" вірять у те, що Неймар зможе гарно завершити свою кар'єру у збірній, вигравши найважливіший трофей у кар'єрі. Втім, травми продовжують йому заважати. Очікується, що Неймар пропустить матч першого туру групового етапу.

СТАВКА НА ДОСВІД

У заявці Бразилії на чемпіонат світу добре видно головну ідею Карло Анчелотті — баланс між талантом і досвідом. Попри певну кількість молодих зірок в атаці, тренер зробив ставку на футболістів, які вже проходили великі турніри та вміють витримувати тиск вирішальних матчів. У заявці 11 гравців, яким на цей час 30+ років. Для Анчелотті важливо, щоб команда мала не лише яскравість, а й холоднокровність у критичні моменти турніру.

Цікаво, що італійський тренер вирішив обійтись без Жоао Педро — найкращого гравця Челсі цього сезону за версією вболівальників. Навіть у заявці промальовується тактичний задум Анчелотті. Він хоче мати надійну четвірку захисників позаду, двох міцних опорників та групу з чотирьох гравців атаки. В таких умовах багато що буде вирішувати своєчасне та грамотне прийняття рішень в моменті, тому Анчелотті хоче мати перевірених бійців.

ГРУПА С МОЖЕ ЗДИВУВАТИ

Гаїті точно не складе проблем бразильцям, адже в рівні майстерності гравців — прірва. Втім, марокканці та шотландці цілком можуть нав'язати "пентакампеонам" боротьбу. Арабська команда минулого мундіалю дісталась півфіналу. Перед самим турніром "Атлаські леви" отримали нового тренера, але ніхто не поспішає сумувати за Валідом Реграґі. Після неоднозначного домашнього Кубка африканських націй команді був потрібен новий імпульс. Мохамед Уахбі, який привів збірну U-20 до перемоги на чемпіонаті світу в Чилі, може його дати. Шотландці ж славляться характером та непоступливістю. Якщо вам здається, що ви затисли їх біля воріт, то уважно стежте за Скоттом Мактомінеєм — він може з'явитись в неочікуваному місці й забити гол.

РОЗКЛАД МАТЧІВ БРАЗИЛІЇ НА ЧС-2026

ПРОГНОЗ НА ВИСТУП БРАЗИЛІЇ

Чемпіонат світу 2026 може стати для Бразилії моментом повернення до вершини або підтвердженням того, що команда все ще проходить болісний перехідний період. Але, як і завжди у випадку з "пентакампеонами", навіть у кризові роки від них чекають лише одного — боротьби за титул.

ПРОГНОЗ FOOTBALL.UA:

1 місце у групі L та щонайменше півфінал ЧС-2026