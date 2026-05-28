Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Football.ua представляє учасників найближчого мундіалю у рамках цілого циклу матеріалів.

Уже цього літа в США, Канаді та Мексиці стартує найбільший чемпіонат світу в історії футболу. Вперше мундіаль проходитиме за участі 48 збірних, а турнір обіцяє подарувати ще більше топових афіш, драматичних сюжетів та історичних моментів.

У рамках циклу матеріалів про учасників ЧС-2026 сьогодні говоримо про збірну Канади.

ЧЕМПІОНАТ СВІТУ-2026. СКЛАД ГРУПИ B

КАНАДА НА ШЛЯХУ ДО ЧЕМПІОНАТУ СВІТУ-2026

Збірна Канади цього разу уникнула кропіткої процедури кваліфікації до фінальної частини ЧС, оскільки має статус країни-господарки. Відтак, підготовка до домашнього мундіалю, як це заведено у таких випадках, звелася до періодичних контрольних матчів. Останній з них відбувся буквально 1 квітня. І хоча це День сміху, подарувати позитивні емоції своїм вболівальникам канадські футболісти не змогли – нічия 0:0 із Тунісом.

ІСТОРІЯ ВИСТУПІВ НА ЧЕМПІОНАТАХ СВІТУ

Збірна Канади, взагалі-то, нечастий гість на чемпіонатах світу. Поточний мундіаль стане для країни лише третім. Вперше кленові листя потрапили на світову першість у 1986 році. Той легендарний чемпіонат у Мексиці канадські футбольні вболівальники запам'ятали надовго. Як мінімум, бо це дебют Канади на такому рівні. А щодо підсумків, то...

Група ж, взагалі-то, дісталася неприємна: СРСР, Франція та Угорщина. Чи треба тут згадувати, що французи були чинними чемпіонами Європи (1984), а СРСР спиралася на команду-легенду київського Динамо імені Валерія Лобановського? Результат дуже схожий на Україну на Євро-2016: три поразки, нуль м'ячів. З французами поступилися 0:1 (Жан-П'єр Папен передає вітання), угорцям програли 0:2, ну а наші легенди, Олег Блохін та Олександр Заваров добили Канаду і приготували собі місця комфорт-класу у плей-оф.

Другого заходу на мундіаль північноамериканській країні довелося чекати аж 36 років. У Катарі, в 2022-му, канадська команда виступила зовсім трішки краще – пропустила менше, але також провалила усі три матчі. Группа, правда, була ще гіршою, ніж у 1986: Марокко, Хорватія і Бельгія. Шлях Марокко на тому ЧС всі добре пам'ятають – це була головна сенсація турніру. Хорватія – на той момент віцечемпіони світу. Бельгія – бронзовий призер попереднього ЧС. Гадаю, побачивши свій жереб на ЧС-2022, канадська делегація пригадала легендарну фразу коміссара Жибера з фільму Таксі. Але вигадати, як не потрапити у ту ж субстанцію, в Оттаві не змогли – ті самі три поразки (0:1 від Бельгії, 1:4 від Хорватії та 1:2 від Марокко) і знову 0 балів у підсумку.

ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР: ДЖЕССІ МАРШ

У Канадській футбольній асоціації зробили висновки з помилок минулого. Замість англійця Джона Хердмана, який від словосполучення "тренерська робота в європейському футболі" шарахався як Маріно Пушич від терміну "дисципліна в роздягальні", було вирішено запросити Джессі Марша. Американський фахівець нехай і відіграв всю кар'єру у США (Д.С. Юнайтед, Чикаго Файр та Чивас USA), але як тренер встиг попрацювати у клубах структури Red Bull. Почавши з Нью-Йорку (2015 — 2018), він продовжив у Зальцбургу (2019 — 2021), а завершив свій шлях у цій корпорації вже у Лейпцигу (2021).

Потім футбольна доля завела його до Лідсу (2022 — 2023). Мало хто пам'ятає, але Марш врятував Лідс від вильоту з АПЛ у 2022 році – тоді команда, що намагалася вистрибнути з тягнучої зони вильоту, у підсумку посіла 17 місце. У новому сезоні старт для Лідса вийшов тяжким, хоча Марш встиг завдати поразки Ліверпулю на Енфілді (2:1), але його відставка перетворилася на питання часу. Трос надії луснув 6 лютого 2023 – Марша звільнили, але досвід, набутий в АПЛ – безцінний.

Із Канадською футбольною асоціацією Джессі Марш підписав контракт у травні 2024-го. Його зарплата частково субсидується канадськими клубами MLS: Монреалем, Торонто та Ванкувером, а також донатами від приватних осіб через фінансові труднощі Канадської футбольної асоціації (УАФ, Nota Bene). Але схоже, що робота 52-річного тренера в Оттаві прийшлася до смаку: в якості додаткової мотивації, буквально пару днів тому, Марш отримав пропозицію продовжити контракт аж на чотири роки, до ЧС-2030.

– Внесок Джессі як тренера нашої чоловічої збірної був винятковим, як на полі, так і поза ним, – заявив генеральний директор Canada Soccer Кевін Блу. – Він прищепив нашій команді чітку ідентичність і підняв планку конкурентоспроможності.

Але це рішення більш ніж логічне: з моменту призначення Джессі Марша, збірна Канади має статистику 12 перемог, 5 нічиїх та 12 поразок. Його підопічні забили 37 голів і пропустили 23 за 29 ігор під керівництвом американця.

ЗАЯВКА ЗБІРНОЇ КАНАДИ НА ЧМ-2026

Остаточна заявка канадців очікується 29 травня. До розширеного списку потрапили 32 гравці. Звісно ж, головні зірки: Альфонсо Девіс та Джонатан Девід є у переліку гравців на головний турнір останнього чотириріччя.

ЯК ГРАЄ КАНАДА?

В останніх трьох контрольних матчах Джессі Марш спирався на класичну, як Кобзар Тараса Шевченка, схему: 4-4-2. У січневому гостьовому матчі із Гватемалою він використав двох яскраво виражених опорників – Джонатана Осоріо та Матьє Шуаньє. У цьому матчі не грали вищезгадані зірки Девіс та Девід (одна літера різниці, але які різні амплуа!), а перемогу Канаді приніс єдиний м'яч, який забив Джейсен Рассел-Роу.

Куди якісніший кейтерінг для розуму підігнав березневий матч із Ісландією. Як не крути, а в суперниках Канади дві європейські збірні, тому було б не зайвим розуміти загальну тенденцію європейського футболу. Тут Канада показала свій характер: програючи 0:2 вже на 21-й хвилині матчу, підопічні Марша аж бігом марш врятували своє реноме після перерви. Обидва м'ячі забив Джонатан Девід, причому, двічі – з 11-метрової позначки.

Ну і найсвіжіший приклад – матч проти Тунісу 1 квітня. Ми згадували про нього вище, але певною мірою, його можна вважати розчаруванням після ісландської ейфорії. Бо нічия 0:0 завжди провокує легендарне питання Мирона Маркевича: "Чого ви такі пригнічені?". І неважливо, що Канада завдала у цій грі 14 ударів по воротах суперника – жоден з них до бажаного результату не привів. Виправитися Девід та компанія зможуть в найближчих контрольних матчах: 2 червня із Казахстаном та 6-го – проти Ірландії.

ГОЛОВНА ЗІРКА: ДЖОНАТАН ДЕВІД

Насправді, зараз у Канади грає історичне покоління. Джонатан Девід – найкращий снайпер в історії цієї команди. Йому знадобилося 75 матчів, щоб забити 39 голів і увійти в історію. До речі, Девід може вже впродовж ЧС-2026 обійти Марка Вотсона за кількістю зігранних матчів у футболці національної збірної: у ексзахисника збірної 78 матчів.

Девід народився 14 січня 2000 року у Брукліні. У 2018 він вже грав у Бельгії за Гент – 30 м'ячів у 60 матчах. У 2020-му талановитого гравця помітив Лілль – трансфер за 27 мільйонів і максимально продуктивні п'ять сезонів у складі догів (232 матчі та 109 м'ячів в усіх турнірах). Звісно, такий успіх не залишився непоміченим у топ-лігах: Девіда запросив Ювентус, однак поки справи йдуть важко: 8 м'ячів у 46 матчах.

Ясна річ, що за неформальний статус лідера команди із форвардом Ювентуса сперечається Альфонсо Девіс. Так, він, можливо, і не має такого ж впливу на результати команди, як Девід. Девіс не так часто б'є по воротах, але його дії на лівому фланзі можуть як розпочинати атаки своєї команди, так і зупиняти атаки суперника. Девіса Transfermarkt оцінює у 40 млн євро, Девіда – у 35.

РОЗКЛАД МАТЧІВ КАНАДИ НА ЧС-2026

ЯКИМ МОЖЕ БУТИ ШЛЯХ ДО ФІНАЛУ?

У випадку, якщо збірна Канади посяде друге місце у групі B, вона зіграє із командою, яка стане другою у групі А (Мексика, ПАР, Корея та Чехія). Якщо ж Канада виграє свою групу, то зіграє в 1/16 із командою, яка покаже найкращий результат серед третіх місць у групах E, F, G, I, J.

Якщо ж Канада стане третьою у своїй групі, існує ймовірність, що їй доведеться грати із переможницею групи D або ж E.

ПРОГНОЗ НА ВИСТУП КАНАДИ

Маючи у складі футболістів із хорошим досвідом у європейських чемпіонатах, Канада цілком може фінішувати другою у групі B. Навряд їй вдасться випередити Швейцарію або Боснію і Герцеговину, якщо хтось із них здобуде дві перемоги. Але друге місце цілком може бути робочим варіантом для нинішньої Канади. А це ж все одно краще, ніж два попередніх заходи на мундіаль.

ПРОГНОЗ FOOTBALL.UA:

2-3 місце у групі B та щонайменше 1/16 фіналу ЧС-2026.