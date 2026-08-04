Англія

Досвідчений півзахисник заявив, що не міг відмовитися від пропозиції лондонців і пообіцяв зробити все заради успіху команди.

Новачок Челсі Джордан Гендерсон прокоментував свій перехід до лондонського клубу та розповів, що стало вирішальним фактором під час ухвалення рішення.

За словами англійського півзахисника, ключову роль відіграли амбіції клубу, робота головного тренера та рівень футболістів, які виступають за команду.

"З огляду на масштаб клубу, головного тренера, яким я щиро захоплююся, і рівень гравців, я не міг втратити таку можливість. Мене також вразило, наскільки керівництво хоче, щоб Челсі досяг успіху і рухався в правильному напрямку".

Гендерсон також наголосив, що готовий повністю віддаватися роботі та допомагати команді не лише під час матчів, а й у повсякденному житті клубу.

"Зі свого боку я щодня віддаватиму всі сили – як на полі, так і за його межами, – щоб допомагати команді та своїм партнерам", — сказав англієць.