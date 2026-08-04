Ліга конференцій

Закарія Саво отримав серйозне ушкодження й може пропустити близько двох місяців.

Азербайджанський Карабах зазнав відчутної кадрової втрати напередодні матчів із київським Динамо в третьому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій.

За інформацією Azerisport, медичне обстеження підтвердило, що нападник Закарія Саво отримав частковий розрив м'яза правого стегна. Через це шведський форвард вибув приблизно на вісім тижнів.

Травму футболіст отримав у матчі-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги Європи проти болгарського ЦСКА. Основний час і обидва поєдинки завершилися без забитих м'ячів, а в серії пенальті Карабах поступився та продовжив виступи в Лізі конференцій.

Перший матч між Динамо та Карабахом відбудеться 6 серпня у польському Любліні, де кияни номінально прийматимуть суперника. Поєдинок-відповідь запланований на 13 серпня в Баку.

Переможець двоматчевого протистояння вийде до раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій, де побореться за місце в основному етапі турніру.