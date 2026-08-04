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Лівий захисник відзначився вирішальним асистом у матчі проти Данді, підтвердивши свій статус ключового гравця в команді Мартіна О'Нілла на тлі трансферних чуток.

У важку ніч на самому початку нового сезону шотландської Прем'єр-ліги Селтік здобув перемогу над непоступливим Данді (1:0). Вирішальний внесок у результат зробив не Бенджамін Нюгрен — хоча саме найкращий бомбардир минулого сезону забив переможний м'яч, розпочавши захист титулу, — а Кіран Тірні, чий філігранний навіс дозволив шведу відзначитися ударом головою.

Відродження Тірні, який, можливо, є найкращим гравцем Селтіка з моменту повернення Мартіна О'Нілла в січні, дещо залишилося в тіні. Ймовірно, це пов'язано з високими очікуваннями від футболіста, чий минулий трансфер до Арсенала приніс клубу близько 25 мільйонів фунтів стерлінгів.

Проте цифри говорять самі за себе: минулого сезону Тірні віддав 12 результативних передач — найкращий показник у команді — та забив шість голів, граючи в захисті. Він залишається одним із найдовіреніших гравців О'Нілла. І хоча контракт шотландця діє до 2030 року, чутки про інтерес з боку іспанської Осасуни змушують задуматися про те, наскільки він важливий для клубу.

Наразі у Селтіка немає іншого номінального лівого захисника старшого рівня, оскільки Марсело Саррачі повернувся з оренди до Бока Хуніорс.

"Кіран, з найкращою у світі волею, не пройде кожну гру. Минулого року він відновлювався і не дограв деякі ігри, бо так багато вкладає в гру. Звичайно, важливо забезпечити йому заміну, ми над цим працюємо», — підкреслив Мартін О'Нілл.

Тренер також відзначив фундаментальну роль Тірні та капітана Каллума Макгрегора:

"Ці гравці — це і є футбольний клуб. Вони є основою Селтіка, і я радий, що вони в мене", — додав він.

Інформація про інтерес до 29-річного Тірні з боку Осасуни супроводжується повідомленнями про те, що керівництво клубу відхилятиме будь-які пропозиції. Колишній капітан команди Скотт Браун впевнений, що захисник залишиться:

"Кіран нікуди не дінеться, він любить цей футбольний клуб. Мені подобається його пристрасть. Коли шанси 50 на 50, він виграє боротьбу, а коли м'яч у штрафному — він кладе на нього голову. Ви можете зрозуміти, чому він перейшов до Арсенала, інші команди теж захочуть такого гравця. Селтіку дуже пощастило мати його, Макгрегора та Форреста", — наголосив Скотт.

Браун також відзначив гру Каллума Макгрегора, чутки про відхід якого останнім часом вщухли:

"Каллум завершив кар’єру в збірній Шотландії, тому мав відпустку і виглядає дуже свіжим. Він — мозок команди. Якщо молоді гравці дивляться на це, нехай вчаться у Макгрегора, Тірні та Форреста", — резюмував Скотт Браун.