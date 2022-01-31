Футзал

Футболист футзальной сборной Украины поделился мыслями накануне поединка плей-офф Евро-2022.

В рамках 1/4 финала Евро-2022 по футзалу украинский сборной предстоит встретиться с Казахстаном.

Евгений Серый поделился мыслями накануне предстоящего поединка плей-офф, указав сильные стороны предстоящего оппонента.

"Мы смотрели практически все матчи группового этапа, в том числе и игры сборной Казахстана. Это очень сильная команда, где играют бразильские исполнители. Их стратегия состоит в том, чтобы к каждой атаке подключать вратаря.

Я играл в чемпионате Казахстана и могу оценить их силу. После игры с Португалией мы детально разбирали их игру, рабочий процесс продолжается.

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Трудности делают нас сильнее. Мы сами оказались в яме и затем пытались из нее выбраться. Первый матч ввел всех в заблуждение, может недооценили соперника. После большого количества заболевших коронавирусом команда сплотилась и ребята бились и за себя, и за того парня. Это позволило команде перезагрузиться", — приводит слова Серого официальный сайт АФУ.

Напомним, матч Казахстан — Украина в рамках 1/4 финала Евро-2022 начнется в 21:00 по киевскому времени.

На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.