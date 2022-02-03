Футзал

Наставник "сине-желтых" поделился своими мыслями накануне игры с Россией.

Главный тренер сборной Украины Александр Косенко прокомментировал предстоящий полуфинальный матч Евро-2022 по футзалу против России.

"В стартовом поединке против сборной Нидерландов мы не справились с определенным давлением и волнением. Это повлияло на действия команды. После этого матча мы получили немало критики в свой адрес. На самом деле, мы стали сильнее. Команда пережила такие сложные моменты, что уже ничего не боится. Мы добрались до серьезной стадии, но останавливаться на этом не собираемся. Уверен, что ребята приложат максимум усилий, чтобы получить положительный результат и порадовать нашу страну победой.

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УЕФА поддерживает правила честной игры. Мы тоже. Предстоящий матч не исключение. Будем придерживаться этих принципов. Настраиваемся на спортивную составляющую противоборства. Все рассудит футзал. Fair Play никто не отменял.

Конечно, этот матч вызывает огромный интерес среди большого количества людей. То, что его будут транслировать для болельщиков на большом экране в центре столицы, лишнее подтверждение. Безусловно, поддержка ощущается. Из-за ковидных норм мы живем в определенном вакууме. Спасибо всем за поддержку! Завтра приложим максимум усилий, чтобы отблагодарить всех вас победой!", — приводит слова Косенко пресс-служба УАФ.

Напомним, матч Украина — Россия состоится завтра, 4 февраля, в 18:00 по киевскому времени.