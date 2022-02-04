Футзал

Капитан "сине-желтых" поделился своими мыслями перед игрой с Россией.

Капитан сборной Украины Петр Шотурма прокомментировал предстоящий полуфинальный матч Евро-2022 по футзалу против национальной команды России.

"Сначала мы двигались шаг за шагом на турнире. Мы знали, что сейчас футзал находится на другом уровне. Прежде всего, ставили перед собой задачу, чтобы выйти из группы. После первого матча обратили внимание на моменты, которые следует улучшать в своей игре. Сейчас каждая команда, участвующая в этом турнире, готова бороться за выход из группы. Так случилось, что нам улыбнулась удача. Мы смогли пройти в четвертьфинал, где встретились с Казахстаном. В этом поединке мы отдали все свои силы и добились желаемого результата.

После матча с Казахстаном мы были готовы к противостоянию с любым соперником. Нет смысла вспоминать прошлое. Если говорить о рейтинге, то россияне находятся на первой строчке, а мы входим в десятку лучших. Мы отдадим все силы, чтобы продолжить историю и выйти в финал. Постараемся воплотить в жизни свои наработки.

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Вы сами видите, что букмекеры не могут предугадать итоговые результаты матчей на Евро. После матча со сборной Сербии мы поняли, что можем добиваться результата благодаря характеру и бойцовским качествам. После победы над Казахстаном команда находится на моральном подъеме. Фаворитом нашу сборную не назову. Мы проведем полуфинальный матч, а затем увидим, что будет.

Для меня это самый сложный чемпионат Европы. Нам очень тяжело дался выход из группы. Команда продемонстрировала неплохой футзал в матче с Португалией. Не хватило только результата. Формат чемпионата Европы стал более интересным. Наша команда очень сплоченная. Мы объединены общей целью и духом. Благодаря этому смогли добраться до полуфинала. Мы положим душу и тело, чтобы попасть в финал. До этого была мечта одолеть Казахстан, сейчас — хотим стать финалистами турнира. Двигаемся к цели!

Мотивационный ролик в поддержку сборной Украины от разных спортсменов? Спортсмены, записавшие это видео перед стартом чемпионата, достигли немалых результатов. Нам было с кого брать пример. Сейчас нам разные видео записывают маленькие дети. Это тоже очень вдохновляет. После победы над Казахстаном выросла популярность нашего вида спорта. Все стараются поддержать нас любым способом. Придумывают разные челленджи. Команде очень приятно", — приводит слова Шотурмы пресс-служба АФУ.

Напомним, матч Украина — Россия состоится завтра, 4 февраля, в 18:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн трансляция матча.