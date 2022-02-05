Футзал

Футболист сборной Украины по футзалу прокомментировал исход полуфинального поединка Евро-2022.

Сборная Украины по футзалу уступила российской команде в полуфинальном матче и теперь сразится с Испанией в матче за третье место.

Футболист Украины Даниил Абакшин прокомментировал исход поединка, поблагодарив болельщиков за поддержку.

"Большое спасибо болельщикам, которые были на трибунах и смотрели матч у экранов — это очень важно для нас. Сложно что-то комментировать, команда действительно хорошо себя показала.

Мы имели свои моменты, но это футзал. Сегодня сопернику повезло чуть больше, но это спорт. От этого никуда не денешься", — приводит слова футболиста официальный сайт АФУ.

Отметим, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Украина — Россия.