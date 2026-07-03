Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Одразу вісім футболістів паризького клубу відзначилися голами на мундіалі-2026.

Французький ПСЖ став автором нового історичного досягнення на чемпіонатах світу.

За даними Opta, паризький клуб встановив рекорд за кількістю різних футболістів, які забивали голи в межах одного розіграшу мундіалю.

Після матчів 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 рахунок голеадорів ПСЖ сягнув восьми. Вирішальний м'яч, який приніс клубу рекорд, забив колишній нападник парижан Гонсалу Рамуш, який нещодавно перейшов до Мілана. Форвард відзначився переможним голом збірної Португалії у матчі проти Хорватії.

Таким чином ПСЖ перевершив попередніх рекордсменів — Барселону та Баварію. Каталонський клуб мав сім різних авторів голів на чемпіонаті світу 2018 року, а мюнхенці досягли аналогічного показника на мундіалі-2014.

Окрім Рамуша, до списку футболістів ПСЖ, які забивали на чемпіонаті світу-2026, увійшли Усман Дембеле, Бредлі Баркола, Нуну Мендеш, Жуан Невеш, Дезіре Дуе, Ашраф Хакімі та Ібрагім Мбайє.

При підрахунку статистики враховуються клуби, за які гравці виступали безпосередньо перед викликом до своїх національних збірних.