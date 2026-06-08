Нідерланди. Новина

Незважаючи на здобуття путівки до Ліги чемпіонів, керівництво роттердамського клубу вирішило припинити співпрацю з 42-річним фахівцем.

Роттердамський Феєнорд ухвалив несподіване рішення про звільнення головного тренера команди Робіна ван Персі. 42-річний нідерландський фахівець залишає свою посаду після 16 місяців на чолі клубу Ередивізії.

У своєму єдиному повноцінному сезоні в ролі головного тренера колишній зірковий нападник зумів привести команду до другого місця в чемпіонаті, що гарантувало Феєнорду престижну участь у Лізі чемпіонів. Проте роттердамці фінішували зі значним відставанням — на 19 очок позаду чемпіона країни, ПСВ з Ейндговена.

Відставка ван Персі відбулася всього через два тижні після серйозних кадрових змін у кабінетах клубу: призначення Деві Ріго на посаду технічного директора, а Роберта Енхорна — генеральним менеджером.

"Робін ван Персі віддав усе для клубу протягом останніх місяців. Він, безумовно, заслуговує на похвалу за завершення складного сезону на другому місці. Це забезпечило нам футбол у Лізі чемпіонів, що, звичайно, є дуже важливим", — прокоментував рішення технічний директор Деві Ріго.

За словами Ріго, рішення про звільнення було ухвалено після ретельного внутрішнього аналізу. Керівництво клубу звертало увагу на розвиток стилю гри команди та помітило тенденцію до зниження загальної кількості набраних очок як на європейській арені, так і у внутрішній першості. Висновок босів клубу був однозначним: наступний сезон краще розпочати з новим наставником.

Для Робіна ван Персі Фейєнорд є знаковим клубом. Він двічі виступав за роттердамців як гравець — на світанку та наприкінці своєї кар'єри, забивши загалом 46 голів у 122 матчах. Після завершення ігрової кар'єри він працював у структурі клубу асистентом легендарного Діка Адвоката та тренував молодіжні склади.

У травні 2024 року він розпочав самостійну тренерську кар'єру, очоливши Геренвен. Вже за дев'ять місяців фахівець повернувся до рідного Феєнорда як головний тренер першої команди.

Нагадаємо, що світової слави як гравець ван Персі здобув в Англії. Він провів вісім років у лондонському Арсеналі (з 2004 року), де виграв Кубок Англії. У 2012 році нідерландець приєднався до Манчестер Юнайтед, де вже в дебютному сезоні став ключовим фактором перемоги команди в Прем'єр-лізі.

Хто стане наступником ван Персі у Роттердамі, наразі не повідомляється.