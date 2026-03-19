Відзначився у невдалій для Інтер Маямі кубковій грі.

Американський Інтер Маямі вночі за європейським часом брав участь у матчі-відповіді 1/8 фіналу Кубка чемпіонів КОНКАКАФ, на власному полі зустрівшись із Нешвіллом.

У першій зустрічі на полі "жовто-чорних" було зафіксовано нічию 0:0.

Тоді як друга гра розпочалась із гольової передачі Серхіо Регілона на Ліонеля Мессі вже на сьомій хвилині.

Таким чином 38-річний аргентинець забив свій 900 гол у професійній кар’єрі.

Із них 672 м’ячі в 778 матчах припали на етап кар’єри в каталонській Барселоні (2004/21), 32 гола за 75 матчів Мессі забив у французькому Парі Сен-Жермен (2021/23), 81 м’яч за 93 матчі в аргентинця в складі Інтер Маямі, а також за збірну Лео відзначився 115 голами за 196 поєдинків.

Загалом, на досягнення цієї позначки нападнику знадобилось 1142 гри.

Що ж стосується конкретно матчу проти Нешвілла, то Інтер Маямі в підсумку пропустив на 74 хвилині від Крістіана Еспіноси, і залишив турнір через правило "виїзного гола".

Нешвілл далі зустрінеться з мексиканським Клубом Америка.