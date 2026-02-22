Северная Америка

Луїс Суарес зупинив свого капітана від конфлікту з суддями після болючої поразки від Лос-Анджелеса на старті нового сезону МЛС.

Новий сезон МЛС розпочався для Інтер Маямі з відвертого розчарування. У матчі-відкритті команда під керівництвом Хав'єра Маскерано зазнала розгромної поразки від Лос-Анджелеса з рахунком 0:3 (голами відзначилися Давід Мартінес, Деніс Буанга та Натан Ордаз).

Проте головною подією після фінального свистка став не сам результат, а поведінка лідера флоридців — Ліонеля Мессі. Аргентинець, який щойно відновився після травми, не зміг допомогти своїй команді уникнути фіаско.

Після завершення гри об'єктиви камер зафіксували вкрай розлюченого Мессі, який цілеспрямовано йшов за бригадою арбітрів, вочевидь, маючи намір висловити їм свої претензії. Ситуацію врятував його зірковий партнер та друг Луїс Суарес, який фізично відтягнув Ліонеля та не дозволив конфлікту перерости у серйозну сутичку.

Тепер аргентинській суперзірці може загрожувати покарання. Журналіст Франко Панізо нагадав, що у 2023 році гравець Метт Міазга отримав триматчеву дискваліфікацію за подібні дії щодо офіційних осіб матчу.

Головний тренер Інтер Маямі Хав'єр Маскерано після гри прокоментував результат більш стримано: "Вони перемогли нас чесно, це реальність. Хоча мій початковий аналіз дає відчуття, що результат дещо оманливий; сама гра не показала такої різниці. Вони сильно карали нас на перехідних фазах. Але ми не збираємося робити з цього трагедію; ми знаємо, що повинні вдосконалюватися", — заявив наставник.

Тепер залишається чекати, чи застосує дисциплінарний комітет МЛС санкції до Ліонеля Мессі перед наступним матчем «Інтер Маямі» проти «Орландо Сіті».