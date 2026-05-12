Нападник Барселони може продовжити кар'єру в Порту, який готовий запропонувати 37-річному поляку короткострокову угоду.

Форвард Барселони Роберт Левандовські потрапив у сферу інтересів Порту. Про це повідомляє Diario SPORT. За інформацією джерела, португальський гранд зацікавлений у послугах досвідченого нападника та готовий запропонувати йому контракт терміном на один рік.

Проте "дракони" — не єдині претенденти на зіркового футболіста. У послугах поляка також зацікавлені Мілан, Ювентус, Чикаго Файр та представники чемпіонату Саудівської Аравії. Чинна угода Левандовські з каталонцями розрахована до кінця червня 2026 року.

У поточному сезоні-2025/26 польський нападник продемонстрував таку статистику: він взяв участь у 43 матчах в усіх турнірах, 18 разів вразив ворота суперників та став автором чотирьох результативних передач.

Найближчий поєдинок чемпіонату Іспанії Барселона проведе на виїзді проти Алавеса. Зустріч запланована на середу, 13 травня, о 22:30. Нагадаємо, нещодавно "синьо-гранатові" офіційно оформили чемпіонський титул Ла Ліги.