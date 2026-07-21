Португалія

Колумбійський нападник перебрався до португальського гранда на правах оренди з саудівського Ан-Насра з можливістю повноцінного викупу.

Колишній нападник англійської Астон Вілли Джон Дуран розпочинає новий етап своєї неймовірно насиченої кар'єри. 22-річний форвард приєднався до лісабонської Бенфіки на правах оренди на весь сезон.

За перехід гравця збірної Колумбії португальський клуб заплатить саудівському Ан-Наср 6 млн євро . Угода також передбачає опцію повноцінного викупу контракту нападника після завершення сезону 2026/27. Сума потенційного трансферу складе 30 млн євро.

Сам гравець не приховував своїх емоцій після підписання контракту. Для нього це шанс перезапустити кар'єру в Європі після низки короткострокових переїздів.

"Я щасливий! Я продовжую говорити, що це найбільший клуб Португалії. Я дуже вдячний бути тут, — сказав Дюран під час презентації. — У мене дуже високі очікування від цього. Я хочу добре грати, викластися на повну та стати чемпіоном", заявив новачок.

Лісабонська Бенфіка стала вже сьомим клубом у сьомій країні для футболіста, якому виповнилося лише 22 роки. Його професійний шлях розвивався надзвичайно стрімко. Свій шлях у професійному футболі Джон розпочав у 2019 році на батьківщині у складі колумбійського Енвігадо.

Вже у 2022 році він перебрався до США, де приєднався до клубу MLS Чикаго Файр. У січні 2023 року відбувся переїзд до Англійської Прем'єр-ліги — Астон Вілла придбала форварда за 14 млн фунтів стерлінгів, і там він швидко став улюбленцем уболівальників.

У січні 2025 року, після зірваного літнього трансферу до Вест Гема та яскравого переможного голу у ворота Баварії в Лізі чемпіонів, Дурана продали до саудівського Ан-Насра за 71 млн фунтів стерлінгів. Попри непогану результативність — 8 голів у 13 матчах за саудівців — гравець незабаром відправився в оренду до турецького Фенербахче.

Однак після швидкого звільнення тренера Жозе Моурінью цю угоду було достроково скасовано у лютому 2026 року. Навесні 2026 року нападник провів короткостроковий відрізок у російському Зеніті, де відзначився 3 голами у 9 іграх.

І ось тепер, перед стартом сезону 2026/27, молодий та амбітний форвард сподівається нарешті знайти стабільність та закріпитися в основному складі одного з найтитулованіших клубів Європи.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що гранди АПЛ влаштували полювання на зірку Бенфіки.