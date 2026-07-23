Португальський клуб підписав молодого захисника.
Ба, gettyimages
23 липня 2026, 14:20
Спортінг
офіційно оголосив про підписання Ібрагіми Ба
. 20-річний захисник
уклав із лісабонським клубом контракт, який діятиме до літа 2031 року
.
Ба приєднався до левів, щоб посилити оборонну лінію команди перед новим сезоном. У клубі розраховують, що молодий футболіст стане важливою частиною проєкту на найближчі роки.
Про фінансові деталі трансферу Спортінг не повідомив. Найближчим часом Ба розпочне підготовку до сезону разом із новою командою. За минулий сезон Ба зіграв 24 поєдинки. Показав надійну гру в захисті, відзначившись 1 голом та 1 гольовою передачею. Раніше повідомлялось, що Страсбур домовився про підписання центрального захисника.