Португалія

Португальський клуб підписав молодого захисника.

За минулий сезон Ба зіграв 24 поєдинки. Показав надійну гру в захисті, відзначившись 1 голом та 1 гольовою передачею. Раніше повідомлялось, що Страсбур домовився про підписання центрального захисника.

офіційно оголосив про підписанняуклав із лісабонським клубом контракт, який діятимеБа приєднався до левів, щоб посилити оборонну лінію команди перед новим сезоном. У клубі розраховують, що молодий футболіст стане важливою частиною проєкту на найближчі роки.Про фінансові деталі трансферу Спортінг не повідомив. Найближчим часом Ба розпочне підготовку до сезону разом із новою командою.