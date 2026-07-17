Римський клуб просувається в переговорах із Реалом щодо бразильського нападника.
Ендрік, gettyimages
17 липня 2026, 11:21
Рома продовжує активно працювати над підсиленням атаки та має намір орендувати Ендріка
з мадридського Реала. Про це повідомляє Екрем Конур
. За інформацією джерела, після завершення оренди в Ліоні
бразильський форвард повернувся до розташування вершкових, однак римський клуб уже розглядає його як одну з головних трансферних цілей цього літа.
Пріоритетом Роми залишається орендна угода
, а переговори між сторонами поступово просуваються. У клубі вважають, що Ендрік зможе суттєво посилити лінію атаки перед стартом нового сезону. Наразі остаточної домовленості ще немає, однак римляни продовжують працювати над тим, щоб переконати Реал відпустити 20-річного бразильця в оренду.
В минулому сезоні бразильський нападник зіграв 21 матч за французький Ліон, де відзначився 8 голами та віддав 8 результативних передач. Також гравця було викликано
до збірної Бразилії на ЧС, він зіграв 4 поєдинки.